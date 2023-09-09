Tam Boyutta Gör Tecno, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen MWC 2023'te yatay olarak katlanabilen cihazı Phantom V Fold'u piyasaya sürmüştü. Şimdilerde ise dikey olarak katlanabilen Phantom V Flip üzerinde çalışan şirket, cihazın lansman tarihini açıkladı.

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Tecno Phantom V Flip 22 Eylül'de piyasaya sürülecek

Tecno Phantom V Flip, 22 Eylül'de Singapur'da yerel saatle 15:00'te başlayacak bir etkinlikte tanıtılacak. Tecno çift arka kamera kurulumuna sahip yeni cihazı hakkında ise "Yeni form faktörlerini keşfetme ve tutkulu, modaya uygun ve ileriye dönük kitleler için kapaklı telefonların stilini ve işlevselliğini yeniden tanımlama konusundaki kararlılığı yansıtmakta." ifadesine yer verdi.

Tam Boyutta Gör 1.080 x 2.460 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç bir ekrana sahip olacak cihaz, arka panelde ise 1,39 inç AMOLED kapak ekranıyla donatılacak. Mali-G77 GPU ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 1300 yonga setinden güç alacak cihaz, 8 GB RAM'e sahip olacak ve 45W hızlı şarj destekli 3900 mAh batarya ile donatılacak.

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Tecno Phantom V Flip'in lansman tarihi belli oldu