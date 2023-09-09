Tecno Phantom V Flip'in lansman tarihi belli oldu

Tecno Phantom V Flip 22 Eylül'de piyasaya sürülecek
Tecno Phantom V Flip, 22 Eylül'de Singapur'da yerel saatle 15:00'te başlayacak bir etkinlikte tanıtılacak. Tecno çift arka kamera kurulumuna sahip yeni cihazı hakkında ise "Yeni form faktörlerini keşfetme ve tutkulu, modaya uygun ve ileriye dönük kitleler için kapaklı telefonların stilini ve işlevselliğini yeniden tanımlama konusundaki kararlılığı yansıtmakta." ifadesine yer verdi.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.