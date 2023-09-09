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    Anlık Bildirim

    Tecno Phantom V Flip'in lansman tarihi belli oldu

    Tecno, yeni katlanabilir cihazı Phantom V Flip'in lansman tarihini duyurdu. İşte 22 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen lansmanda tanıtılacak Tecno Phantom V Flip'in beklenen özellikleri:
    Tecno Phantom V Flip'in lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tecno, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen MWC 2023'te yatay olarak katlanabilen cihazı Phantom V Fold'u piyasaya sürmüştü. Şimdilerde ise dikey olarak katlanabilen Phantom V Flip üzerinde çalışan şirket, cihazın lansman tarihini açıkladı.

    Tecno Phantom V Flip 22 Eylül'de piyasaya sürülecek

    Tecno Phantom V Flip, 22 Eylül'de Singapur'da yerel saatle 15:00'te başlayacak bir etkinlikte tanıtılacak. Tecno çift arka kamera kurulumuna sahip yeni cihazı hakkında ise "Yeni form faktörlerini keşfetme ve tutkulu, modaya uygun ve ileriye dönük kitleler için kapaklı telefonların stilini ve işlevselliğini yeniden tanımlama konusundaki kararlılığı yansıtmakta." ifadesine yer verdi.

    Tecno Phantom V Flip'in lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    1.080 x 2.460 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç bir ekrana sahip olacak cihaz, arka panelde ise 1,39 inç AMOLED kapak ekranıyla donatılacak. Mali-G77 GPU ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 1300 yonga setinden güç alacak cihaz, 8 GB RAM'e sahip olacak ve 45W hızlı şarj destekli 3900 mAh batarya ile donatılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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