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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Y5p ve Y6p'nin Türkiye fiyatları belli oldu

    Huawei'in orta segment Huawei Y5p ve Huawei Y6p modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Telefonların Türkiye çıkış tarihi henüz bilinmiyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei Y5p ve Y6p'nin Türkiye fiyatları belli oldu
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    Huawei’in Mayıs ayında tanıttığı orta segment telefon modelleri Huawei Y5p ve Huawei Y6p’nin satış fiyatı açıklandı. Ürünler Huawei online mağazasında listelenmeye başlandı ancak ne zaman stoğa geleceği bilgisi yazmıyor.

    Huawei Y5p, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kombinasyonuyla 2599 TL fiyat etiketine sahip. Huawei Y6p ise 3 GB RAM ve 64 GB depolama kombinasyonuyla 2899 TL’ye satılacak.

    Günümüzde giriş seviyesi telefonlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm telefonlarda ince çerçeveli ve çentikli tasarımlar görüyoruz. Huawei Y5p'nin çerçeverleri ise bu telefonlara göre epey kalın. Arkadaki kamera yuvasında çoklu kamera varmış gibi gözükse de sadece 1 adet kamera bulunuyor. Huawei Y6p modeli ise aynı fiyata satılan HUAWEI Y9 Prime 2019 modelinden özellik olarak geride kalıyor. Huawei Y5p ve Y6p modellerine ilgi düşük olacak gibi görünüyor. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei MatePad T8, 999 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu"

    Huawei Y5p özellikleri

    • 5.45 inç 720P IPS LCD
    • MT6762R Helio P22 yona seti, 2 GB RAM, 32 GB depolama
    • Arka kamera: 8 MP f/2.0
    • Ön kamera: 5 MP f/2.2
    • 3200 mAh batarya, MicroUSB, 3.5mm jack
    • Android 10, EMUI 10.1 (Google servisleri yok)
    • Fiyat: 2599 TL

    Huawei Y5p ve Y6p'nin Türkiye fiyatları belli oldu
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    Huawei Y6p özellikleri

    • 6.3 inç 720P IPS LCD
    • MT6762R Helio P22 yonga seti, 3 GB RAM, 64 GB depolama
    • Üçlü arka kamera: 13 MP f/1.8 geniş açılı, 5 MP f/2.2 ultra geniş açılı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü
    • Ön kamera: 8 MP f/2.0
    • 5000 mAh batarya, 10W şarj, MicroUSB, 3.5mm jack
    • Android 10, EMUI 10.1 (Google servisleri yok)
    • Fiyat: 2899 TL

    Huawei Y5p ve Y6p'nin Türkiye fiyatları belli oldu
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    noktasalih (mehmet salih eraslan) 1 sa.
    bu telefonun en fazla ederi 1100 tl bence. 17 yıllık telefon dükkanı işleten biri olarak söylüyorum
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    zero fear 2 sa.
    1000 lira daha ucuza en azından Google'ı olan ve daha kaliteli bileşenlere sahip Galaxy A10 var.



    https://www.amazon.com.tr/dp/B07RBNBXS1?m=A17QY1VXJ1MNIR&tag=epey-21&_encoding=UTF8&aff_sub4=1
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    İl teber (Tolga ) 2 sa.
    Bu paraları bunlara veren kendine beyin aldırsın.
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Y5pnin arka kasa iyi fakat ön taraf kötü Y6 da hem arka kasa hemde ön panel iyi fakat tek bir cümle telefon un alınmamasını sağlıyor işte o cümle

    Android 10, EMUI 10.1 (Google servisleri yok)
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    blackzeros 2 sa.
    neyin kafasini yasiyor bunlar...
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    volga tuygun (tuygun habora) 3 sa.
    Vay arkadaş, Y5p'nin Avrupa fiyatı 98 euro. Tamam anlıyorum paramız euro karşısında değersiz ama bu nasıl bir vergilendirmedir...??? Genelde 10'la çarpardık Türkiye fiyatı için Şimdi 20'yle bile çarpsak kurtatmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Nevfel (T. I. ) 2 sa. volga tuygun
    Bu fiyatlandırmanın vergiyle alakası yok. Aynı paralara Samsung ne satıyor? Samsunga vergi yok mu? Var. Huawei demek burada telefon satmak istemiyor ki 1000 tl edecek telefona 2599 yazmış.
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    AribyAriana 3 sa.
    Fiyatına göre Huawei Y5p 2/32 GB model ağır bir çöp model olmuş. Y9 Prime 2019 bile şu an ki fiyatı segmentinde rekabet edemezken Y6p ise hayırlısı be gülüm. Bırakın Redmi Note 8'i Redmi 8 bile bu iki modele ezber bozdurur.
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    UnLucky023 (Yusuf Fırat) 3 sa. yeni yorumcu
    xaomi mi note 8 parçalar bu fiyatlar ne
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    soneday (Soner Çakır) 3 sa.
    2 sene önce amiral gemisi, mate 10'u 2499'a almıştım , 2 senede neler değişmiş arkadaş, alt seviye cihaz 2 sene öncesinin amiral gemi telefon fiyatında
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    957 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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