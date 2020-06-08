Huawei Y5p ve Y6p'nin Türkiye fiyatları belli oldu

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Huawei’in Mayıs ayında tanıttığı orta segment telefon modelleri Huawei Y5p ve Huawei Y6p’nin satış fiyatı açıklandı. Ürünler Huawei online mağazasında listelenmeye başlandı ancak ne zaman stoğa geleceği bilgisi yazmıyor.

Huawei Y5p, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kombinasyonuyla 2599 TL fiyat etiketine sahip. Huawei Y6p ise 3 GB RAM ve 64 GB depolama kombinasyonuyla 2899 TL’ye satılacak.

Günümüzde giriş seviyesi telefonlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm telefonlarda ince çerçeveli ve çentikli tasarımlar görüyoruz. Huawei Y5p'nin çerçeverleri ise bu telefonlara göre epey kalın. Arkadaki kamera yuvasında çoklu kamera varmış gibi gözükse de sadece 1 adet kamera bulunuyor. Huawei Y6p modeli ise aynı fiyata satılan HUAWEI Y9 Prime 2019 modelinden özellik olarak geride kalıyor. Huawei Y5p ve Y6p modellerine ilgi düşük olacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei MatePad T8, 999 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu"

Huawei Y5p özellikleri

5.45 inç 720P IPS LCD

MT6762R Helio P22 yona seti, 2 GB RAM, 32 GB depolama

Arka kamera: 8 MP f/2.0

Ön kamera: 5 MP f/2.2

3200 mAh batarya, MicroUSB, 3.5mm jack

Android 10, EMUI 10.1 (Google servisleri yok)

Fiyat: 2599 TL

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Huawei Y6p özellikleri

6.3 inç 720P IPS LCD

MT6762R Helio P22 yonga seti, 3 GB RAM, 64 GB depolama

Üçlü arka kamera: 13 MP f/1.8 geniş açılı, 5 MP f/2.2 ultra geniş açılı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü

Ön kamera: 8 MP f/2.0

5000 mAh batarya, 10W şarj, MicroUSB, 3.5mm jack

Android 10, EMUI 10.1 (Google servisleri yok)

Fiyat: 2899 TL

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