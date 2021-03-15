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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi

    Huawei parmak izi okuma hızını ve doğruluğunu arttıracak yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi. Yeni teknoloji önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Huawei P50'de karşımıza çıkabilir.
    15 Mart 2021, 12:30 (13 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi
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    Çinli teknoloji devi Huawei, ekran içi parmak izi sensörü teknolojisine yönelik CN112487845A numaralı bir patent aldı. Şirketin patent başvurusu 2019 yılına dayanıyor.

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    Söz konusu patent parmak izi tanıma hızını artırmanın yanı sıra teknolojinin doğruluğunu iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca tüm sistemin güç tüketimini azaltmayı amaçladığını da belirtelim.

    Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi

    Katlanabilir ekran için de patent alındı

    Huawei kısa süre önce katlanabilir akıllı telefonlar için ekranın bükülme noktasındaki kırışıklıkları giderecek yeni bir çözümün patentini aldığı öğrenildi.

    Yeni ekran altı parmak izi tarayıcısının bu yıl Nisan ayında tanıtılması beklenen Huawei P50'de ilk kez görücüye çıkabileceği bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    https://www.huaweicentral.com/huawei-patent-for-under-screen-fingerprint-technology-that-increases-accuracy-and-faster-response
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunlar neden bio-metrik verileri toplamaya bu kadar kararlılar !

    ha boş kağıda imza atmışsın
    ha boş kağıda parmak basmışsın
    her 2 side teknik olarak aynı şey !
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    damn2u (Sercan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşletim sistemi ve işlemci sorunlarını aşmak öncelikli olması gereken şey değil mi? Sadece Çin pazarını düşünüyorum ben diyorsa takılsın zaten böyle parmak iziymiş, kameraymış falan.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Adamlarda yüzlerce arge mühendisi çalışıyordur. Bazıları işletim sistemi üzerinde uzmanlaşmış kişiler bazıları bu tür teknolojiler. Bu tür firmalar onlarca farklı teknoloji üzerinde çalışan arge birimlerine sahiptir. Bütün arge mühendislerinin işletim sistemi üzerinde çalışmasını bekliyemezsiniz.
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