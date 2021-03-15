Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi

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Çinli teknoloji devi Huawei, ekran içi parmak izi sensörü teknolojisine yönelik CN112487845A numaralı bir patent aldı. Şirketin patent başvurusu 2019 yılına dayanıyor.

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Söz konusu patent parmak izi tanıma hızını artırmanın yanı sıra teknolojinin doğruluğunu iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca tüm sistemin güç tüketimini azaltmayı amaçladığını da belirtelim.

Katlanabilir ekran için de patent alındı

Huawei kısa süre önce katlanabilir akıllı telefonlar için ekranın bükülme noktasındaki kırışıklıkları giderecek yeni bir çözümün patentini aldığı öğrenildi.

Yeni ekran altı parmak izi tarayıcısının bu yıl Nisan ayında tanıtılması beklenen Huawei P50'de ilk kez görücüye çıkabileceği bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.huaweicentral.com/huawei-patent-for-under-screen-fingerprint-technology-that-increases-accuracy-and-faster-response

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