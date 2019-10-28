Huawei yeni bir oyuncu yönlendiricisi tanıtacak

Bir dönem modemin dağıtım yeteneklerini daha iyi hale getirmek için kullanılan yönlendirici cihazlar bugün oyuncular için de hayati önem taşıyan bileşenlerden birisi haline geldi. Kapsamlı oyuncu yönlendirici cihazları yüksek kâr marjı sayesinde üreticilerin de ilgisini çekiyor.

Honor Hunting Gaming Router özellikleri

Geçtiğimiz aylarda ilk oyuncu yönlendiricisini piyasaya süren Huawei gelecek ay ikinci ürünü de görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni yönlendirici Honor Hunting Gaming Router adını taşıyor.

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Honor Hunting Gaming Router ürünü yekpare bir kasa tasarımına sahip ve piyasadaki benzerleri gibi anten çıkıntılarıyla agresif bir görüntüden kaçınmış. WiFi 5 standardı ile hem 2.4GHz hem de 5GHz frekanslarını aynı anda kullanabilen cihaz gecikmeleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

HiSilicon tarafından tasarlanan bir yonga setini kullandığı tahmin edilen yönlendirici, Legendary Mode sayesinde mevcut bağlantı hızlarını analiz ederek oyun cihazlarına biraz daha fazla öncelik tanıyor. Böylece oyun cihazları hızlardan en iyi şekilde faydalanıyor.

Hem mobil hem de masa üstü oyuncuları için alternatif olmaya çalışacak Honor Hunter Gaming Router için henüz bir fiyat ortaya çıkmış değil.

https://www.gizmochina.com/2019/10/28/honor-hunter-gaming-router-november-launch/