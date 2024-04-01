Huawei P70 serisinin performansı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 60 ve Mate 60 Pro modelleriyle Çin’de büyük sükse yaratan Huawei, kısa bir süre içerisinde ise yeni serisini tanıtmaya hazırlanıyor: Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ ve P70 Art. Geçtiğimiz günlerde cihazların teknik özellikleri sızdırılırken şimdi de üç modele ait performans bilgileri ortaya çıktı. Geekbench’te test edilen cihazlar tekrar bir sürpriz yapabilir.

Huawei P70 serisinin performansı detaylanıyor

Tam Boyutta Gör Spesifik olarak, Huawei AL10, AL80 ve AL00 model numaralarına sahip üç Huawei akıllı telefonu Geekbench'te görüldü. Bunların sırasıyla Huawei P70, Huawei P70 Pro ve Huawei P70 Art olduğu söyleniyor. Bu bağlamda Huawei P70 modelinin tek çekirdekte 1243 puan, çok çekirdekli testlerde 3840 puan aldığı görülüyor. Pro modelinin ise puanları sırasıyla 1348 ve 4114 olarak belirtiliyor.

Huawei P70 serisi çok yakında: Tüm özellikler ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

Bu performans rakamları aslında çok da ilginç değil. Zira, Mate 60 Pro'da gördüğümüz Kirin 9000s yonga setinin zaten bu iki cihazda kullanıldığını biliyoruz. Kirin 9000s yongasının iki yüksek performans çekirdeği 2.62GHz'de, altı performans çekirdeği 2.15GHz'de ve dört verimlilik çekirdeği 1.53GHz'de çalışan 12 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip.

Yeni bir Kirin?

Tam Boyutta Gör İşin ilginç tarafı ise üçüncü model olan Huawei P70 Art’ın aynı testlerde tek çekirdekte 1784 puan ve çok çekirdekte 4589 puan almayı başarması. Bu puanlar aynı zamanda farklı bir CPU yapılandırmasına da işaret ediyor ki bu da, yeni bir Kirin yongasının varlığını gündeme getiriyor. Bu modelde 2.02GHz hızında çalışan dört çekirdek, 2.75GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.19GHz hızında çalışan tek bir çekirdek bulunuyor.

Huawei P70 &P70 Pro : 1,53 GHz'de 4 çekirdek + 2,15 GHz'de 6 çekirdek + 2,62 GHz'de 2 çekirdek

: 1,53 GHz'de 4 çekirdek + 2,15 GHz'de 6 çekirdek + 2,62 GHz'de 2 çekirdek Huawei P70 Art: 2,02 GHz'de 4 çekirdek + 2,75 GHz'de 3 çekirdek + 3,19 GHz'de 1 çekirdek

Bu yeni yonganın Kirin 9000s’e göre tek çekirdekte yüzde 30, çok çekirdekte yüzde 11’den fazla performans artışı sağladığı görülüyor. Tüm bu soru işaretleri ve gizem perdesinin Nisan ayı içerisinde Çin’de düzenlenecek etkinlik kapsamında ortadan kalkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.