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    Anlık Bildirim

    Huawei P70 serisinin performansı ortaya çıktı

    Huawei’nin nisan ayı özelinde tanıtmayı planladığı yeni serisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Huawei P70 serisinin Geekbench'te performans bilgileri de ortaya çıktı.
    Huawei P70 serisinin performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 60 ve Mate 60 Pro modelleriyle Çin’de büyük sükse yaratan Huawei, kısa bir süre içerisinde ise yeni serisini tanıtmaya hazırlanıyor: Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ ve P70 Art. Geçtiğimiz günlerde cihazların teknik özellikleri sızdırılırken şimdi de üç modele ait performans bilgileri ortaya çıktı. Geekbench’te test edilen cihazlar tekrar bir sürpriz yapabilir.

    Huawei P70 serisinin performansı detaylanıyor

    Huawei P70 serisinin performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Spesifik olarak, Huawei AL10, AL80 ve AL00 model numaralarına sahip üç Huawei akıllı telefonu Geekbench'te görüldü. Bunların sırasıyla Huawei P70, Huawei P70 Pro ve Huawei P70 Art olduğu söyleniyor. Bu bağlamda Huawei P70 modelinin tek çekirdekte 1243 puan, çok çekirdekli testlerde 3840 puan aldığı görülüyor. Pro modelinin ise puanları sırasıyla 1348 ve 4114 olarak belirtiliyor.

    Bu performans rakamları aslında çok da ilginç değil. Zira, Mate 60 Pro'da gördüğümüz Kirin 9000s yonga setinin zaten bu iki cihazda kullanıldığını biliyoruz. Kirin 9000s yongasının iki yüksek performans çekirdeği 2.62GHz'de, altı performans çekirdeği 2.15GHz'de ve dört verimlilik çekirdeği 1.53GHz'de çalışan 12 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip.

    Yeni bir Kirin?

    Huawei P70 serisinin performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İşin ilginç tarafı ise üçüncü model olan Huawei P70 Art’ın aynı testlerde tek çekirdekte 1784 puan ve çok çekirdekte 4589 puan almayı başarması. Bu puanlar aynı zamanda farklı bir CPU yapılandırmasına da işaret ediyor ki bu da, yeni bir Kirin yongasının varlığını gündeme getiriyor. Bu modelde 2.02GHz hızında çalışan dört çekirdek, 2.75GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.19GHz hızında çalışan tek bir çekirdek bulunuyor.
    • Huawei P70 &P70 Pro: 1,53 GHz'de 4 çekirdek + 2,15 GHz'de 6 çekirdek + 2,62 GHz'de 2 çekirdek
    • Huawei P70 Art: 2,02 GHz'de 4 çekirdek + 2,75 GHz'de 3 çekirdek + 3,19 GHz'de 1 çekirdek

    Bu yeni yonganın Kirin 9000s’e göre tek çekirdekte yüzde 30, çok çekirdekte yüzde 11’den fazla performans artışı sağladığı görülüyor. Tüm bu soru işaretleri ve gizem perdesinin Nisan ayı içerisinde Çin’de düzenlenecek etkinlik kapsamında ortadan kalkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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