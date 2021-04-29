Huawei yeni yıla düşüşle başladı

Ağır ABD ambargoları altında ezilen Huawei bir süre önce Honor markasını elden çıkarmak zorunda kalmıştı. Telekom tarafında da pek çok ülkeden ret yiyen firma gelirlerde düşüş yaşıyor.

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Huawei ne kadar kaybetti?

Yılın ilk çeyrek raporlarına göre Huawei toplamda 23.46 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 16.5 düşüş yaşadı. Ambargolar etkili olsa da bu dönemde firmanın tasarrufa gitmesi masrafların da azalmasını sağladı.

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Ülkesinde yatırımlarına devam eden Huawei iş yapamadığı ülkelerde küçüldü ve iş yaptığı alanlara personelini kaydırdı. Ayrıca farklı stratejilerle kar etmeye çalıştı. Böylece kâr marjı bir miktar yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Huawei’nin pazarda kalıcı olabilmesi ülkesinin yonga tarafındaki atılımlarına bağlı. 28nm ve sonrası için yoğun bir çaba sarf eden Çin’in bir iki yılda alacağı mesafe ile Huawei yongaları yeniden hayata dönebilir.

https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-results/chinas-huawei-reports-quarterly-revenue-drop-as-smartphone-income-hit-idUSKBN2CF0WI

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