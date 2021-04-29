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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yeni yıla düşüşle başladı

    Telefon satışlarında dibe vuran ve yeni stratejilerle ayakta kalmaya çalışan Huawei yeni yıla düşüşle başladı. Toplam gelirler düşerken tasarruf sayesinde kâr marjı yükseldi.
    29 Nisan 2021, 17:30 (6 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yeni yıla düşüşle başladı

     

    Ağır ABD ambargoları altında ezilen Huawei bir süre önce Honor markasını elden çıkarmak zorunda kalmıştı. Telekom tarafında da pek çok ülkeden ret yiyen firma gelirlerde düşüş yaşıyor.

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    Huawei ne kadar kaybetti?

    Yılın ilk çeyrek raporlarına göre Huawei toplamda 23.46 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 16.5 düşüş yaşadı. Ambargolar etkili olsa da bu dönemde firmanın tasarrufa gitmesi masrafların da azalmasını sağladı.

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    Ülkesinde yatırımlarına devam eden Huawei iş yapamadığı ülkelerde küçüldü ve iş yaptığı alanlara personelini kaydırdı. Ayrıca farklı stratejilerle kar etmeye çalıştı. Böylece kâr marjı bir miktar yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.

    Huawei’nin pazarda kalıcı olabilmesi ülkesinin yonga tarafındaki atılımlarına bağlı. 28nm ve sonrası için yoğun bir çaba sarf eden Çin’in bir iki yılda alacağı mesafe ile Huawei yongaları yeniden hayata dönebilir.



    https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-results/chinas-huawei-reports-quarterly-revenue-drop-as-smartphone-income-hit-idUSKBN2CF0WI
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Old Spice 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lite diye çıkarttığı modellerine hâlâ "Jiroskop" koymayı düşünmüyor herhalde?
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    Fx_57,5 (semih ehli) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    cep telefonu için google sız telefonun dezavantajı varken yine pahalı fiyattan satmaya çalışırsa normal.
    kimse almıyor, aldırmıyor.

    oysaki fiyatta avantaj olarak kullanıcılarına yansıtsaydı tercih edilebilirdi.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Fx_57,5
    Hocam üretimi devam edemeyen telefonları uygun fiyata satsalar ne değişir ki? En fazla İstanbul bilişim'deki fiyatı çok uygun görünen ama stokta olmayan ürünlerin durumuna düşerler.
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