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    Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i tanıttı

    Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei, dağıtım pazarına yönelik yeni alt markası Huawei Kunling'i tanıttı. Peki yeni marka neler sunacak? İşte detaylar
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    Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i tanıttı
    Mobil cihazlar ve telekomünikasyon söz konusu olduğunda pazarın öncü isimlerinden Huawei, kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte yeni alt markası Huawei Kunling’i duyurdu. Peki küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kurulan marka, neler sunacak? İşte detaylar

    Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i duyurdu

    Bildirilenlere göre Huawei Kunling, dağıtım pazarına özel 70’ten fazla üründen sorumlu olacak. Bunlar arasında AI kameralar, fiber obtik sensörler, tabletler ve diğer akıllı algılama cihazları gibi son teknoloji ürünler yer alıyor. Bununla birlikte yeni marka, küçük ve orta ölçekli işletmeler, oteller, ticari gayrimenkul, perakende kanalları ve ofis güvenliğini hedefleyecek.

    Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Konu hakkında yapılan açıklamada Huawei İcra Direktörü Wang Tao, ''Huawei Kunling'in KOBİ'lerin kolayca dijitalleşmesine yardımcı olmak için esnek ve akıllı ürün çözümleri sunacağını'' belirtti. Ayrıca bu çözümlere, tek duralı bir e-ticaret platformu da eşlik edecek.

    Yeni duyuruya ek olarak Huawei, Huawei Soho Wi-Fi 6 Campus Hummingbird Suite çözümünü de duyurdu. Yeni Wifi 6 paketi, sorunsuz yüksek tanımlı video indirmeleri ve video konferanslar, tam kapsama alanı, kesintisiz dolaşım gibi yeteneklere sahip.

    Günümüzde Huawei, ABD ambargolarının ardından sert bir darbe alsa da, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için yenilikçi ve ileri teknoloji çözümler sunmaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Gönüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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