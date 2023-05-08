Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i tanıttı

Mobil cihazlar ve telekomünikasyon söz konusu olduğunda pazarın öncü isimlerinden Huawei, kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte yeni alt markası Huawei Kunling’i duyurdu. Peki küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kurulan marka, neler sunacak? İşte detaylar

Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i duyurdu

Bildirilenlere göre Huawei Kunling, dağıtım pazarına özel 70’ten fazla üründen sorumlu olacak. Bunlar arasında AI kameralar, fiber obtik sensörler, tabletler ve diğer akıllı algılama cihazları gibi son teknoloji ürünler yer alıyor. Bununla birlikte yeni marka, küçük ve orta ölçekli işletmeler, oteller, ticari gayrimenkul, perakende kanalları ve ofis güvenliğini hedefleyecek.

Tam Boyutta Gör Konu hakkında yapılan açıklamada Huawei İcra Direktörü Wang Tao, ''Huawei Kunling'in KOBİ'lerin kolayca dijitalleşmesine yardımcı olmak için esnek ve akıllı ürün çözümleri sunacağını'' belirtti. Ayrıca bu çözümlere, tek duralı bir e-ticaret platformu da eşlik edecek.

Yeni duyuruya ek olarak Huawei, Huawei Soho Wi-Fi 6 Campus Hummingbird Suite çözümünü de duyurdu. Yeni Wifi 6 paketi, sorunsuz yüksek tanımlı video indirmeleri ve video konferanslar, tam kapsama alanı, kesintisiz dolaşım gibi yeteneklere sahip.

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Günümüzde Huawei, ABD ambargolarının ardından sert bir darbe alsa da, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için yenilikçi ve ileri teknoloji çözümler sunmaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Gönüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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