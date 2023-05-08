Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i tanıttı

Huawei yeni alt markası Huawei Kunling'i duyurdu
Bildirilenlere göre Huawei Kunling, dağıtım pazarına özel 70’ten fazla üründen sorumlu olacak. Bunlar arasında AI kameralar, fiber obtik sensörler, tabletler ve diğer akıllı algılama cihazları gibi son teknoloji ürünler yer alıyor. Bununla birlikte yeni marka, küçük ve orta ölçekli işletmeler, oteller, ticari gayrimenkul, perakende kanalları ve ofis güvenliğini hedefleyecek.
Yeni duyuruya ek olarak Huawei, Huawei Soho Wi-Fi 6 Campus Hummingbird Suite çözümünü de duyurdu. Yeni Wifi 6 paketi, sorunsuz yüksek tanımlı video indirmeleri ve video konferanslar, tam kapsama alanı, kesintisiz dolaşım gibi yeteneklere sahip.
Günümüzde Huawei, ABD ambargolarının ardından sert bir darbe alsa da, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için yenilikçi ve ileri teknoloji çözümler sunmaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Gönüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah