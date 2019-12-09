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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hubble, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici fotoğrafını yakaladı

    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) tarafından paylaşılan bu fotoğrafta, iki devasa galaksinin muhteşem dansını görüyoruz.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hubble, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici fotoğrafını yakaladı
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    Bu yıl 29. yaş gününü kutlayan ünlü uzay teleskobu Hubble, çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de Arp 293 isimli bir ikili galaksi sisteminin çok güzel bir fotoğrafını yakaladı. 248 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan Arp 293 sisteminde, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici görüntüsünü görüyoruz.

    Fotoğrafın sol tarafındaki galaksinin ismi NGC 6285, sağ taraftakinin ismi ise NGC 6286 olarak belirtilmiş. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Avrupa Uzay Ajansı (ESA),"NGC 6285 ve NGC 6286 galaksileri etkileşim halinde bulunuyor. İki galaksinin birbirlerine uyguladığı inanılmaz kütleçekim kuvvetleri, hem karşılıklı gaz ve toz akışının gerçekleşmesine hem de galaksilerin şekillerinin bozulmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık"

    NGC 6285 vs NGC 6286 galaksileri fotoğrafta sanki birbirlerine çok yakınmış gibi görünüyor. Ancak ESA'nın ifadelerine göre iki galaksi arasındaki mesafe tam 130.500 ışık yılı seviyesinde. Kozmik standartları düşünecek olursak aslında yakın bir mesafe diyebiliriz ancak yine de bizim gibi kendi güneş sistemini bile tam olarak keşfedememiş canlılar için gerçekten de akıl almaz rakamlar. 

    Bu arada Samanyolu ve Andromeda galaksileri ise şu anda birbirlerinden yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yukarıdaki fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.



    https://www.spacetelescope.org/images/potw1947a/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 3 gün en beğenilen
    Sonsuz bir hayat için bu mesafeler çok kısa göz açıp kapama gibi bir şey!.. Ne büyük bir rabbimiz var!. ne kadar az şükrediyoruz!..
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    DH Misafiri 3 gün en beğenilen
    Sonsuz bir hayat için bu mesafeler çok kısa göz açıp kapama gibi bir şey!.. Ne büyük bir rabbimiz var!. ne kadar az şükrediyoruz!..
    Yanıtla +6
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    cemoli78 3 gün
    samanyolu galaksisinin çapı yaklaşık 100 ışık yılı. aralarındaki mesafe galaksimizin çapına yakın.ufak bir dip not : andromeda ve samanyolu galaksileri yaklaşık 2.5 milyar yıl sonra çarpışacak. bu çarpışmadan henüz dünya olarak zarar görmemiz mümkün değil zira mesafeler çok büyük..
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    Nevfel 3 gün
    Maşallah, Allah insanoğlu keşfetsin diye kainatın her tarafını muazzam eserleriyle doldurmuş.



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    Fenomenon 4 gün
    Çok da yakın değiller
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