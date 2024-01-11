Hücresel Starlink’in uydularıyla ilk mesajlar gönderildi

SpaceX bu başarıyı, şirketin uzayda yörüngedeki baz istasyonları gibi çalışmak üzere tasarlanan altı Starlink uydusunu fırlatmasından bir hafta sonra duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "8 Ocak Pazartesi günü, fırlatmanın üzerinden 6 gün geçmeden, T-Mobile ağ spektrumunu kullanarak modifiye edilmemiş cep telefonlarından uzaydaki yeni uydularımıza ilk kısa mesajlarımızı gönderdik ve aldık" denildi.
SpaceX testle ilgili olarak hız ve gecikme süresi gibi konularda ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak 8 Ocak'taki mesajların "Direct to Cell" Starlink uydularından sadece biri üzerinden iletildiği belirtiliyor. Diğer uydular hakkında da bilgi verilmedi.
Starlink DTC uyduları sorunsuz çalışıyor
Yine de raporda fırlatma ve teknolojinin ilk testlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı belirtiliyor. Şirket, metin mesajlarını telefondan uyduya iletmek için ciddi zorlukların üstesinden geldiğini de ekliyor. Bu zorluklar arasında günümüzün akıllı telefonlarının çoğunun, yörüngede bulunan uydulara değil, yalnızca yakındaki baz istasyonlarına bağlanmak üzere tasarlanmış olması yatıyor.
Dolayısıyla SpaceX, yeni Starlink uydularını telefon sinyallerini iletebilen yeni geliştirilmiş ekipmanlarla donatıyor. Şirket, "Ekibimiz uydu üzerinde bu uygulama için optimize edilmiş ve uydu üzerindeki güç ve maliyeti azaltan özel bir silikon geliştirdi" diye belirtiyor.
Öte yandan yeni Starlink DTC uyduları karasal olarak erişilen LTE veya 5G hızlarına yaklaşamıyor. Elon Musk’a göre kabaca 7 Mbit seviyesinde hızlar söz konusu. Elbette bu bile erişimin olmadığı yerler için büyük bir hız. SpaceX, bu sorunları aşmak ve hızı artırmak için çalışmalarına devam ederken yıl içinde 840 adet DTC uydusunu daha yörüngeye yerleştirmek istiyor. Böylece test lokasyonlarının sayısı da artacak. Ek olarak yeni uydular şimdilik sadece mesajlaşma için kullanılacak. SpaceX daha sonra bu hizmeti 2025 yılında ses ve veriyi destekleyecek şekilde genişletmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.