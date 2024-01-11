Hücresel Starlink’in uydularıyla ilk mesajlar gönderildi

Tam Boyutta Gör SpaceX'in hücresel Starlink sistemi (DTC - direct to cell) görünüşe göre beklendiği gibi çalışıyor. Zira geçen hafta yörüngeye fırlatılan uydulardan biri, T-Mobile'ın spektrumunu kullanarak yapılan bir test sırasında kısa mesajları iki telefon arasında başarıyla iletti.

SpaceX bu başarıyı, şirketin uzayda yörüngedeki baz istasyonları gibi çalışmak üzere tasarlanan altı Starlink uydusunu fırlatmasından bir hafta sonra duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "8 Ocak Pazartesi günü, fırlatmanın üzerinden 6 gün geçmeden, T-Mobile ağ spektrumunu kullanarak modifiye edilmemiş cep telefonlarından uzaydaki yeni uydularımıza ilk kısa mesajlarımızı gönderdik ve aldık" denildi.

SpaceX testle ilgili olarak hız ve gecikme süresi gibi konularda ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak 8 Ocak'taki mesajların "Direct to Cell" Starlink uydularından sadece biri üzerinden iletildiği belirtiliyor. Diğer uydular hakkında da bilgi verilmedi.

Starlink DTC uyduları sorunsuz çalışıyor

Yine de raporda fırlatma ve teknolojinin ilk testlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı belirtiliyor. Şirket, metin mesajlarını telefondan uyduya iletmek için ciddi zorlukların üstesinden geldiğini de ekliyor. Bu zorluklar arasında günümüzün akıllı telefonlarının çoğunun, yörüngede bulunan uydulara değil, yalnızca yakındaki baz istasyonlarına bağlanmak üzere tasarlanmış olması yatıyor.

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Dolayısıyla SpaceX, yeni Starlink uydularını telefon sinyallerini iletebilen yeni geliştirilmiş ekipmanlarla donatıyor. Şirket, "Ekibimiz uydu üzerinde bu uygulama için optimize edilmiş ve uydu üzerindeki güç ve maliyeti azaltan özel bir silikon geliştirdi" diye belirtiyor.

Öte yandan yeni Starlink DTC uyduları karasal olarak erişilen LTE veya 5G hızlarına yaklaşamıyor. Elon Musk’a göre kabaca 7 Mbit seviyesinde hızlar söz konusu. Elbette bu bile erişimin olmadığı yerler için büyük bir hız. SpaceX, bu sorunları aşmak ve hızı artırmak için çalışmalarına devam ederken yıl içinde 840 adet DTC uydusunu daha yörüngeye yerleştirmek istiyor. Böylece test lokasyonlarının sayısı da artacak. Ek olarak yeni uydular şimdilik sadece mesajlaşma için kullanılacak. SpaceX daha sonra bu hizmeti 2025 yılında ses ve veriyi destekleyecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

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