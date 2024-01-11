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    Hücresel Starlink’in uydularıyla ilk mesajlar gönderildi

    SpaceX’in geçtiğimiz hafta yörünge fırlattığı hücresel Starlink uydularıyla (DTC - direct to cell) ilk mesajlaşma gerçekleştirildi. Testlerin yıl boyu devam etmesi planlanıyor.
    Hücresel Starlink’in uydularıyla ilk mesajlar gönderildi Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in hücresel Starlink sistemi (DTC - direct to cell) görünüşe göre beklendiği gibi çalışıyor. Zira geçen hafta yörüngeye fırlatılan uydulardan biri, T-Mobile'ın spektrumunu kullanarak yapılan bir test sırasında kısa mesajları iki telefon arasında başarıyla iletti.

    SpaceX bu başarıyı, şirketin uzayda yörüngedeki baz istasyonları gibi çalışmak üzere tasarlanan altı Starlink uydusunu fırlatmasından bir hafta sonra duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "8 Ocak Pazartesi günü, fırlatmanın üzerinden 6 gün geçmeden, T-Mobile ağ spektrumunu kullanarak modifiye edilmemiş cep telefonlarından uzaydaki yeni uydularımıza ilk kısa mesajlarımızı gönderdik ve aldık" denildi.

    SpaceX testle ilgili olarak hız ve gecikme süresi gibi konularda ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak 8 Ocak'taki mesajların "Direct to Cell" Starlink uydularından sadece biri üzerinden iletildiği belirtiliyor. Diğer uydular hakkında da bilgi verilmedi.

    Yine de raporda fırlatma ve teknolojinin ilk testlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı belirtiliyor. Şirket, metin mesajlarını telefondan uyduya iletmek için ciddi zorlukların üstesinden geldiğini de ekliyor. Bu zorluklar arasında günümüzün akıllı telefonlarının çoğunun, yörüngede bulunan uydulara değil, yalnızca yakındaki baz istasyonlarına bağlanmak üzere tasarlanmış olması yatıyor.

    Dolayısıyla SpaceX, yeni Starlink uydularını telefon sinyallerini iletebilen yeni geliştirilmiş ekipmanlarla donatıyor. Şirket, "Ekibimiz uydu üzerinde bu uygulama için optimize edilmiş ve uydu üzerindeki güç ve maliyeti azaltan özel bir silikon geliştirdi" diye belirtiyor.

    Öte yandan yeni Starlink DTC uyduları karasal olarak erişilen LTE veya 5G hızlarına yaklaşamıyor. Elon Musk’a göre kabaca 7 Mbit seviyesinde hızlar söz konusu. Elbette bu bile erişimin olmadığı yerler için büyük bir hız. SpaceX, bu sorunları aşmak ve hızı artırmak için çalışmalarına devam ederken yıl içinde 840 adet DTC uydusunu daha yörüngeye yerleştirmek istiyor. Böylece test lokasyonlarının sayısı da artacak. Ek olarak yeni uydular şimdilik sadece mesajlaşma için kullanılacak. SpaceX daha sonra bu hizmeti 2025 yılında ses ve veriyi destekleyecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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