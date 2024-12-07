Hunt: Showdown Xbox Game Pass’e ekleniyor

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Crytek’in son yıllarda ana odağı olan Hunt: Showdown 1896, eklentiler ve güncellemeler ile yenilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Xbox Series ve Playstation 5 konsolları için yeni nesil güncellemesine kavuşan yapım, şimdi de Game Pass kataloğuna ekleniyor.

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Game Pass kataloğu genişlemeye devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde EA Sports WRC, Road 96, Indiana Jones and the Great Circle ve birçok farklı yapımın Game Pass kataloğuna ekleneceğini duyuran Xbox, bir sürpriz yaparak Hunt: Showdown 1896’nın da platforma ekleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre Crytek’in başarılı yapımı, 12 Aralık’ta Game Pass sistemine eklenecek.

Hunt: Showdown’ın Game Pass kataloğuna eklendiği gün Crytek, oyunda Post Malone’s Murder Circus isimli bir etkinliği de hayata geçirecek. 10 Şubat 2025’e kadar devam edecek olan etkinlik, oyuna ünlü şarkıcı Post Malone’u getirecek. Oyuncuları farklı bir zaman diliminde yeni canavarlarla karşı karşıya getirecek olan bu etkinlik, yeni silahlara ve mekaniklere de ev sahipliği yapacak.



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Hunt Showdown Game Pass kataloğuna ekleniyor