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    Yeni iddia: Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ortaya çıktı

    Nintendo Switch 2'nin piyasaya çıkacağı tarih şimdiden belirlenmiş olabilir. İkinci nesil el konsolu, son sızıntılara göre Haziran ayında raflarda olacak. İşte detaylar...
    Yeni iddia: Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak konsolun çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Daha önce Mart 2025 olarak tahmin edilen çıkış tarihi, yeni söylentilere göre güncellenmiş olabilir.

    Haziran ayında çıkabilir

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri halen netleşmiş değil. Daha önce ise geliştiricilerin prototip kitlerine eriştikleri ve planlanan çıkış tarihinin Mart ile Nisan 2025 arasında olduğu paylaşılmıştı. Ancak bu tarih, yeni söylentilere göre Mayıs ayına çekilmiş olabilir. Bu da Haziran 2025'te satışa çıkacağı anlamına geliyor.

    Doğru bilgileri ile tanınan NateDrake'in paylaşımına göre, Nintendo’nun Mayıs ayında konsola özel bir etkinlik planladığı söyleniyor. Bu etkinlik ise, 2017'deki orijinal Switch için düzenlenen lansmana benzer olacak. Dolayısıyla Summer Game Fest ve PAX East gibi etkinlikler sırasında Nintendo Switch 2'nin tanıtıldığını görebiliriz.

    Ayrıca konsolun yeni Joy-Con kontrolcüleri ve aksesuarlarına dair görsellerin ve listelemelerin çevrimiçi olarak ortaya çıkması, konsolun çıkış tarihine doğru hızla yaklaşıldığını gösteriyor.

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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