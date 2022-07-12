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    Biden’ın iCloud hesabı nasıl hacklenmiş olabilir?

    Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden yine bir veri sızıntısı vakası ile karşı karşıya. Saldırganlar iCloud hesabına sızarak skandal dosyalara ulaştığını iddia ediyor. 
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    iCloud

    Kasım ayındaki ABD ara seçimleri yaklaşırken Joe Biden ve Demokrat Parti’yi zora sokacak gelişmeler yaşanıyor. 2020 yılında da dizüstü bilgisayarından veriler sızdırılan Hunter Biden yine seçim öncesi kötü yakalandı.

    Hunter Biden’ın iCloud hesabı sızdırıldı

    Kısa süre önce oğul Hunter Biden’a ait iCloud verileri 4chan üzerinden sızdırıldı. Saldırganlar iPad ve iPhone olmak üzere iki cihazın verilerini elde ederek iki ayrı ZIP dosyası şeklinde hazırlamış. Dosyalarda ses kayıtları, videolar, sesli mesajlar, resimler gibi geniş bir veri kataloğu var. Peki Hunter Biden şifresini nasıl çaldırdı?

    Konu ABD Gizli Servisi tarafına geçtiği için net bir bilgi almak zor ancak Hunter’ın 2020 yılında çaldırdığı verilerine bağlayanlar mevcut. Bu veri paketinde şifreler elde eden saldırganların iCloud hesabında deneyerek doğrusunu bulduğu tahmin ediliyor.

    Diğer taraftan oltalama yöntemi ile Hunter Biden’ın şifresinin ele geçirilmiş olması veya yüklediği bir zararlı yazılım üzerinden verilere erişilmiş olması da ihtimaller dahilinde. Yani her durumda Hunter Biden’ın bir ihmali olduğu anlaşılıyor.

    iCloud üzerinde hangi veriler saklanıyor?

    iCloud bulut yedekleme hesabında kullanıcıların resimleri, videoları, sesli mesajları, ses kayıtları, rehberi, ajandası gibi pek çok kişisel verileri saklanabiliyor. Böylece yeni bir cihaza geçtiğinde bunları tekrar yükleyebiliyor.

    iCloud üzerinde veriler şifrelenmeden saklanıyor. Saldırganlar şifreyi ele geçirdikten sonra iPhone Backup Extractor aracını kullanarak verileri çekmiş. Bu bakımdan iCloud biraz riskli ve kullanıcıların gerekirse iTunes üzerinden kablo ile yedeklemeleri bilgisayarlarına yapmaları tavsiye ediliyor.

    iPhone üzerinde ise veriler şifreli olarak saklanıyor ve kolluk kuvvetlerinin çok özel şifre kırma araçları ile elde edilebiliyor. 2014 yılında saldırganlar güvenlik güçlerinin sahip olduğu EPPB şifre kırıcı aracını kullanarak Jennifer Lawrence, Kate Upton gibi pek çok ünlünün iCloud hesaplarını çalmıştı.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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