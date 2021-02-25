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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı

    Kingston çatısı altında faaliyet gösteren HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı. Kingston yeniden bellek teknolojisi sektörüne odaklanmak istiyor.
    25 Şubat 2021, 18:20 (1 gün)
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı

    İsmini daha çok depolama ve bellek sektöründe duyuyor olsak da Kingston bir süredir oyuncu donanımları pazarında da aktif. HyperX markasıyla faaliyet gösteren Kingston ani bir kararla sektörden çekilme kararı aldı.

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    HP HyperX yeni isimlendirme

    HP tarafından yapılan açıklamaya göre HyperX markası, ürün gamı ve teknolojileri toplamda 425 milyon dolar karşılığında satın alınıyor. Kingston bundan sonra yeniden bellek teknolojilerine odaklanmaya devam edecek.

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    Kingston’un neden HyperX markasını elinden çıkardığı bilinmiyor ancak oyuncu donanımları pazarı oldukça rekabetçi. Asus ROG, HP Omen, Dell Alienware gibi pek çok birinci sınıf marka yanında Çin odaklı ikinci sınıf markalar da pazardan pay kapmaya çalışıyor.

    Oyun odaklı PC donanım pazarının 2023 yılında 70 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Oyun ekipman pazarı da 2024 yılında 12.2 milyar dolara ulaşacak. HP bu anlamda önemli bir satın alım yapmış oldu.



    https://www.techpowerup.com/278928/hp-to-acquire-hyperx-gaming-peripherals-brand-from-kingston-which-retains-memory-business Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    B Bugia (Umut ERGÜN) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RIP Hyperx
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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi )
    geçmiş olsun,severek kullandığım bir markaydı artık elimi bile sürmem.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    HyperX RAM’lerim ısınmaya başladı haberi duyunca.
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    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık HyperX Laptoplar Görürüz
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hp, hyper x i aldığına göre omen de tutunamadı demek ki
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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi )
    geçmiş olsun,severek kullandığım bir markaydı artık elimi bile sürmem.
    Yanıtla +6
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    B Bugia (Umut ERGÜN) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RIP Hyperx
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