HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı

İsmini daha çok depolama ve bellek sektöründe duyuyor olsak da Kingston bir süredir oyuncu donanımları pazarında da aktif. HyperX markasıyla faaliyet gösteren Kingston ani bir kararla sektörden çekilme kararı aldı.

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HP tarafından yapılan açıklamaya göre HyperX markası, ürün gamı ve teknolojileri toplamda 425 milyon dolar karşılığında satın alınıyor. Kingston bundan sonra yeniden bellek teknolojilerine odaklanmaya devam edecek.

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Kingston’un neden HyperX markasını elinden çıkardığı bilinmiyor ancak oyuncu donanımları pazarı oldukça rekabetçi. Asus ROG, HP Omen, Dell Alienware gibi pek çok birinci sınıf marka yanında Çin odaklı ikinci sınıf markalar da pazardan pay kapmaya çalışıyor.

Oyun odaklı PC donanım pazarının 2023 yılında 70 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Oyun ekipman pazarı da 2024 yılında 12.2 milyar dolara ulaşacak. HP bu anlamda önemli bir satın alım yapmış oldu.

https://www.techpowerup.com/278928/hp-to-acquire-hyperx-gaming-peripherals-brand-from-kingston-which-retains-memory-business

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