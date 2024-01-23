Hyundai'nin "AAS" sistemi elektrikli otomobillerin menzilini artıracak

Elektrikli otomobiller dünya genelinde oldukça popüler ve üreticiler bu araçların menzilini artırmak için ellerinden geleni yapıyor. Hyundai Motor Group'un buna yönelik sunduğu çözümlerden biri de Active Air Skirt (AAS) teknolojisi olarak karşımıza çıktı.
Hyundai, AAS'yi yeni bir teknoloji gibi tanıtsa da aslında bu konsept uzun yıllar önce bile bazı üreticiler tarafından kullanılmıştı. Fotoğraflardan da anlaşılabileceği üzere bu teknolojiye sahip otomobillerin ön tamponunun hemen arkasında otomatik olarak açılan aktif rüzgarlıklar bulunuyor. Koreli üreticiye göre bu sistem, elektrikli otomobilin daha hızlı olmasını ve daha uzun mesafe kat edebilmesini sağlıyor.
Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Sun Hyung Cho, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu teknolojinin SUV gibi aerodinamik performansı iyileştirmenin zor olduğu modeller üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi ve aerodinamik iyileştirmeler yoluyla elektrikli araçların sürüş performansını ve dengesini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Hyundai Motor Group, Güney Kore ve ABD'de AAS ile ilgili patentlere başvurdu. Şirket, dayanıklılık ve performans testlerinin ardından seri üretime geçmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.hyundainews.com/en-us/releases/4059 https://www.carscoops.com/2024/01/hyundai-and-kias-new-active-air-skirt-boosts-ev-range-and-performance/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.