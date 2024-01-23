Hyundai'nin "AAS" sistemi elektrikli otomobillerin menzilini artıracak

Elektrikli otomobiller dünya genelinde oldukça popüler ve üreticiler bu araçların menzilini artırmak için ellerinden geleni yapıyor. Hyundai Motor Group'un buna yönelik sunduğu çözümlerden biri de Active Air Skirt (AAS) teknolojisi olarak karşımıza çıktı.

Hyundai, AAS'yi yeni bir teknoloji gibi tanıtsa da aslında bu konsept uzun yıllar önce bile bazı üreticiler tarafından kullanılmıştı. Fotoğraflardan da anlaşılabileceği üzere bu teknolojiye sahip otomobillerin ön tamponunun hemen arkasında otomatik olarak açılan aktif rüzgarlıklar bulunuyor. Koreli üreticiye göre bu sistem, elektrikli otomobilin daha hızlı olmasını ve daha uzun mesafe kat edebilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Tamponun kenarlarına denk gelen bu rüzgarlıklar 80 km/s hızın üzerine çıkıldığında otomatik olarak iniyor ve 70 km/s hızın altına inildiğinde de katlanıyor. Yapılan testlerde, bu sisteme sahip Genesis GV60 modelinin hava sürtünmesini 0.008 Cd, yani yüzde 2,8 oranında iyileştirdiği belirtiliyor. Bu da markanın açıklamasına göre 6 kilometre civarında bir ilave menzil olarak kullanıma yansıyor.

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Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Sun Hyung Cho, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu teknolojinin SUV gibi aerodinamik performansı iyileştirmenin zor olduğu modeller üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi ve aerodinamik iyileştirmeler yoluyla elektrikli araçların sürüş performansını ve dengesini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Hyundai Motor Group, Güney Kore ve ABD'de AAS ile ilgili patentlere başvurdu. Şirket, dayanıklılık ve performans testlerinin ardından seri üretime geçmeyi planlıyor.

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Hyundai, "AAS" ile elektrikli otomobillerin menzilini artıracak