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    Anlık Bildirim

    Hyundai'nin "AAS" sistemi elektrikli otomobillerin menzilini artıracak

    Ön tampon ile ön tekerlekler arasına entegre edilen aktif hava eteği "AAS", düşük hızda gizli halde dururken 80 km/s'in üzerindeki hızlarda otomatik olarak açılıyor.                

    Elektrikli otomobiller dünya genelinde oldukça popüler ve üreticiler bu araçların menzilini artırmak için ellerinden geleni yapıyor. Hyundai Motor Group'un buna yönelik sunduğu çözümlerden biri de Active Air Skirt (AAS) teknolojisi olarak karşımıza çıktı.

    Hyundai, AAS'yi yeni bir teknoloji gibi tanıtsa da aslında bu konsept uzun yıllar önce bile bazı üreticiler tarafından kullanılmıştı. Fotoğraflardan da anlaşılabileceği üzere bu teknolojiye sahip otomobillerin ön tamponunun hemen arkasında otomatik olarak açılan aktif rüzgarlıklar bulunuyor. Koreli üreticiye göre bu sistem, elektrikli otomobilin daha hızlı olmasını ve daha uzun mesafe kat edebilmesini sağlıyor.

    Hyundai, 'AAS' ile elektrikli otomobillerin menzilini artıracak Tam Boyutta Gör
    Tamponun kenarlarına denk gelen bu rüzgarlıklar 80 km/s hızın üzerine çıkıldığında otomatik olarak iniyor ve 70 km/s hızın altına inildiğinde de katlanıyor. Yapılan testlerde, bu sisteme sahip Genesis GV60 modelinin hava sürtünmesini 0.008 Cd, yani yüzde 2,8 oranında iyileştirdiği belirtiliyor. Bu da markanın açıklamasına göre 6 kilometre civarında bir ilave menzil olarak kullanıma yansıyor.

    Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Sun Hyung Cho, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu teknolojinin SUV gibi aerodinamik performansı iyileştirmenin zor olduğu modeller üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi ve aerodinamik iyileştirmeler yoluyla elektrikli araçların sürüş performansını ve dengesini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

    Hyundai Motor Group, Güney Kore ve ABD'de AAS ile ilgili patentlere başvurdu. Şirket, dayanıklılık ve performans testlerinin ardından seri üretime geçmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.hyundainews.com/en-us/releases/4059 https://www.carscoops.com/2024/01/hyundai-and-kias-new-active-air-skirt-boosts-ev-range-and-performance/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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