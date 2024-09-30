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Tam Boyutta Gör Halihazırda ABD başkan yardımcısı olarak görev yapan ancak Başkan adayı da olan Kamala Harris, sürücüsüz bir otomobilin mağduru oldu. Harris, San Francisco'daki Fairmont Otel'e bağış etkinliği için gidiyordu ancak yolda sıkışıp kalan Waymo’nun sürücüsüz otomobili konvoyun önünü kesti.

Sürücüsüz araç Harris'in yolunu kesti

Paylaşılan videolara göre sürücüsüz araç şirket Waymo’ya ait olan bir otomobil, cadde ortasında U dönüşü yaparken yolda kalmış gibi görünüyor. Araç kendi başına bu durumdan kurtulamazken bir polis memurunun araca binerek onu yoldan çektiği belirtiliyor. Sürücüsüz araç yoldan çekilinceye kadar Harris’in konvoyu da yolda kaldı.

Waymo, bir süredir San Francisco'da sürücüsüz araçlarını ticari olarak test ediyor. Bu araçlar anlaşmalar kapsamında halen trafik cezalarından muaf durumda. Ancak bu durum yakın zamanda sürücüsüz otomobil şirketlerine trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesilmesine olanak tanıyan bir yasa tasarısının onaylanmasıyla değişmek üzere.

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Ancak bu cezaların en azından tasarıya göre maddi bir yaptırımı olmayacak. Bunun yerine ihlaller bölge motorlu taşıtlar dairesine bildirilecek. Eğer bir şirketin uyarıları belirli bir eşiği geçerse motorlu taşıtlar dairesi şirketin izinlerini değiştirebilecek ya da iptal edebilecek. Bu yasanın 2026’ya kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Dolayısıyla Harris’in konvoyunu durduran ve trafiği aksatan son olaya bir ceza çıkmayacak.

Tahminlere göre Waymo’nun 778 adet sürücüsüz robotaksi aracı bulunuyor. Firma bu araçlarla aylık 400 bin yolcu taşıyor. Şirket San Francisco dışında Phoenix, Austin ve Los Angeles’da da faaliyet gösteriyor. Waymo, sürücüsüz araçlarının polis tarafından bildirilen kazalardan kaçınmada insan sürücülerden 3 kat daha iyi olduğunu söylüyor.

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Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayının önünü kesti