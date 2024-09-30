Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayının önünü kesti

Sürücüsüz araç Harris'in yolunu kesti
Paylaşılan videolara göre sürücüsüz araç şirket Waymo’ya ait olan bir otomobil, cadde ortasında U dönüşü yaparken yolda kalmış gibi görünüyor. Araç kendi başına bu durumdan kurtulamazken bir polis memurunun araca binerek onu yoldan çektiği belirtiliyor. Sürücüsüz araç yoldan çekilinceye kadar Harris’in konvoyu da yolda kaldı.
Waymo, bir süredir San Francisco'da sürücüsüz araçlarını ticari olarak test ediyor. Bu araçlar anlaşmalar kapsamında halen trafik cezalarından muaf durumda. Ancak bu durum yakın zamanda sürücüsüz otomobil şirketlerine trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesilmesine olanak tanıyan bir yasa tasarısının onaylanmasıyla değişmek üzere.
Ancak bu cezaların en azından tasarıya göre maddi bir yaptırımı olmayacak. Bunun yerine ihlaller bölge motorlu taşıtlar dairesine bildirilecek. Eğer bir şirketin uyarıları belirli bir eşiği geçerse motorlu taşıtlar dairesi şirketin izinlerini değiştirebilecek ya da iptal edebilecek. Bu yasanın 2026’ya kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Dolayısıyla Harris’in konvoyunu durduran ve trafiği aksatan son olaya bir ceza çıkmayacak.
Tahminlere göre Waymo’nun 778 adet sürücüsüz robotaksi aracı bulunuyor. Firma bu araçlarla aylık 400 bin yolcu taşıyor. Şirket San Francisco dışında Phoenix, Austin ve Los Angeles’da da faaliyet gösteriyor. Waymo, sürücüsüz araçlarının polis tarafından bildirilen kazalardan kaçınmada insan sürücülerden 3 kat daha iyi olduğunu söylüyor.Kaynakça https://abc7news.com/post/caught-video-driverless-cars-get-stuck-motorcade-route-vp-kamala-harris-returns-san-francisco-fundraiser/15366514/ https://sfstandard.com/2024/09/28/waymo-halts-kamala-harris-san-francisco-motorcade/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu