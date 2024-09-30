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    Anlık Bildirim

    Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayının önünü kesti

    Sürücüsüz araç şirketi Waymo’nun filosunda bulunan bir araç, “u” dönüşü yapmaya çalışırken yolda kaldı. Bu sorun ABD Başkan adayı Kamala Harris’in konvoyunu da durdurdu.
    Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayının önünü kesti Tam Boyutta Gör
    Halihazırda ABD başkan yardımcısı olarak görev yapan ancak Başkan adayı da olan Kamala Harris, sürücüsüz bir otomobilin mağduru oldu. Harris, San Francisco'daki Fairmont Otel'e bağış etkinliği için gidiyordu ancak yolda sıkışıp kalan Waymo’nun sürücüsüz otomobili konvoyun önünü kesti.

    Sürücüsüz araç Harris'in yolunu kesti

    Paylaşılan videolara göre sürücüsüz araç şirket Waymo’ya ait olan bir otomobil, cadde ortasında U dönüşü yaparken yolda kalmış gibi görünüyor. Araç kendi başına bu durumdan kurtulamazken bir polis memurunun araca binerek onu yoldan çektiği belirtiliyor. Sürücüsüz araç yoldan çekilinceye kadar Harris’in konvoyu da yolda kaldı.

    Waymo, bir süredir San Francisco'da sürücüsüz araçlarını ticari olarak test ediyor. Bu araçlar anlaşmalar kapsamında halen trafik cezalarından muaf durumda. Ancak bu durum yakın zamanda sürücüsüz otomobil şirketlerine trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesilmesine olanak tanıyan bir yasa tasarısının onaylanmasıyla değişmek üzere.

    Ancak bu cezaların en azından tasarıya göre maddi bir yaptırımı olmayacak. Bunun yerine ihlaller bölge motorlu taşıtlar dairesine bildirilecek. Eğer bir şirketin uyarıları belirli bir eşiği geçerse motorlu taşıtlar dairesi şirketin izinlerini değiştirebilecek ya da iptal edebilecek. Bu yasanın 2026’ya kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Dolayısıyla Harris’in konvoyunu durduran ve trafiği aksatan son olaya bir ceza çıkmayacak.

    Tahminlere göre Waymo’nun 778 adet sürücüsüz robotaksi aracı bulunuyor. Firma bu araçlarla aylık 400 bin yolcu taşıyor. Şirket San Francisco dışında Phoenix, Austin ve Los Angeles’da da faaliyet gösteriyor. Waymo, sürücüsüz araçlarının polis tarafından bildirilen kazalardan kaçınmada insan sürücülerden 3 kat daha iyi olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://abc7news.com/post/caught-video-driverless-cars-get-stuck-motorcade-route-vp-kamala-harris-returns-san-francisco-fundraiser/15366514/ https://sfstandard.com/2024/09/28/waymo-halts-kamala-harris-san-francisco-motorcade/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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