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    Hyundai, Avrupa için daha ucuz bir elektrikli otomobil geliştiriyor

    Avrupa pazarı için hazırlanan küçük elektrikli model hakkında henüz bir detay yok fakat 20 bin euro civarında fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Söz konusu model i10'un halefi olabilir.
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    Hyundai, Avrupa için daha ucuz bir elektrikli model geliştiriyor
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    Ioniq 7 konsepti

    Kısa süre önce elektrikli Ioniq ailesinin ikinci üyesi Ioniq 6'yı tanıtan Hyundai'nin 2024 yılında Ioniq 7 isimli büyük bir SUV çıkaracağını biliyoruz. Ancak şirketin Avrupa için daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı.

    Şu an için çok fazla detay yok ancak bu konu Hyundai Motor Avrupa'nın pazarlama şefi Andreas-Christoph Hofmann'ın Automotive News Europe'a yaptığı açıklama ile resmiyet kazandı. Şirketin mevcut elektrikli modellerinden daha küçük ve daha ucuz olması planlanan modelin 20 bin euro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

    Hatırlanacak olursa aynı fiyat eşiğinde Volkswagen Grubu da üç farklı model planlıyor. Daha önce ipucu görselleri paylaşılan bu modeller Volkswagen, Skoda ve Cupra logolu olacak. Görünen o ki 2025 yılı ve sonrasında bu alanda sıkı bir rekabet yaşanacak.

    Hofmann, özellikle tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip küçük bir araç geliştirmenin kârlılık açısından zor bir iş olduğunu belirtti. Bu yüzden Hyundai'nin Ioniq model ailesinde büyük modellere öncelik verdiğini söyledi. Örneğin 2024'te gelmesi planlanan Ioniq 7, üç sıra koltuk düzeniyle ABD pazarı düşünülerek geliştirilmiş büyük bir SUV olacak fakat Avrupa'da da satılacak.

    Hyundai'nin planları haberimize konu olan küçük elektrikli otomobille de sınırlı değil. Şirket, 2030'a kadar en az 11 tane elektrikli model çıkarmayı planlıyor. Bu yılın ilk yarısında şirketin Avrupa'daki satışlarının yüzde 16'sı elektrikli modellerden oluşmuş. Böylelikle Hyundai'nin pazar payı yüzde 1'den yüzde 4.7 seviyesine kadar yükselmiş.

    Şu anda ülkemizde satılan Hyundai Kona Elektrik'in fiyatı 800 bin TL'nin üzerinde. Şirket Eylül ayı itibarıyla Ioniq 5 modelini de Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. 

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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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