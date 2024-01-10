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    Hyundai bulaşık makinesi kadar sessiz hava taksisini tanıttı

    Hyundai'nin gelişmiş hava mobilitesi şirketi Supernal, yüksek işlevli S-A2 eVTOL'u tanıttı. CES 2024 kapsamında tanıtılan Hyundai Supernal SA-2, bir bulaşık makinesi kadar sessiz.
    Hyundai bulaşık makinesi kadar sessiz hava taksisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Group'un gelişmiş hava mobilitesi (AAM) şirketi Supernal, CES 2024'te en yeni elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracının örtüsünü kaldırdı. S-A2 olarak adlandırılan bu pilot artı dört kişilik hava aracı, şirketin kentsel alanlara güvenli, verimli ve uygun fiyatlı hava yolculuğu getirme arayışında önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

    Supernal SA-2, adından da anlaşıldığı gibi serinin ikinci aracı konumunda. Ailenin ilki S-A1, CES 2020’de tanıtılmıştı ve yeni versiyon da bu temel üzerine inşa edilmiş durumda. Şık bir V-kuyruk tasarımına sahip olan S-A2, 1.500 feet yükseklikte saatte 200 km/s seyir hızı için tasarlanmış durumda. Araç, şehir içi ulaşım için tasarlandığından dolayı menzili de çok yüksek değil: 40 ila 65 km.

    Aktarılanlara göre aracın kalbinde 65 dB'de sessiz bir kalkış ve 45 dB'de daha da sessiz yatay seyir sağlayan sekiz adet tamamen eğimli rotor içeren dağıtılmış bir elektrikli tahrik mimarisi yatıyor. Supernal, sessizlikle birlikte yüksek düzeyde de güvenlik vadediyor.

    Hyundai, 2028’de ticari ürünü piyasaya sürecek

    Hyundai bulaşık makinesi kadar sessiz hava taksisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Teknik becerilerinin ötesinde S-A2, estetik tasarımı ve işlevsellik karışımıyla öne çıkıyor. Supernal, hem havacılık operatörlerinin hem de yolcuların ilgisini çekeceğine inandığı tasarımı işlevsellikle harmanlamak için Hyundai Motor Group'un otomotiv tasarımcılarıyla işbirliği yaptı. Supernal, teknoloji ilerledikçe batarya modülünün kolayca değiştirilebileceği bir gelecek öngörüyor ve uçağının sürdürülebilirliğini ve uzun ömürlülüğünü buna bağlıyor gibi görünüyor.

    Ancak Supernal SA-2, şehirlerde kullanılacak nihai ürün olmayabilir. Supernal Baş Teknoloji Sorumlusu Ben Diachun, yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “S-A2, yeni nesil havacılığı tanımlayacak olan elektrikli güç aktarma organlarındaki gelişmelerden tam olarak yararlanmak üzere tasarlandı. Buradan hareketle, bu konsepti devrim niteliğinde bir ticari ürüne dönüştüreceğiz.”

    Açıkçası eVTOL gibi yenilikçi ulaşım yöntemlerindeki esas sorun araçların yapılıp üretilmesi değil. Supernal, 2028 yılında ticari bir ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bakıldığında çok da uzun bir süre değil bu. Ancak benzer rakipleri gibi aynı aşılması gereken engeller var: yasal zorunluluklar. Havacılık, son derece katı kuralları olan ve güvenliğin öncelik alındığı bir alan. Supernal SA-2, üretim noktasında Hyundai gibi bir güce sahip olsa da yasal onay engellerinin aşılması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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