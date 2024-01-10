Hyundai bulaşık makinesi kadar sessiz hava taksisini tanıttı

Supernal SA-2, adından da anlaşıldığı gibi serinin ikinci aracı konumunda. Ailenin ilki S-A1, CES 2020’de tanıtılmıştı ve yeni versiyon da bu temel üzerine inşa edilmiş durumda. Şık bir V-kuyruk tasarımına sahip olan S-A2, 1.500 feet yükseklikte saatte 200 km/s seyir hızı için tasarlanmış durumda. Araç, şehir içi ulaşım için tasarlandığından dolayı menzili de çok yüksek değil: 40 ila 65 km.
Aktarılanlara göre aracın kalbinde 65 dB'de sessiz bir kalkış ve 45 dB'de daha da sessiz yatay seyir sağlayan sekiz adet tamamen eğimli rotor içeren dağıtılmış bir elektrikli tahrik mimarisi yatıyor. Supernal, sessizlikle birlikte yüksek düzeyde de güvenlik vadediyor.
Hyundai, 2028’de ticari ürünü piyasaya sürecek
Ancak Supernal SA-2, şehirlerde kullanılacak nihai ürün olmayabilir. Supernal Baş Teknoloji Sorumlusu Ben Diachun, yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “S-A2, yeni nesil havacılığı tanımlayacak olan elektrikli güç aktarma organlarındaki gelişmelerden tam olarak yararlanmak üzere tasarlandı. Buradan hareketle, bu konsepti devrim niteliğinde bir ticari ürüne dönüştüreceğiz.”
Açıkçası eVTOL gibi yenilikçi ulaşım yöntemlerindeki esas sorun araçların yapılıp üretilmesi değil. Supernal, 2028 yılında ticari bir ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bakıldığında çok da uzun bir süre değil bu. Ancak benzer rakipleri gibi aynı aşılması gereken engeller var: yasal zorunluluklar. Havacılık, son derece katı kuralları olan ve güvenliğin öncelik alındığı bir alan. Supernal SA-2, üretim noktasında Hyundai gibi bir güce sahip olsa da yasal onay engellerinin aşılması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.