Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı

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Ürün ve teknoloji gelişimlerine tüm hızıyla devam eden Hyundai, geçtiğimiz ay çizimlerini paylaştığı Elantra N Line’ı bugün resmi olarak tanıttı. Sportif sedan tutkunlarını hedef alan Hyundai Elantra N Line, alçak ve geniş gövdesiyle güçlü bir duruş sergiliyor.

Hyundai’nin yüksek performanslı N markası tarafından geliştirilen Elantra N Line, diğer N Line modellerinde olduğu gibi özel bir tasarım ve performans artırıcı unsurlarla karakterize edildi. Elantra N Line’da, 201 beygir güç ve 265 Nm tork üreten 1.6 litre GDI turboşarjlı benzinli motor bulunuyor. Söz konusu ünite, altı ileri manuel veya yedi ileri çift kavramalı DCT şanzımanla tercih edilebiliyor.

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Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı

Güçlendirilmiş motoruyla canlı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen Hyundai Elantra N Line, 18 inç çapındaki jantları, çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyonu ve daha büyük fren diskleriyle üstün bir yol tutuş vadediyor. Ayrıca, sertliği artırılmış süspansiyonlar da Elantra N Line’ın yol tutuş performansı için yapılan mekanik güncellemeler arasında.

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Markanın yeni “Parametrik Dinamik” tasarım felsefesiyle geliştirilen Hyundai Elantra N Line’ın dış tasarımında alçak ve geniş bir duruş hakim. Yeni nesil kademeli ön ızgara, N line logoları, geometrik hatlara ve ok şekilli detaylarla bezeli hava girişlerine sahip ön tamponu, Elantra N Line’ın dinamik görüntüsünü destekleyen detaylardan. Sportif marşpiyeller, arka tarafta yer alan spoyler, krom çift çıkışlı egzoz ve N Line arka difüzör de Elantra N Line’ın tasarım unsurları arasında.

Hyundai Elantra’nın iç mekanında da farklı dokunuşlar mevcut. Direksiyonun arkasına yerleştirilen vites kulakçıkları ve “Sürüş Modu” gibi sürücü odaklı özelliklerin yanı sıra kırmızı dikişli deri kaplı ve delikli N Line direksiyon simidi, deri destekli N spor koltuklar, metal materyallere ve deri kaplamaya sahip vites topuzu ile mat krom pedalları bu dokunuşlar arasında göstermek mümkün.

Hyundai Elantra N Line’ın satışa sunulacağı tarih henüz belli değil. Performans serisini daha da genişletmek isteyen marka, yeni Elantra N Line’ın ardından çok kısa bir süre içerisinde 2.5 litrelik turboşarjlı Sonata N Line’ı da satışa sunmayı planlıyor.

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