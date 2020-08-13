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    Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı

    Geçtiğimiz ay çizimleri paylaşılan yeni Hyundai Elantra N Line bügün görücüye çıktı. Sportif detaylarla süslenen model, manuel ve DCT şanzıman seçeneklerine sahip.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı
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    Ürün ve teknoloji gelişimlerine tüm hızıyla devam eden Hyundai, geçtiğimiz ay çizimlerini paylaştığı Elantra N Line’ı bugün resmi olarak tanıttı. Sportif sedan tutkunlarını hedef alan Hyundai Elantra N Line, alçak ve geniş gövdesiyle güçlü bir duruş sergiliyor.

    Hyundai’nin yüksek performanslı N markası tarafından geliştirilen Elantra N Line, diğer N Line modellerinde olduğu gibi özel bir tasarım ve performans artırıcı unsurlarla karakterize edildi. Elantra N Line’da, 201 beygir güç ve 265 Nm tork üreten 1.6 litre GDI turboşarjlı benzinli motor bulunuyor. Söz konusu ünite, altı ileri manuel veya yedi ileri çift kavramalı DCT şanzımanla tercih edilebiliyor.

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    Güçlendirilmiş motoruyla canlı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen Hyundai Elantra N Line, 18 inç çapındaki jantları, çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyonu ve daha büyük fren diskleriyle üstün bir yol tutuş vadediyor. Ayrıca, sertliği artırılmış süspansiyonlar da Elantra N Line’ın yol tutuş performansı için yapılan mekanik güncellemeler arasında.

    Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı
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    Markanın yeni “Parametrik Dinamik” tasarım felsefesiyle geliştirilen Hyundai Elantra N Line’ın dış tasarımında alçak ve geniş bir duruş hakim. Yeni nesil kademeli ön ızgara, N line logoları, geometrik hatlara ve ok şekilli detaylarla bezeli hava girişlerine sahip ön tamponu, Elantra N Line’ın dinamik görüntüsünü destekleyen detaylardan. Sportif marşpiyeller, arka tarafta yer alan spoyler, krom çift çıkışlı egzoz ve N Line arka difüzör de Elantra N Line’ın tasarım unsurları arasında.

    Hyundai Elantra’nın iç mekanında da farklı dokunuşlar mevcut. Direksiyonun arkasına yerleştirilen vites kulakçıkları ve “Sürüş Modu” gibi sürücü odaklı özelliklerin yanı sıra kırmızı dikişli deri kaplı ve delikli N Line direksiyon simidi, deri destekli N spor koltuklar, metal materyallere ve deri kaplamaya sahip vites topuzu ile mat krom pedalları bu dokunuşlar arasında göstermek mümkün.

    Hyundai Elantra N Line’ın satışa sunulacağı tarih henüz belli değil. Performans serisini daha da genişletmek isteyen marka, yeni Elantra N Line’ın ardından çok kısa bir süre içerisinde 2.5 litrelik turboşarjlı Sonata N Line’ı da satışa sunmayı planlıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. en beğenilen
    bu dolarla bu haram vergilerle anca uzaktan bakar durur millet
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    deoks 1 hf.
    Allah Allah Dh ahalisi ilk defa bir araba tasarımını sevmiş gibi görünüyor. Bir yaşıma daha girdim.
    Yanıtla +8
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf.
    Sade tasarımı olan arabaları seviyorum ben bu asyalıların tasarımları hoşuma gitmiyor ..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 6 gün
    Şu anki ön tasarımı kesinlikle bununla değiştirmeliler. O rezalet üçgen ön farları görünce çok şaşırmıştım.
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    Lenova Elentra 1 hf.
    Vites konsolunun yolcu tarafındaki tutacak gibi duran şey ne?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Cant Let Go (burak burak) 1 hf.
    Ön tasarım iyi ona söz yok ama arkası için aynı şeyi söyleyemem.Arka tasarım hoşuma gitmedi.
    Yanıtla +2
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    deoks 1 hf.
    Allah Allah Dh ahalisi ilk defa bir araba tasarımını sevmiş gibi görünüyor. Bir yaşıma daha girdim.
    Yanıtla +8
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    Ben sero 1 hf.
    300k cık verene hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla
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    selamolsun1 6 gün Ben sero
    Hocam çok iyimsersin keşke 300k ile gelse.. çok daha pahalı olacaktır bence..
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. en beğenilen
    bu dolarla bu haram vergilerle anca uzaktan bakar durur millet
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Emekkk 1 hf. WarSaw
    Bizim neyimize böyle arabalar dolarlami maaş alıyoruz sanki...
    Yanıtla +3
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    tasarımı harika olmuş
    Yanıtla +2
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    MaDMaxiBo 1 hf.
    yandan bakınca sanki civic yeni kasa çıkarmış. arka ışıklar ve ön panjur çok farklı ama. güzel araba.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    Tasarım müthiş olmuş.
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf.
    Sade tasarımı olan arabaları seviyorum ben bu asyalıların tasarımları hoşuma gitmiyor ..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    4919 kez okundu.
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    Galeri, hyundai elantra n line ve
    5 etiket daha elantra n line tasarımı elantra n line özellikleri Hyundai spor sedan Bilim ve Teknoloji
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