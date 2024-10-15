Minik elektrikli Hyundai Inster'ın Cross versiyonu tanıtıldı

Yeni Hyundai Inster Cross'un tasarımında standart versiyondan farklı olarak köşeli koruma plakalarına sahip ön-arka tamponlar, versiyona özel 17 inç alaşımlı jantlar, portbagaj ve Amazon Yeşili mat gövde rengi dikkat çekiyor. İç mekanda ise yine bu versiyona özel gri ve satı döşeme seçenekleri karşımıza çıkıyor.
Inster Cross'un teknik detayları standart versiyonla aynı. Standart ve uzun menzil seçenekleriyle tercih edilebilen modelin giriş seviyesinde 71 kW (95 hp) güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılıyor. 42 kWsa kapasiteye sahip batarya ile beslenen bu sistem WLTP'ye göre 300 km'ye kadar menzil sunuyor.
120 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan INSTER'ın bataryası yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor. 11 kW'lık hızlı şarj özelliği ise küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırabiliyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.