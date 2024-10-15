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    Anlık Bildirim

    Minik elektrikli Hyundai Inster'ın Cross versiyonu tanıtıldı

    Hyundai Inster'ın yeni versiyonu adından da anlaşılacağı üzere crossover esintileri taşısa da teknik tarafta herhangi bir değişiklik yok.                        
    Minik elektrikli Hyundai Inster'ın Cross versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin üç ay önce tanıttığı ve Türkiye'de de satışa sunmayı planladığı minik elektrikli Inster'ın cross versiyonu tanıtıldı. Hyundai Inster Cross olarak adlandırılan modeldeki değişim tasarımla sınırlı. Söz konusu modelin üretimi bu yılın sonunda başlayacak.

    Yeni Hyundai Inster Cross'un tasarımında standart versiyondan farklı olarak köşeli koruma plakalarına sahip ön-arka tamponlar, versiyona özel 17 inç alaşımlı jantlar, portbagaj ve Amazon Yeşili mat gövde rengi dikkat çekiyor. İç mekanda ise yine bu versiyona özel gri ve satı döşeme seçenekleri karşımıza çıkıyor.

    Inster Cross'un teknik detayları standart versiyonla aynı. Standart ve uzun menzil seçenekleriyle tercih edilebilen modelin giriş seviyesinde 71 kW (95 hp) güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılıyor. 42 kWsa kapasiteye sahip batarya ile beslenen bu sistem WLTP'ye göre 300 km'ye kadar menzil sunuyor.

    Minik elektrikli Hyundai Inster'ın Cross versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Uzun menzil seçeneğinde ise motor gücü 84.5 kW'a (113 hp) ve batarya kapasitesi 49 kWsa'e yükseliyor. Bu versiyon da 355 kilometreye kadar menzil vadediyor. Her iki batarya da NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyasına sahip ve ısı pompası standart.

    120 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan INSTER'ın bataryası yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor. 11 kW'lık hızlı şarj özelliği ise küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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