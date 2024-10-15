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Hyundai'nin üç ay önce tanıttığı ve Türkiye'de de satışa sunmayı planladığı minik elektrikli Inster'ın cross versiyonu tanıtıldı. Hyundai Inster Cross olarak adlandırılan modeldeki değişim tasarımla sınırlı. Söz konusu modelin üretimi bu yılın sonunda başlayacak.

Yeni Hyundai Inster Cross'un tasarımında standart versiyondan farklı olarak köşeli koruma plakalarına sahip ön-arka tamponlar, versiyona özel 17 inç alaşımlı jantlar, portbagaj ve Amazon Yeşili mat gövde rengi dikkat çekiyor. İç mekanda ise yine bu versiyona özel gri ve satı döşeme seçenekleri karşımıza çıkıyor.

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Inster Cross'un teknik detayları standart versiyonla aynı. Standart ve uzun menzil seçenekleriyle tercih edilebilen modelin giriş seviyesinde 71 kW (95 hp) güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılıyor. 42 kWsa kapasiteye sahip batarya ile beslenen bu sistem WLTP'ye göre 300 km'ye kadar menzil sunuyor.

Tam Boyutta Gör Uzun menzil seçeneğinde ise motor gücü 84.5 kW'a (113 hp) ve batarya kapasitesi 49 kWsa'e yükseliyor. Bu versiyon da 355 kilometreye kadar menzil vadediyor. Her iki batarya da NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyasına sahip ve ısı pompası standart.

120 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan INSTER'ın bataryası yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor. 11 kW'lık hızlı şarj özelliği ise küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırabiliyor.

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Minik elektrikli Hyundai Inster'ın Cross versiyonu tanıtıldı