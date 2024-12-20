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    Anlık Bildirim

    Volkswagen'den 48 milyon dolarlık lityum yatırımı

    Volkswagen, elektrikli araçların geleceği için önemli bir adım atarak Kanada'daki bir lityum madenciliği projesine yatırım yaptı. Şirket bu hamle ile lityum tedarikini güvence altına almayı amaçlıyor.

    Volkswagen'den 48 milyon dolarlık lityum yatırımı Tam Boyutta Gör

    Volkswagen, elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip lityum hammaddesi tedarikini güvence altına almak amacıyla önemli bir yatırım yaptı. Alman otomotiv devi Kanadalı lityum şirketi Patriot Battery Metals'in %9.9'luk hissesini 48 milyon dolar  (69 milyon Kanada doları) karşılığında satın aldı.

    Yapılan basın açıklamasına göre göre Patriot'un hâlihazırda geliştirme aşamasında olan Shaakichiuwaanaan projesi üretime geçtiğinde Volkswagen'e 10 yıl boyunca yılda 100.000 ton spodümen konsantresi tedarik edecek. Bu hammadde, Volkswagen'in %100 sahibi olduğu dikey entegre batarya üreticisi PowerCo SE'ye sağlanacak.

    Volkswagen'den 48 milyon dolarlık lityum yatırımı Tam Boyutta Gör

    Farklı projeler de düşünülüyor

    Tüm bunlara ek olarak Volkswagen ve Patriot, iş birliğini daha da genişletmeyi hedefliyor. İleriye dönük planlar arasında Shaakichiuwaanaan projesinin daha da geliştirilmesi ve lityum işleme tesisi kurulması gibi konular var. Volkswagen bu tür yatırımlarla lityumdan batarya üretimine kadar olan tüm süreci kontrol altına almayı hedefliyor.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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