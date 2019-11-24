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    Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor

    Otonom araç sektöründe söz sahibi olmak isteyen Hyundai, Güney Kore'nin başkenti Seul'de otonom araç denemeleri yapmaya başlıyor. Şirket şehir yetkilileri ile anlaşmaya vardı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor
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    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Seul yönetimiyle yapmış olduğu anlaşma neticesinde ülkenin başkentinde otonom araç denemelerine başlayacağını duyurdu.

    Hyundai ve Seul arasında imzalana mutabakat anlaşmasına göre pilot uygulamanın Aralık ayı içinde başlayacağı ifade ediliyor. Anlaşma kapsamında Seul idaresinin otonom araçlar için gerekli olan trafik işaretleri ile ilgili altyapıyı sağlayacağı belirtilmiş.

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     Bu kapsamda Hyundai ise 6 adet hidrojen ile elektrik hücreli otonom aracın denemelerini yapacak. 2021 yılına gelindiğinde araç sayısının en az 15’e çıkacağı belirtiliyor.

    Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor
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    Şehrin Gangnam semtinde bulunan 23 adet yolda gerçekleştirilecek ve mobil iletişim altyapılarının kullanılacağı denemelerde, araçlara her 0.1 saniyede yol durum bilgilerinin aktarılacağı ifade edilmiş.

    Eğer denemelerde arzu edilen sonuçlar elde edilirse 2024 yılında Seul’de tam teşekküllü bir otonom ulaşım altyapısının hayata geçirilebileceği söyleniyor.



    https://interestingengineering.com/seoul-and-hyundai-set-to-begin-testing-self-driving-cars-on-city-roads Yorum Yaz
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