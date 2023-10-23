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    Tesla Türkiye CEO’su görevi bırakıyor: İşte detaylar

    Yaz aylarında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, büyük bir başarıya imza atmayı başardı. Bu başarıda büyük bir payı olan Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer’in görevden alınacağı ortaya çıktı.
    Tesla Türkiye CEO’su görevi bırakıyor İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Türkiye otomotiv endüstrisi için gündemi sarsan bilgiler ortaya çıktı. İlk olarak sektörün tanınmış isimlerinden Mürşit Unat tarafından Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer’in görevinden ayrıldığı iddia edildi. Gazeteci Emre Özpeynirci ise bu iddiaların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkardı. Kemal Geçer, önümüzdeki aydan itibaren görevden ayrılacak ve Tesla Türkiye koltuğuna başka bir isim getirilecek.

    Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer görevinden ayrıldı

    Tesla, Türkiye pazarında son 4 ayda 10 binden fazla elektrikli otomobil satarak tarihi bir başarıya imza attı. Model Y aracıyla ülke pazarında boy gösteren Tesla, bu alanda en çok satan otomobil oldu. Bu başarıda önemli bir paya sahip olan Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer’in ise görevi bırakacağı onaylandı. Emre Özpeynirci, paylaştığı X (Twitter) gönderisinde Kemal Geçer ile iletişime geçerek iddiaları doğruladığını aktardı.

    Geçer’in 15 Kasım tarihinde bitecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve bu süre zarfında izne gönderildiği belirtildi. Bu durumun sebebinin ise görüş ayrılığı olduğu belirtildi. Geçer'in ayrılığı sonrasında Tesla Türkiye CEO'luğu koltuğuna kimin geleceği ise belirsiz.

    Geçer’in Tesla ile yaşadığı anlaşmazlığının ise satış ve satış sonrası hizmetlerinde yerekli yatırım desteğinin verilmemesinden kaynaklandığı söyleniyor. Zira Tesla, Türkiye’de henüz İstanbul dışında servis ve teslimat noktasına sahip değil. Aynı şekilde bir showroom da yok. Haliyle Tesla’nın tüm tahminlerinin üstünde bir satış yapılmış olsa da ortada artan bir müşteri memnuniyetsizliği söz konusuymuş. Şimdi ise Tesla’nın satış konusunda biraz geri çekileceği ve öncelikli olarak altyapı, servis ve hizmet noktasına odaklanacağı belirtiliyor.

    Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki görüşmesi sonrasında SpaceX firmasının uydu internet hizmeti Starlink için önemli bilgiler de ortaya çıkmıştı. Starlink’in Türkiye’ye geleceği zaten biliniyor ancak henüz net bir tarih yok. Yetkililer arasında görüşmeler sürmekte. Bununla birlikte Starlink Türkiye’nin başına ise Kemal Geçer’in getirildiğini size geçtiğimiz haftalarda aktarmıştık. Son gelen bilgiler de bu pozisyonda bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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