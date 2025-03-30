Hyundai, otomobiller için yeni bilgi eğlence sistemi Pleos'u tanıttı

Tam Boyutta Gör Hyundai, Pleos isimli yazılım markasını ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemini tanıttı. Pleos Connect bilgi eğlence sistemi 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek ve 2030 yılına kadar 20 milyondan fazla araçta hizmet verecek.

Android Automotive işletim sistemine dayanıyor

Android Automotive işletim sistemine dayanan sistem, mevcut ccNC sisteminin yerini alacak. Hyundai, yeni arayüzün bir akıllı telefona benzeyeceğini ancak bölünmüş görünüm ve çoklu pencere işlevleri gibi bazı ek özelliklere sahip olacağını söylüyor. Ayrıca, ses tabanlı kontrolleri destekleyen Gleo AI yapay zeka asistanına da sahip olacak. Ek olarak, diğer Android Automotive OS'ler gibi bazı Android uygulamaları da kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Hyundai, Pleos'u yalnızca bir bilgi eğlence sistemi olarak değil, yüksek performanslı çipler ve kontrol üniteleri, araç işletim sistemleri, bilgi-eğlence sistemleri, bulut altyapısı, filo yönetimi ve mobilite ile lojistik optimizasyon çözümlerini entegre eden uçtan uca bir yazılım platformu olarak tanımlıyor.

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Hyundai ayrıca, Seviye 2+ yarı otonom sürüş sisteminin 2027'nin sonuna kadar geleceğini duyurdu. Şirket ayrıntılardan bahsetmedi ancak sistemin kameralar ve radarlar aracılığıyla araç çevresini tanıdığını ve yapay zeka derin öğrenme karar yapılarına dayanarak daha karmaşık kararlar aldığını söyledi. Sistem, Volkswagen'in yaklaşan Seviye 2+ sistemine benziyorsa, seçili yollarda eller serbest sürüş ve otomatik şerit değiştirme bekleyebiliriz. Ayrıca trafik sıkışıklığı asistanı gibi diğer işlevleri de sunması muhtemel.

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Hyundai, yeni bilgi eğlence sistemi Pleos'u tanıttı