Hyundai, otomobiller için yeni bilgi eğlence sistemi Pleos'u tanıttı

Android Automotive işletim sistemine dayanıyor
Android Automotive işletim sistemine dayanan sistem, mevcut ccNC sisteminin yerini alacak. Hyundai, yeni arayüzün bir akıllı telefona benzeyeceğini ancak bölünmüş görünüm ve çoklu pencere işlevleri gibi bazı ek özelliklere sahip olacağını söylüyor. Ayrıca, ses tabanlı kontrolleri destekleyen Gleo AI yapay zeka asistanına da sahip olacak. Ek olarak, diğer Android Automotive OS'ler gibi bazı Android uygulamaları da kullanılabilecek.
Hyundai ayrıca, Seviye 2+ yarı otonom sürüş sisteminin 2027'nin sonuna kadar geleceğini duyurdu. Şirket ayrıntılardan bahsetmedi ancak sistemin kameralar ve radarlar aracılığıyla araç çevresini tanıdığını ve yapay zeka derin öğrenme karar yapılarına dayanarak daha karmaşık kararlar aldığını söyledi. Sistem, Volkswagen'in yaklaşan Seviye 2+ sistemine benziyorsa, seçili yollarda eller serbest sürüş ve otomatik şerit değiştirme bekleyebiliriz. Ayrıca trafik sıkışıklığı asistanı gibi diğer işlevleri de sunması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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