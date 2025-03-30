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    Hyundai, otomobiller için yeni bilgi eğlence sistemi Pleos'u tanıttı

    Hyundai, Pleos isimli yazılım markasını ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemini tanıttı. Android Automotive temelli yeni sistem, 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.
    Hyundai, yeni bilgi eğlence sistemi Pleos'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Pleos isimli yazılım markasını ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemini tanıttı. Pleos Connect bilgi eğlence sistemi 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek ve 2030 yılına kadar 20 milyondan fazla araçta hizmet verecek.

    Android Automotive işletim sistemine dayanıyor

    Android Automotive işletim sistemine dayanan sistem, mevcut ccNC sisteminin yerini alacak. Hyundai, yeni arayüzün bir akıllı telefona benzeyeceğini ancak bölünmüş görünüm ve çoklu pencere işlevleri gibi bazı ek özelliklere sahip olacağını söylüyor. Ayrıca, ses tabanlı kontrolleri destekleyen Gleo AI yapay zeka asistanına da sahip olacak. Ek olarak, diğer Android Automotive OS'ler gibi bazı Android uygulamaları da kullanılabilecek.

    Hyundai, yeni bilgi eğlence sistemi Pleos'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Pleos'u yalnızca bir bilgi eğlence sistemi olarak değil, yüksek performanslı çipler ve kontrol üniteleri, araç işletim sistemleri, bilgi-eğlence sistemleri, bulut altyapısı, filo yönetimi ve mobilite ile lojistik optimizasyon çözümlerini entegre eden uçtan uca bir yazılım platformu olarak tanımlıyor.

    Hyundai ayrıca, Seviye 2+ yarı otonom sürüş sisteminin 2027'nin sonuna kadar geleceğini duyurdu. Şirket ayrıntılardan bahsetmedi ancak sistemin kameralar ve radarlar aracılığıyla araç çevresini tanıdığını ve yapay zeka derin öğrenme karar yapılarına dayanarak daha karmaşık kararlar aldığını söyledi. Sistem, Volkswagen'in yaklaşan Seviye 2+ sistemine benziyorsa, seçili yollarda eller serbest sürüş ve otomatik şerit değiştirme bekleyebiliriz. Ayrıca trafik sıkışıklığı asistanı gibi diğer işlevleri de sunması muhtemel.

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 23 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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