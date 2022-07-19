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    Hyundai, yeni hava aracının kabin konseptini tanıttı

    Koreli üretici, eVTOL yani dikey iniş-kalkış yapabilen elektrikli hava aracını 2028 yılında ABD ve Avrupa'da ticari kullanıma sunmayı hedefliyor.                    
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    Hyundai, yeni hava aracının kabin konseptini tanıttı

    Hyundai Motor Grubu, bölgesel hava araçlarını ve gelecekteki mobilite teknolojilerini tanıttı. Üstün konfor özelliklerine sahip olduğu belirtilen yeni eVTOL kabin konsepti, kentsel ulaşımda yeni bir çağın habercisi. Supernal firmasıyla ortaklaşa olarak geliştirilen eVTOL, 2028 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da ticari kullanım amaçlı olarak satışa sunulacak.

    Supernal’in beş koltuklu yeni nesil kabin konsepti, en konforlu uçaklardaki yolcu deneyimini sunarken aynı zamanda daha ekonomik fiyat politikasıyla da ticari havacılığın ufkunu genişletiyor. En yüksek havacılık güvenlik standartlarını karşılayan konsept, Hyundai’nin otomotiv tasarım ve üretim süreçlerinden yararlandığına dair ipuçları da veriyor. Öne çıkan tasarımla beraber, her şeyden önce güvenlik felsefesini göz önünde bulunduran Hyundai, günlük kullanımla beraber hayatı kolaylaştırmayı öncelik haline getiriyor.

    Hyundai, yeni hava aracının kabin konseptini tanıttı

    Mühendis ve tasarımcılardan oluşan ekip, karbon fiberden yapılmış hafif kabini oluşturmak için otomotiv endüstrisinin ilerici tasarım anlayışından faydalandı. Ergonomik olarak şekillendirilmiş koltuklar, yolcular için koza benzeri bir ortam sunarken, açılır koltuk konsolları ise otomobillerdeki gibi bir orta konsol imkanı sunuyor. Kişisel eşyalar için bir şarj istasyonu ve eşya bölmesi sağlayan bu ceplerle beraber kapılara yerleştirilmiş tutamaklar ve koltuk arkalıkları da giriş ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

    Otomobil sunrooflarından ilham alan tavan lambaları da farklı bir aydınlatma kombinasyonu sunuyor. Bir “ışık terapisi” olarak adlandırılan bu teknoloji, uçuşun çeşitli aşamalarına göre ayarlanabiliyor. Kabin yerleşimi, yüksek boşluk payları ve eşya taşımaya olanak tanıyan bagaj hacmiyle destekleniyor.

    Hyundai, yeni hava aracının kabin konseptini tanıttı

    Supernal ve Hyundai, önümüzdeki yıllarda elektrikli hava araçlarının kapasitesini ve boyutlarını geliştirerek her bütçeye uygun bir fiyat politikasıyla tüketicilerin karşısına çıkacak.

    Rolls-Royce Holdings ile iş birliği

    Hyundai Motor Grubu, tamamen elektrikli tahrik ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirmek için Rolls-Royce’la da bir işbirliğine gidiyor. Gelişmiş Hava Mobilitesi (AAM) pazarında söz sahibi olabilmek adına tüm işbirliklerine önem veren Hyundai, Rolls-Royce’un havacılık ve sertifika yeteneklerinden yararlanacak. Hyundai de uzun yıllardır geliştirdiği hidrojen yakıt hücresi teknolojilerine ve sanayileşmeye ağırlık vermeye devam edecek. Her iki şirket, Kentsel Hava Hareketliliği (UAM) ve Bölgesel Hava Hareketliliği (RAM) pazarlarına tamamen elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli özel çözümler getirecek.

    Tamamen elektrikli uçak tahrik sisteminde hidrojen yakıt hücresi sistemi kullanmanın faydaları, sıfır emisyonlu, sessiz ve güvenilir bir yerleşik güç kaynağı olarak sıralandırılıyor. Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda yakıt ekonomisi sağlarken aynı zamanda sıfır emisyon ile gelecek nesillere daha temiz bir çevre sunmak adına adımlar atılmış olacak.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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