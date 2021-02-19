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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai yöneticileri 'Apple Car' açıklamasının ardından soruşturmayla karşı karşıya

    Apple ile görüştüklerini açıklamalarının ardından Hyundai'nin borsa değerinin arttığı dönemde bazı yöneticilerin 750 bin dolarlık hisse sattığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili inceleme başlatılacak
    19 Şubat 2021, 18:00 (Güncellendi, 5 sa.)
    1,1b
    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai yöneticileri 'Apple Car' açıklamasının ardından soruşturmayla karşı karşıya
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    Apple Car muamması sürerken, geçtiğimiz ay ABD'li teknoloji deviyle elektrikli otomobil üretimi özelinde temas halinde olduklarını doğrulayan Hyundai yöneticileri bu kez olayın farklı bir boyutuyla karşı karşıya.

    Kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım. Hyundai yetkililerinin geçtiğimiz ay Apple ile görüştüklerini doğrulamalarının ardından Koreli şirketin hisseleri kısa sürede 192,000 Güney Kore wonundan 267,500 won gibi yüksek bir değere sıçramıştı. İlerleyen süreçte yine Hyundai-Kia tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin kesin bir dille yalanlanmasının ardından hisseler düşüşe geçmişti.

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    Reuters'ın haberine göre Güney Kore Menkul Kıymetler Borsası, Hyundai yöneticileri hakkında inceleme başlatmaya hazırlanıyor. İnceleme kapsamında Apple ile görüştükleri bilgisini paylaşan yöneticilerin bunu şirketin borsa değerini yükseltip hisse satışında bulunmak amacıyla kullanıp kullanmadığına karar verilecek.

    Ayrıca Bkz. "Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri"

    Diğer bir deyişle bazı Hyundai yöneticilerinin hisse ticareti yapmak için Apple Car görüşmeleriyle ilgili içeriden bilgi kullanmış olabileceği düşünülüyor. Zira verilen bilgiye göre 12 yönetici hisse değerinin arttığı bu dönemde toplam değeri 753 bin dolara denk gelen hisse satışında bulunmuş. Konuyla ilgili incelemenin önümüzdeki hafta başlatılabileceği söyleniyor.

    Öte yandan Apple'ın elektrikli ve otonom aracının üretimi için çeşitli otomotiv şirketleriyle temas halinde olduğu belirtiliyor. Hyundai'nin ardından Nissan da gündeme gelmiş fakat buradan da olumlu bir sonuç çıkmamıştı.



    https://www.reuters.com/article/idUSL4N2KN26N Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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