Hyundai yöneticileri 'Apple Car' açıklamasının ardından soruşturmayla karşı karşıya

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Apple Car muamması sürerken, geçtiğimiz ay ABD'li teknoloji deviyle elektrikli otomobil üretimi özelinde temas halinde olduklarını doğrulayan Hyundai yöneticileri bu kez olayın farklı bir boyutuyla karşı karşıya.

Kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım. Hyundai yetkililerinin geçtiğimiz ay Apple ile görüştüklerini doğrulamalarının ardından Koreli şirketin hisseleri kısa sürede 192,000 Güney Kore wonundan 267,500 won gibi yüksek bir değere sıçramıştı. İlerleyen süreçte yine Hyundai-Kia tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin kesin bir dille yalanlanmasının ardından hisseler düşüşe geçmişti.

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Reuters'ın haberine göre Güney Kore Menkul Kıymetler Borsası, Hyundai yöneticileri hakkında inceleme başlatmaya hazırlanıyor. İnceleme kapsamında Apple ile görüştükleri bilgisini paylaşan yöneticilerin bunu şirketin borsa değerini yükseltip hisse satışında bulunmak amacıyla kullanıp kullanmadığına karar verilecek.

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Diğer bir deyişle bazı Hyundai yöneticilerinin hisse ticareti yapmak için Apple Car görüşmeleriyle ilgili içeriden bilgi kullanmış olabileceği düşünülüyor. Zira verilen bilgiye göre 12 yönetici hisse değerinin arttığı bu dönemde toplam değeri 753 bin dolara denk gelen hisse satışında bulunmuş. Konuyla ilgili incelemenin önümüzdeki hafta başlatılabileceği söyleniyor.

Öte yandan Apple'ın elektrikli ve otonom aracının üretimi için çeşitli otomotiv şirketleriyle temas halinde olduğu belirtiliyor. Hyundai'nin ardından Nissan da gündeme gelmiş fakat buradan da olumlu bir sonuç çıkmamıştı.

https://www.reuters.com/article/idUSL4N2KN26N

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