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IBM, 200 Tweet ile karakter tahlili yapabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM, 200 Tweet ile karakter tahlili yapabiliyor

İnsanların kendi duygu ve düşüncelerini paylaşabildiği platformların başında gelen sosyal ağlar, artık karakter tahlillerine de konu olmaya başladı.

IBM tarafından geliştirilen ve gelişmiş bir yapay zeka olarak bilinen Watson, Twitter üzerinde bir karakter tahlili projesine katkıda bulunuyor. Watson temel alınarak geliştirilen bir algoritma, 200 tweet'i inceleyerek kullanıcının karakterini tahlil edebiliyor.

On milyonlarca kullanıcının görüşlerini paylaştığı Twitter üzerinde karakter tahlili yapmak için 2500-3000 kelimenin incelenmesi yeterli oluyor. Bu da yaklaşık 200 tweet'e denk geliyor.

Projenin başındaki isim Michelle Zhou, geliştirdikleri algoritmanın yazılı karakter testlerinden daha doğru sonuçlar verdiğini belirtiyor. 

IBM proje kapsamında Google ile de işbirliği halinde. Karakter tahlilinin özellikle hedef reklam alanında kullanılması gündemde. Böylece daha etkili reklamların önü açılabilecek.  

http://www.geek.com/news/ibm-can-figure-out-your-personality-from-just-200-tweets-1573784/ Yorum Yaz
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***Respect*** 6 yıl
Bizim kekolar da hala paket açmakla uğraşsın.
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