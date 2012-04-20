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IBM Research, hava ile şarj olabilen elektrikli araba bataryası üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde daha çok piyasada gördüğümüz ve daha çok insanın ilgisini çeken elektrikli arabaların en büyük handikapları, uzun süreli kullanıma imkan vermeyen bataryalar ve şarj istasyonlarının azlığı.

IBM Research, bu soruna çözüm bulmak amacıyla Asahi Kasei ve Central Glass firmaları ile birlikte havayı şarj olmak için kullanan Battery 500 projesi üzerinde çalışıyor ve proje tamamlanma aşamasında.

Battery 500 projesi lityum-hava batarya şeklinde tanımlanıyor. Projeyi IBM 2009 yılında başlatmıştı. Diğer iki firma ise bünyelerindeki kimyasal yeniliklerini projeye entegre ettiler. Projenin vizyonu genişledi ve pek çok farklı kimyasal ortaya çıkarmanın zorluğu böylece aşılmış oldu.

Batarya içerisinde bulunan nano-karbon katot, hava kanallarından gelen oksijeni içerisinde tutuyor ve daha sonra lityum iyonlarla etkileşime geçiriyor. Bu etkileşimden elektrik elde edildikten sonra hava yeniden kanalları kullanarak dışarı salınıyor. Standart olarak tek şarjla 150km gidebilen bir araç Battery 500 ile 800km yol yapabiliyor.

Böylece daha uzun mesafe katedebilmesi için daha büyük elektrikli batarya kullanmak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Petrol sıkıntısının yaşanacağı tahmin edilen yüzyılın ortalarına doğru bu tür bataryalar en güçlü alternatifler olacak.

Lityum-hava bataryaların sürdürülebilir olması için yeni kimyasalların geliştirilmesi şart. Bu bakımdan ortak firmalara büyük görev düşüyor.
Bataryaların devamlı kendini şarj etmesi gibi bir durum sözkonusu değil. 800km sonunda yeniden şarj istasyonuna takılması gerekiyor.

Bu projenin ticari hayata geçmesi için 2030 yılını beklememiz gerektiğini hatırlatalım.
IBM Research, hava ile şarj olabilen elektrikli araba bataryası üzerinde çalışıyor
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Psydia 7 yıl en beğenilen CeEr
CeEr
%1300 vergi gözümün önüne gelir gibi oldu.

Devletin aldigi bi hava vergisi kalmamisti, onu da almaya baslarlar herhalde...
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CeEr 7 yıl
%1300 vergi gözümün önüne gelir gibi oldu.
1 Yanıt Yanıtla +8
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montiszhish 7 yıl
Donanım mimarilerindeki majör değişiklik haberlerini kendisinden, doyurucu bir şekilde almaktayız. O konulara hemen üstadlar damlayıp tecrübelerini paylaşıyorlar. Bakın bu yaklaşımın ilk yorumu ne olmuş?
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MrDj 7 yıl
tamamlanma asamasinda ama ticari hayata gecmesi 2030 ilginc bir zitlik soz konusu o zamanlari gorecekmiyiz acaba.
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scipiotheafricanus 7 yıl
2030'da hava kalır mı acaba? :)
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aspirin_00 7 yıl
motodaki haraketi kullanarak dinamo yardımıyla akuyu zaten şarj ediyor bu arabalarda değilde farklı alanlarda kullanılması daha mantıklı ki işinkötü tarafı saf temiz havayı o ince petelerin arasına götürmek yoksa içi toz toplarsa 2 hatfa dabir servise gidip temizletme parası verirler belki u sorunuda çözmmüşlerdir.
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DETROID 7 yıl
bunlarin amaci motor degil kendi enerjisi kendi ureten islemci ram hdd veya uydu, tank ucak, bunlardan zaman kalirsa araba.
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E_Aydin35 7 yıl
Bunlar gerçekden çok büyük çalışmalar, çok yararlı ve dudak uçuklatan boyutlardalar. Buna öncülük eden ve yapan isim IBM'se kesinlikle başarıdır sonucu diye düşünüyorum tarihine geçmişine köklerine bakılırsa ama evet bu icadı elbet bir şekilde insanlardan çıkarıcaklardır..
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leventalpsal 7 yıl
Neden 2030'a kadar süreceğini de açıklasalardı keşke. Aslında haberde 2020-2030 arası denmiş ama 2020 desen 8 yıl 2030 yıl desen 18 yıl. Yani 8 yıl çok uzun bir süre ama hadi neyse de 18 yıl ne arkadaş, Mars'a koloni mi kuruyorsun???
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thunderwatcher 7 yıl
İstanbul gibi trafiği yoğun şehirlerde havada oksijen de kalmaz artık... Hazır 2B de meclisten geçmişken çam ormanlarıyla çevrili bi yayla falan bulup alın fiyatlar ucuzken. 2030'dan sonra oksijeni biraz zor bulursunuz... ;)
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easymen 7 yıl
ne ilginç şeyler ya
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drserk 7 yıl
petrol ürünleri yüzünden hava kirliliği küresel ısınma..şimdi de havadaki Oksijeni tüketmek...
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