IBM Research, hava ile şarj olabilen elektrikli araba bataryası üzerinde çalışıyor

Son dönemlerde daha çok piyasada gördüğümüz ve daha çok insanın ilgisini çeken elektrikli arabaların en büyük handikapları, uzun süreli kullanıma imkan vermeyen bataryalar ve şarj istasyonlarının azlığı.





IBM Research, bu soruna çözüm bulmak amacıyla Asahi Kasei ve Central Glass firmaları ile birlikte havayı şarj olmak için kullanan Battery 500 projesi üzerinde çalışıyor ve proje tamamlanma aşamasında.





Battery 500 projesi lityum-hava batarya şeklinde tanımlanıyor. Projeyi IBM 2009 yılında başlatmıştı. Diğer iki firma ise bünyelerindeki kimyasal yeniliklerini projeye entegre ettiler. Projenin vizyonu genişledi ve pek çok farklı kimyasal ortaya çıkarmanın zorluğu böylece aşılmış oldu.





Batarya içerisinde bulunan nano-karbon katot, hava kanallarından gelen oksijeni içerisinde tutuyor ve daha sonra lityum iyonlarla etkileşime geçiriyor. Bu etkileşimden elektrik elde edildikten sonra hava yeniden kanalları kullanarak dışarı salınıyor. Standart olarak tek şarjla 150km gidebilen bir araç Battery 500 ile 800km yol yapabiliyor.





Böylece daha uzun mesafe katedebilmesi için daha büyük elektrikli batarya kullanmak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Petrol sıkıntısının yaşanacağı tahmin edilen yüzyılın ortalarına doğru bu tür bataryalar en güçlü alternatifler olacak.





Lityum-hava bataryaların sürdürülebilir olması için yeni kimyasalların geliştirilmesi şart. Bu bakımdan ortak firmalara büyük görev düşüyor.

Bataryaların devamlı kendini şarj etmesi gibi bir durum sözkonusu değil. 800km sonunda yeniden şarj istasyonuna takılması gerekiyor.





Bu projenin ticari hayata geçmesi için 2030 yılını beklememiz gerektiğini hatırlatalım.

















