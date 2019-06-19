IBM'in yapay zekası, meme kanserini doktor düzeyinde teşhis edebiliyor

Meme kanseri tüm dünyadaki kadınlar arasında en sık teşhis edilen kanser türü ve erken teşhisin önemi de, hayatta kalma şansını önemli ölçüde yükseltmekte. Teknoloji devlerinden IBM'in geliştirdiği yeni bir yapay zeka modelinin ise meme kanserini en az bir radyolog düzeyinde teşhis ettiği açıklandı.

Sonuçlar oldukça başarılı

IBM araştırmacılarından oluşan bir ekibin yayınladığı bu yapay zeka modeli hakkındaki detaylar, sağlık sektörü konusunda oldukça önem arz ediyor. Yapılan açıklamalara göre geliştirilen bu yeni algoritma, hastanın hem görüntüleme verilerini hem de kapsamlı sağlık geçmişini kullanarak teşhis koyuyor. Bu analizin de IBM'in yapay zekasını, meme kanseri teşhisi konusunda geliştirilen diğer teknolojilerden ayırıyor.

https://www.ibm.com/blogs/research/2019/06/ai-models-radiologist-level-accuracy/

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Geliştirilen yapay zeka modelinin, bu verileri kullanarak meme kanseri vakalarınınsini doğru tahmin ettiği açıklandı. Ayrıca kanserli olmayan vakaların ise'si doğru bir şekilde tahmin ettiği ifade ediliyor. Özellikle radyologlarınkolaylaştıracak bu teknolojinin geliştirilmesi ise hala devam ediyor.