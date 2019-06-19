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IBM'in yapay zekası, meme kanserini doktor düzeyinde teşhis edebiliyor

Yazılım devi IBM'in geliştirdiği yeni bir yapay zeka modelinin, kadınlardaki meme kanserini bir radyolog kadar iyi teşhis edebildiği açıklandı. İşte konunun detayları.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Meme kanseri tüm dünyadaki kadınlar arasında en sık teşhis edilen kanser türü ve erken teşhisin önemi de, hayatta kalma şansını önemli ölçüde yükseltmekte. Teknoloji devlerinden IBM'in geliştirdiği yeni bir yapay zeka modelinin ise meme kanserini en az bir radyolog düzeyinde teşhis ettiği açıklandı.

Sonuçlar oldukça başarılı

IBM araştırmacılarından oluşan bir ekibin yayınladığı bu yapay zeka modeli hakkındaki detaylar, sağlık sektörü konusunda oldukça önem arz ediyor. Yapılan açıklamalara göre geliştirilen bu yeni algoritma, hastanın hem görüntüleme verilerini hem de kapsamlı sağlık geçmişini kullanarak teşhis koyuyor. Bu analizin de IBM'in yapay zekasını, meme kanseri teşhisi konusunda geliştirilen diğer teknolojilerden ayırıyor.
IBM'in yapay zekası, meme kanserini doktor düzeyinde teşhis edebiliyor
Geliştirilen yapay zeka modelinin, bu verileri kullanarak meme kanseri vakalarının yüzde 87'sini doğru tahmin ettiği açıklandı. Ayrıca kanserli olmayan vakaların ise yüzde 77'si doğru bir şekilde tahmin ettiği ifade ediliyor. Özellikle radyologların teşhis koymasını kolaylaştıracak bu teknolojinin geliştirilmesi ise hala devam ediyor.

https://www.ibm.com/blogs/research/2019/06/ai-models-radiologist-level-accuracy/ Yorum Yaz
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sterig 1 gün
Boşuna tıp okuyoruz valla ilerde yapay zeka hepimizi işsiz bırakacak.
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deoks 1 gün
Abooov radyologlar da işsiz kaldı desene
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DH Misafiri 1 gün
Matrix al Network blockhain tabanlı yapay zekası zaten hali hazırda Çin'de 302 hastanede aktif olarak çalışıyor. Birçok kanser türünün tanı ve teşhisinde aktif. Bu projenin başında Dr.steve deng ve ekibi var. Bu ekip dünya çapında Microsoft ,Google, IBM vs gibi dünya devlerini yapay zeka yarışmasında toprağa gommus bir ekip. Hepsi bilim insani.Reklam ve pazarlama olunca işte böyle Google kendisini pazarlıyor. İşin asli hiçte öyle değil
Çin yapay zeka konusunda dünya devi. ABD çini yakalamak için çok çabalıyor ama nafile. Gelecek yapay zeka ve blockchainde. Size birde tüyo vereyim bu Matrix al Network un kısaca hali hazırda işlem gören (MAN) coinide bulunuyor. Kendi blockhaini dünyanın en hızlı tps ine sahip yapay zeka destekli geleceğin projesi. Yakın gelecekte etherium un yerini alabilecek tek proje. Etherium contrati oluşturmak için yazilim ustası olmanıza gerek yok. Gerçek zamanlı dilinizi contrat olarak blockhanine yazabileceksiniz. Dunyanin en güvenli blockchaini çünkü yapay zeka kendini devamli gelistiriyor. Yapılan mining enerjisi boşa gitmeyecek dünya genelindeki bu devasa madenci işlem gücünüzü kullanmak isteyenler kullanim ücreti olarak size ödeme yapicak.vsvs. Yapay zeka böyle birşey.
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DH Misafiri 1 gün
tabi detaylarina bakmak lazim ama meme kanserinde bu dogru tahmin oranlari zaten standard. Bu degerlere ulasan en az 1000 makale var. yani bu tur haberleri sitenize koyacaksaniz biraz detayli arastirip (muhtemelen IBM in bu calismasina ait bilimsel bir makale ya da blog yazisi yayinlamistir), gelistirilen sistemin/yontemin yenilikci yonunu ortaya koymak onemli.
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SEO-Uzmanı 1 gün
MR görüntüleme yazılımlarına eklesinler o zaman !
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arel.gr 2 gün
dr, ateş bacayı sardı, koku geliyor.
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atalay_xxx 2 gün
Matrix al Network blockhain tabanlı yapay zekası zaten hali hazırda Çin'de 302 hastanede aktif olarak çalışıyor. Birçok kanser türünün tanı ve teşhisinde aktif. Bu projenin başında Dr.steve deng ve ekibi var. Bu ekip dünya çapında Microsoft ,Google, IBM vs gibi dünya devlerini yapay zeka yarışmasında toprağa gommus bir ekip. Hepsi bilim insani.Reklam ve pazarlama olunca işte böyle Google kendisini pazarlıyor. İşin asli hiçte öyle değil
Çin yapay zeka konusunda dünya devi. ABD çini yakalamak için çok çabalıyor ama nafile. Gelecek yapay zeka ve blockchainde. Size birde tüyo vereyim bu Matrix al Network un kısaca hali hazırda işlem gören (MAN) coinide bulunuyor. Kendi blockhaini dünyanın en hızlı tps ine sahip yapay zeka destekli geleceğin projesi. Yakın gelecekte etherium un yerini alabilecek tek proje. Etherium contrati oluşturmak için yazilim ustası olmanıza gerek yok. Gerçek zamanlı dilinizi contrat olarak blockhanine yazabileceksiniz. Dunyanin en güvenli blockchaini çünkü yapay zeka kendini devamli gelistiriyor. Yapılan mining enerjisi boşa gitmeyecek dünya genelindeki bu devasa madenci işlem gücünüzü kullanmak isteyenler kullanim ücreti olarak size ödeme yapicak.vsvs. Yapay zeka böyle birşey.
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nefendim 2 gün
YÜzde kaç başarılı, testler paylaşılmamış. Haberin değeri kahva muhabbeti seviyesi oluyor böyle
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arel.gr 23 sa. nefendim
hıııı !
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