IBM'in yapay zekası, meme kanserini doktor düzeyinde teşhis edebiliyor

Teknoloji Editörü
Meme kanseri tüm dünyadaki kadınlar arasında en sık teşhis edilen kanser türü ve erken teşhisin önemi de, hayatta kalma şansını önemli ölçüde yükseltmekte. Teknoloji devlerinden IBM'in geliştirdiği yeni bir yapay zeka modelinin ise meme kanserini en az bir radyolog düzeyinde teşhis ettiği açıklandı.
Sonuçlar oldukça başarılı
IBM araştırmacılarından oluşan bir ekibin yayınladığı bu yapay zeka modeli hakkındaki detaylar, sağlık sektörü konusunda oldukça önem arz ediyor. Yapılan açıklamalara göre geliştirilen bu yeni algoritma, hastanın hem görüntüleme verilerini hem de kapsamlı sağlık geçmişini kullanarak teşhis koyuyor. Bu analizin de IBM'in yapay zekasını, meme kanseri teşhisi konusunda geliştirilen diğer teknolojilerden ayırıyor.Geliştirilen yapay zeka modelinin, bu verileri kullanarak meme kanseri vakalarının yüzde 87'sini doğru tahmin ettiği açıklandı. Ayrıca kanserli olmayan vakaların ise yüzde 77'si doğru bir şekilde tahmin ettiği ifade ediliyor. Özellikle radyologların teşhis koymasını kolaylaştıracak bu teknolojinin geliştirilmesi ise hala devam ediyor.
https://www.ibm.com/blogs/research/2019/06/ai-models-radiologist-level-accuracy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Çin yapay zeka konusunda dünya devi. ABD çini yakalamak için çok çabalıyor ama nafile. Gelecek yapay zeka ve blockchainde. Size birde tüyo vereyim bu Matrix al Network un kısaca hali hazırda işlem gören (MAN) coinide bulunuyor. Kendi blockhaini dünyanın en hızlı tps ine sahip yapay zeka destekli geleceğin projesi. Yakın gelecekte etherium un yerini alabilecek tek proje. Etherium contrati oluşturmak için yazilim ustası olmanıza gerek yok. Gerçek zamanlı dilinizi contrat olarak blockhanine yazabileceksiniz. Dunyanin en güvenli blockchaini çünkü yapay zeka kendini devamli gelistiriyor. Yapılan mining enerjisi boşa gitmeyecek dünya genelindeki bu devasa madenci işlem gücünüzü kullanmak isteyenler kullanim ücreti olarak size ödeme yapicak.vsvs. Yapay zeka böyle birşey.