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Intel’de işten çıkarma iddiaları

Sektörde daha hızlı hareket kabiliyeti kazanabilme adına, Intel’in büyük yeniden yapılanması devam ediyor. Yönetici seviyesinde başlayan değişim, çalışan seviyesine de iniyor.
3 yıl
2,5b
1
15
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman mali durumu kötüye giden firmaların işten çıkarma yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Bazen de, strateji değişikliği adına işten çıkarmalar yaşanabiliyor. Intel’in de böyle bir hazırlık içerisinde olduğu gündemde.

Mobil cihazlar ve akıllı sistemler gibi hızlı yükselen alanlara daha iyi müdahale edebilmek adına, Nesnelerin Interneti ile istemci bilgisayar bölümleri bir grup altında toplanmıştı. Qualcomm’dan transfer edilen Dr. Venkata “Murthy” Renduchintala’nın başına geçtiği bu gruba yönelik olarak, Samsung gibi farklı firmalardan uzman isimler kadroya katılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor"

Rekabette hızlı olmak adına sadece yönetici tarafında değişiklikler olmayacak. Çalışan kısmında da önemli değişikliklerin olacağı iddia ediliyor. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, binlerce çalışan işini kaybedebilir. Haftaya Salı günü yapılacak duyuru kapsamında, bazı bölgelerde işten çıkarmaların yüzde 10-20 seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Intel bu yıl gelirlerde yüzde 5 artış bekliyor ve kar marjı da yüzde 60 seviyelerine yükselmiş durumda. Büyük karlılık olmasına rağmen, işten çıkarmalara gidilmesi, firmanın rekabete hızlı ayak uydurma konusuna son derece önem verdiğini gösteriyor.

Intel, 2014 yılında 5000 kişinin işine son vermişti. Geçen yıl ise 1100 kişi işini kaybetmişti. Geçen yıl Aralık ayı itibariyle Intel’in dünya çapında 107 000 çalışanı bulunuyor. Yıl sonuna kadar devam edecek işten çıkarma sürecinde, yaklaşık 5000 kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51664/intel-reportedly-preparing-thousands-fresh-layoffs/index.html Yorum Yaz
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Turkforce 3 yıl en beğenilen N. Chomsky
S. Hawking


Adamlar kârını arttırmak için işten çıkartıyorlar. Amd gibi daha ufak firmalarla mukayese etmeyelim lütfen.

Zaten %60 kâr eden kapatilazmin zirvesindeki kurumu savunan insan modeli.
S. HawkingAdamlar kârını arttırmak için işten çıkartıyorlar. Amd gibi daha ufak firmalarla mukayese etmeyelim lütfen.
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1 Yanıt Yanıtla +11
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ydagli42 3 yıl
Miilet işsiz kalmış umurlarında mı bunların.Çıkar babam çıkar.
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Sertan-57 3 yıl
intel'le AMD'yi Bitiren ARM Ve ARM ikisinin Basina Bela Oldu. Millet internet Amacli Androidleri Ve Tabletleri Ala Ala ARM'i Zengin Ettiler Ve Ne Oldu intel'le AMD Zayifladi. Millet internet Amacli Evine PC Almiyor intel Ve AMD Zayifliyor.
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DennisLars 3 yıl
yüzde 60 kâr nedir yuh.

amd cidden bomboş bıraktı piyasayı Zen islemciler patlamasa bari ucuza mal alsak.
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JoeyBane 3 yıl
Felaket tellarları ortalıkta yoklar
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N. Chomsky 3 yıl

Adamlar kârını arttırmak için işten çıkartıyorlar. Amd gibi daha ufak firmalarla mukayese etmeyelim lütfen.
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Turkforce 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Adamlar kârını arttırmak için işten çıkartıyorlar. Amd gibi daha ufak firmalarla mukayese etmeyelim lütfen.

Zaten %60 kâr eden kapatilazmin zirvesindeki kurumu savunan insan modeli.
1 Yanıt Yanıtla +11
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XavierPedro 3 yıl N. Chomsky
Dont feed troll...
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wolferto 3 yıl
amd batacak derler batmaz intel isten cikarma diyince srateji degisikligi olur adi :) yine ekrem dimi tamam sustum nezaman intel nvidia iphone oven haber gorsem isim degismiyor
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redoracle 3 yıl
İntel batmasın ki ucuza Amd işlemci alabilelim,rekabet herzaman iyidir

Amd tekel olmasını kimse istemez

Vay be bir gün bunları yazacağım aklıma gelmezdi
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Turkforce 3 yıl
AMD yarışın gerisinde kaldı diyenler %60 Kâr ile Intel'i zengin etmeye devam..
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zdniz 3 yıl Turkforce
Turkforce

AMD yarışın gerisinde kaldı diyenler %60 Kâr ile Intel'i zengin etmeye devam..

Napalım Amd ninmi kucağına oturalım bu seferde şaçma bi yorum yapmıssın. Amd adam akıllı işlemci yapmıyor yapsada çıkarmıyor zen mimarisi duyuralı 3 yıl belkide daha fazla oldu hani nerde işlemci. Ayrıca 2 side amerikan firması birinin batması birinin çıkması pek bişey ifade etmez onlar zaten danışıklı dövüş peşindeler.
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