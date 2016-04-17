Intel’de işten çıkarma iddiaları

Zaman zaman mali durumu kötüye giden firmaların işten çıkarma yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Bazen de, strateji değişikliği adına işten çıkarmalar yaşanabiliyor. Intel’in de böyle bir hazırlık içerisinde olduğu gündemde.

Mobil cihazlar ve akıllı sistemler gibi hızlı yükselen alanlara daha iyi müdahale edebilmek adına, Nesnelerin Interneti ile istemci bilgisayar bölümleri bir grup altında toplanmıştı. Qualcomm’dan transfer edilen Dr. Venkata “Murthy” Renduchintala’nın başına geçtiği bu gruba yönelik olarak, Samsung gibi farklı firmalardan uzman isimler kadroya katılmıştı.

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Rekabette hızlı olmak adına sadece yönetici tarafında değişiklikler olmayacak. Çalışan kısmında da önemli değişikliklerin olacağı iddia ediliyor. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, binlerce çalışan işini kaybedebilir. Haftaya Salı günü yapılacak duyuru kapsamında, bazı bölgelerde işten çıkarmaların yüzde 10-20 seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Intel bu yıl gelirlerde yüzde 5 artış bekliyor ve kar marjı da yüzde 60 seviyelerine yükselmiş durumda. Büyük karlılık olmasına rağmen, işten çıkarmalara gidilmesi, firmanın rekabete hızlı ayak uydurma konusuna son derece önem verdiğini gösteriyor.

Intel, 2014 yılında 5000 kişinin işine son vermişti. Geçen yıl ise 1100 kişi işini kaybetmişti. Geçen yıl Aralık ayı itibariyle Intel’in dünya çapında 107 000 çalışanı bulunuyor. Yıl sonuna kadar devam edecek işten çıkarma sürecinde, yaklaşık 5000 kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor.