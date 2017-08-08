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Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir

Sürücüsüz araçların en büyük handikaplarından birisi hacker saldırısına uğramak. Ne var ki sisteme sızmadan da sürücüsüz araç teknolojilerini yanıltabilmek mümkün.
1 yıl
1,3b
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5
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürücüsüz araçlar son dönemin gündemden düşmeyen konularından birisi. İlk ortaya çıktığı günden bu yana pek çok tartışmalara konu oldu. Belki gelecekte hiç şans tanınmadı ancak bugün pek çok otomobil üreticisi, yonga tasarımcısı ve yazılımcı sürücüsüz araçlara yönelmiş durumda. Bir yandan sürücüsüz araçlar için ne tür trafik değişiklikleri yapılacağı tartışılırken bir yandan da en güvenli sürüş deneyimi için projeler geliştiriliyor.

Sokak işaretleri

Washington Üniversitesi araştırmacıları bugüne kadar gündeme gelmemiş bir tartışmayı başlattı. Değiştirilen sokak işaretleri sürücüsüz araçları kolayca yanıltabiliyor ve kazalara sebebiyet verebiliyor.

Yapılan deneylerde sokak işaretlerinde yapılacak değişikliklerin araçların algılama sistemlerini yanılttığı ve başka bir işaret olarak değerlendirdiği anlaşılmış. Örneğin Dur levhasının üzerine Aşk/Nefret etiketleri yapıştırıldıktan sonra araç bunu hız limiti olarak algılamış.

Sürücüsüz araçlar genelde sokak işaretlerini kameralar ile taradıktan sonra veri tabanında karşılaştırarak ne yapması gerektiğine kadar veriyor. Bu bakımdan görsel işaretleri manipüle ederek tehlike oluşturmak mümkün hale geliyor. Araştırmacılar sistemlerin hacklenmesi yanında görsel manipülasyonunda çok riskli olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Google arama sonuçlarına hikayeler özelliği geliyor"

Aslında görsel manipülasyon çok yeni bir olgu değil. Geçmişte plakalarına bir kod yapıştırarak plaka tanıma sistemlerinin çökmesine yol açan kötü niyetli kişilerin haberlerine şahit olmuştuk. Daha sonra bu açık kapatılmıştı.

Sokak işaretleri konusunda ise araştırmacılar şehir yönetimlerine tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin levhalar ulaşılamayacak yüksekliklere konabilir veya yapışkan tutmayan malzemeden imal edilebilir. Sürücüsüz araç teknolojisi geliştiren firmalar da çevreyi ve haritaları daha iyi tarayarak yanlış bir işaret görse bile karşılaştırma yaparak karar veren sistemler ortaya çıkarabilir. 

 

http://blog.caranddriver.com/researchers-find-a-malicious-way-to-meddle-with-autonomous-cars/ Yorum Yaz
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St Batuhan 1 yıl en beğenilen
Çözüm bir noktada basit. İlgili kurumlar levha koyarken aynı zamanda merkezi veritabanına işleyecek. Ve bu veritabanı dışarıdan okumaya açık olacak. Araç aynı anda hem veritabanındaki bilgiden hem de gördüğü görüntüden faydalanacak. Farklılık varsa not düşecekleri bir başka tablo olacak. O tabloyu da kurumlar değerlendirecek. Tercihen farklılığa dair aldığı görüntüyü araç yükleyecek tabloya.
Çözüm bir noktada basit. İlgili kurumlar levha koyarken aynı zamanda merkezi veritabanına işleyecek. Ve bu veritabanı dışarıdan okumaya açık olacak. Araç aynı a...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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St Batuhan 1 yıl en beğenilen
Çözüm bir noktada basit. İlgili kurumlar levha koyarken aynı zamanda merkezi veritabanına işleyecek. Ve bu veritabanı dışarıdan okumaya açık olacak. Araç aynı anda hem veritabanındaki bilgiden hem de gördüğü görüntüden faydalanacak. Farklılık varsa not düşecekleri bir başka tablo olacak. O tabloyu da kurumlar değerlendirecek. Tercihen farklılığa dair aldığı görüntüyü araç yükleyecek tabloya.
3 Yanıt Yanıtla +11
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Silent Guardian 1 yıl St Batuhan
St Batuhan
Çözüm bir noktada basit. İlgili kurumlar levha koyarken aynı zamanda merkezi veritabanına işleyecek. Ve bu veritabanı dışarıdan okumaya açık olacak. Araç aynı anda hem veritabanındaki bilgiden hem de gördüğü görüntüden faydalanacak. Farklılık varsa not düşecekleri bir başka tablo olacak. O tabloyu da kurumlar değerlendirecek. Tercihen farklılığa dair aldığı görüntüyü araç yükleyecek tabloya.

Sizin dediğiniz de çok mantıklı fakat ikisi çakışırsa ne olacak? Sadece veritabanı yeterli bence. Haritalama yaparken tabelalarında haritalaması yapılır olur biter, GPS’ten gördüğü konuma göre hangi kuralların aktif olduğunu araç görür.
Ayrıca fikriniz çok hoş ve basit; Tebrik ederim.
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QRX 1 yıl St Batuhan
St Batuhan
Çözüm bir noktada basit. İlgili kurumlar levha koyarken aynı zamanda merkezi veritabanına işleyecek. Ve bu veritabanı dışarıdan okumaya açık olacak. Araç aynı anda hem veritabanındaki bilgiden hem de gördüğü görüntüden faydalanacak. Farklılık varsa not düşecekleri bir başka tablo olacak. O tabloyu da kurumlar değerlendirecek. Tercihen farklılığa dair aldığı görüntüyü araç yükleyecek tabloya.

Güzel çözüm.

Aranan kan bulundu. Einstein was here.
Dağılın.
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kadirirdem 1 yıl St Batuhan
Aynen öyle çok mantıklı...
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