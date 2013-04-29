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IBS Bilişim, Sentasarla.com çevrimiçi web sitesi oluşturma aracını kutulu hale getirdi

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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IBS Bilişim, Sentasarla.com çevrimiçi web sitesi oluşturma aracını kutulu hale getirdi

Son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla web sitesi tasarlama işlemleri artık çok daha kolay ve çok daha kısa sürelerde gerçekleşebiliyor. IBS Bilişim, tüketicilere 30 dakika içerisinde kendi web sitelerini tasarlayabilecekleri çevrimiçi bir aracı sentasarla.com adresi üzerinden yılın başlarında kullanıma sunmuştu. Şimdi ise çevrimiçi bu araç kutulu hale getirilerek satış sunuldu. 

Aracın özellikleri; sürükle-bırak yöntemi ile istediğiniz özelliği siteye ekleyebilme, web sitesine daha dinamik widgetlar ekleyebilme, mobil cihazlarla uyumlu web sitesi oluşturabilme, siteye Google Haritalar üzerinden krokiler ekleyebilme, ziyaretçilerin doldurabileceği bir metin kutusu ve form ekleyebilme, oylama modülü, resim ve albüm ekleyebilme, e-ticaret sitesi oluşturabilme ve yüzlerce hazır tema şeklinde sıralanıyor.

Hizmet satın alındığı zaman alan adı barındırma gibi hizmetler için ayrı ücretler ödenmiyor. Her şey tek birkaç tıklama ile aktif ediliyor ve site yayına geçiyor. 

Sentasarla.com kutu çözüm olarak Bimeks mağazalarında 159$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ürün hem KOBİ'lere hem de kişisel kullanıcılara hitap ediyor. Çevrimiçi versiyonda ise 28 günlük ücretsiz bir demo da sunuluyor. 

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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba, sentasarla web paketi yıllık ödeme ile alınmaktadır. bilginize, saygılarımızla.
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hhdk 6 yıl
Ücretin yıllık ödeme olduğunu belirtseydiniz iyi olurdu. Paket satın alıyorsunuz deyince kafalar karışıyor.
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