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iCloud Keychain, iOS 7 Golden Master'da yok !

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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24
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iCloud Keychain, iOS 7 Golden Master'da yok !
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iOS 7’nin önemli özelliklerinden olan iCloud Keychain, iOS 7’nin Golden Master sürümünde yok !

Kısa bir süre önce sistemin golden master sürümünü geliştiricilerin kullanımına sunan Apple’ın sessiz sedasız WWDC 2013’de tanıttığı, hem OS X hem de iOS tarafında kullanılacak olan iCloud Keychain özelliğini İos 7’nin golden master sürümünden kaldırdığı ortaya çıktı.

Apple’ın bu özelliği son derlemeden neden çıkarttığı konusunda bir bilgi bulunmuyor, ancak bu durum iCloud Keychain’in sisteme tamamen veda ettiği anlamına gelmiyor. Çünkü iOS 7’nin web sayfasında  iCloud Keychain özelliği hakkında bilgi yer almakla birlikte, öncesine kıyasla özelliğin yakında kullanıma sunulacağı bilgisi not düşülmüş.

Ancak kesin olan bir şey var ki iCloud Keychain, haftaya yayınlanacak iOS 7 içerisinde yer almayacak, fakat OS X Mavericks’ten sonra hem OS X hem de iOS tarafından kullanıma sunulması olası görünüyor.

iCloud Keychain, herhangi bir Apple ID’ye bağlı tüm Apple cihazlarında kredi kartı, login, Wi-Fi şifresi gibi anahtar bilgilerin eş zamanlanmasını sağlıyor.


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DH Misafiri 6 yıl
offroad Apple
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darkbluestaz 6 yıl
Cibili Apple Cibili
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dreampowder 6 yıl
Bunlar hep lezzetsiz çipetpet
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mehmedaltair 6 yıl
Nasıl anasayfa haberi la bu konudışı gibi
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uA006 6 yıl mehmedaltair
Mehmed Altair
Nasıl anasayfa haberi la bu konudışı gibi


Adamlar telefonun tanitim sayfasina ozellik diye hesap makinesini bile koymuslar. Oyle ozellige boyle haber iste.
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Championship_ 6 yıl
The lord of the rings Apple
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Slauson 6 yıl
vah apple vah
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createemir 6 yıl
Kim ne derse desin Apple



bomba kuruldu
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Felina. 6 yıl
Apple of Apple
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Thaedrial5 6 yıl
çüş apple çüşş
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sdelta 6 yıl
off apple offfff
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itachi237 6 yıl
Of apple of
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SSDc 6 yıl
oyş apple oyş
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