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IDC: 2011'in 3. çeyreğinde Samsung, Nokia'nın tahtını ele geçirebilir

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını yayınlamasının hemen ardından IDC (International Data Center), bir sonraki çeyreğe ilişkin çeşitli tahminlemelerde bulundu.
Kısaca özetlemek gerekirse Nokia cephesinden gelen bilgilere göre 2011'in ikinci çeyreği boyunca toplamda 88.5 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirilmişti. Satılan cep telefonlarının 16.7 milyonunu akıllı telefonlar, kalan 71.8 milyonunu ise java platformunu kullanan modeller oluşturuyordu. Hem bir önceki çeyreğe hem de 2010 yılının aynı dönemine kıyasla büyük kan kaybı yaşayan Nokia, ilk kez akıllı telefon alanında oturduğu birincilik tahtını 20.34 milyon adet iPhone satan Apple'a devretmişti.
IDC, Nokia'nın şu anki küresel pazar payını %25 (Bir yıl önce: %34), akıllı telefon pazar payını ise %16 (Bir yıl önce: %37) olarak tahmin ediyor. Ayrıca IDC yetkilileri 2011 yılının üçüncü çeyreğinde, toplam cep telefonu satışlarında Samsung'un yılların ardından Nokia'nın tahtına oturarak pazardaki dengelerin değişebileceğini belirtiyor.
Hatırlatacak olursak Samsung, 2011'in birinci çeyreğinde toplamda 70 milyon cep telefonu satmıştı ve satılan cep telefonlarının 12.6 milyonunu akıllı telefonlar oluşturmaktaydı. Samsung, henüz ikinci çeyrek finansal raporunu açıklamış değil. Bir ihtimal Samsung, IDC uzmanlarını da yanıltarak bizlere ikinci çeyrekte sürpriz yapabilir. Samsung 2011 yılı hedeflerini yüksek tutuyor:  60 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplamda 300 milyon cep telefonu satışı.

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DH Misafiri 7 yıl
Samsung'u piyasaya sunduğu androıd işletim sistemli smartphoneleri ve mükemmel ekran ve dokunmatik hassiyetli telefonlarından ötürü ayakta alkışlıyorum, Nokıa algısını yıkma zamanı, bilinçli bir tüketici gidipte Nokıa marka cihaz satın almaz, turkiye de pazar lideri olmasının sebebi ise bilinçsiz nokıa algısı beyninde yer etmiş insanların ucuz modellerini çok tercih etmesinden kaynaklanmaktadır, Samsung'un pazar lideri olmasada Türkiye de uzun süredir Nokıadan daha çok ciro yaptığını düşünmekteyim.
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Nokia adim adim batmaya gidiyor
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__Toprak__ 7 yıl
sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer hocam..nokia darbesi yiyen kullanıcılar bundan sonra başka markalara yöneleceklerdir bu kaçınılmaz bir gerçek, android, ios ya da win 7 hangisi olduğu farketmez, şuanda symbiandan iyi hepsi. donanımsal olarak sorunlu değil aslında nokia, hatta epeyce sağlam bile sayılır kamera olsun, işlemci vs olsun..symbian kullanıldığı için daha hızlısına ihtiyaç duyulmuyordu, symbian kısır bir sistem ama az kaynak harcıyor bu nedenle symbianlı nokialar en fazla 650 mhz işlemcili ve 256 mb ramlı..
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northernlights 7 yıl
Kaçınılmazdı.
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musti545 7 yıl
BU İYİ OLDU BELKİ NOKIA'NIN AKLI BAŞINA GELİRDE ANDROİDLİ BİR TELEFON YAPAR.....
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Angelica 7 yıl musti545
musti545
BU İYİ OLDU BELKİ NOKIA'NIN AKLI BAŞINA GELİRDE ANDROİDLİ BİR TELEFON YAPAR.....

Winmobile uzerinde calisiyorlar sanirim. Winmobile kurtarmazsa varini yogunu androide yatircaklardir. O da olmazsa ustteki arkadasin dedigi gibi yaslilarin alo ihtiyacini karsilayan telefonlar ureteceklerdir.
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alito 7 yıl
Samsung kötü geliyor.
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mgmslck 7 yıl
nokia artık 50yaş üzeri sadece alo demeye yarayan telefonlar üretsin yeter ona
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hooper 7 yıl
Biz kullanıcılar olarak symbian ile bu iş olmaz diyebiliyorken hiç bir nokia çalışanı bunu diyemiyor mu? Nokia yavaş yavaş işlemci performansını artırmaya başladı lakin bu sefer de kendisine microsoftu seçti. Samsung hak ediyor gerçekten.
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Angelica 7 yıl
Bana gore coktan ele gecirdi.
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
şaşırılacak birşey degil.bu gidişle ileride nokianın pazar payını kaybedecegi belli
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