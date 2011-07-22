IDC: 2011'in 3. çeyreğinde Samsung, Nokia'nın tahtını ele geçirebilir

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını yayınlamasının hemen ardından IDC (International Data Center), bir sonraki çeyreğe ilişkin çeşitli tahminlemelerde bulundu.

Kısaca özetlemek gerekirse Nokia cephesinden gelen bilgilere göre 2011'in ikinci çeyreği boyunca toplamda 88.5 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirilmişti. Satılan cep telefonlarının 16.7 milyonunu akıllı telefonlar, kalan 71.8 milyonunu ise java platformunu kullanan modeller oluşturuyordu. Hem bir önceki çeyreğe hem de 2010 yılının aynı dönemine kıyasla büyük kan kaybı yaşayan Nokia, ilk kez akıllı telefon alanında oturduğu birincilik tahtını 20.34 milyon adet iPhone satan Apple'a devretmişti.

IDC, Nokia'nın şu anki küresel pazar payını %25 (Bir yıl önce: %34), akıllı telefon pazar payını ise %16 (Bir yıl önce: %37) olarak tahmin ediyor. Ayrıca IDC yetkilileri 2011 yılının üçüncü çeyreğinde, toplam cep telefonu satışlarında Samsung'un yılların ardından Nokia'nın tahtına oturarak pazardaki dengelerin değişebileceğini belirtiyor.



Hatırlatacak olursak Samsung, 2011'in birinci çeyreğinde toplamda 70 milyon cep telefonu satmıştı ve satılan cep telefonlarının 12.6 milyonunu akıllı telefonlar oluşturmaktaydı. Samsung, henüz ikinci çeyrek finansal raporunu açıklamış değil. Bir ihtimal Samsung, IDC uzmanlarını da yanıltarak bizlere ikinci çeyrekte sürpriz yapabilir. Samsung 2011 yılı hedeflerini yüksek tutuyor: 60 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplamda 300 milyon cep telefonu satışı.

