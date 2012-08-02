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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC : Apple ikinci çeyrekte tablet pazarının lideri

6 yıl
1,8b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS arasında kıyasıya devam eden tablet rekabetinde ikinci çeyrek analizleri de Apple'ın liderliğine işaret ediyor.

Verilere göre Apple ikinci çeyrekte 17 milyon iPad satarak pazarın yüzde 68'ini domine etmeyi başardı. Samsung'un aynı dönemde 2.3 milyon tablet satışı yaptığı görülüyor. Pazar payı yüzde 9.6. Kindle Fire modeli de bu dönemde 1.2 milyon satış yapmış ve pazar payı yüzde 5. ASUS'un 850 000 tablet satışına karşılık yüzde 3.4 pazar payı bulunuyor. Acer 385 000 tablet ile yüzde 1.5 pazar payının hakimi.

Acer hariç tablet üreticilerinin pazar payında artış yaşadığı görülüyor. Android tabletlerin pazar payına bakıldığında ise yüzde 31 civarında bir orana eriştiği ortaya çıkıyor.

İkinci çeyrekte satılan toplam tablet miktarı yaklaşık 25 milyon oldu. ASUS'un Nexus 7 satışları henüz analizlere girmedi. Muhtemel iPad Mini duyurusu ve Windows 8 Pro/RT tabletler ile son çeyrekte tablet pazarında büyük bir hareketlenme yaşanacak.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23632512 Yorum Yaz
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The_North_Face 6 yıl
Bence microsoft tanı çıkaracağı tablette ekran ve arayüzü en az Apple kadar yapıp bı de Bluetooth ile adam gibi dosya paylaşımı USB takabilecek girişler gibi eklemeler yapar ve bir iki tane daha göz boyayici eklenti de koyarsa, iPad'i büyük ölçüde ekarte edebilir çünkü iPad su anda en ikiside olsa ciddi eksiklikler var bunun yanında her ne kadar iyi bir ürün cikarsada saf dısı bırakmamayacağız bir AKP Store var ki asıl bunun yerini doldurmak zor olacak.
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suprahumid78 6 yıl
Ben olsam öyle bir tablet yaparım ki, lap-top da olan bütün girişleri koyarım, projeksiyon dahil.Gorilla glass ve iyi bir batarya koyarım.
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daedlus 6 yıl
bu apple ın en sevdiğim yanı gereksiz gördüğü şeyleri çok iyi tespit etmiş olması.mesala tablette diğer firmalar 4 çekirdeğe geçerken apple yeni tarz A5X iki çekirdekli işlemciyle gelmişti ve çok tepki toplamıştı.ama bakıyoruz tablet kullanan 10 kişiden 7 si ipad kullanıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Hala çok satma ile en iyi olma arasındaki farkı anlayamamış olanlar var ya ...
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nurettinaz 6 yıl
En onemli etken hollywood film reklamlari yoksa ipadten daha iyi is cikaran onlarca tablet var piyasada tasarim olarak bence ne ipad ne de iphone maclerde yakalanan basariyi yakalayamadi yakalayamazda tasarimi ipadten kat kat iyi olan markalar var ama reklam yok iste haci o yuzden yoksa ipad bence ilkokul cocuk oyun konsolu sadece oyun oynuyor insanlar
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E_Aydin35 6 yıl
iPad Mini ile ya fark uçurum olucak, yada Microsoft, Windows 8 işletim sistemi ile gerçek bir PC deneyimini tabletlerde yaşatarak atağa kalkıcak.. Microsoft bunları yaparken Samsung f/p tableti olan Nexus 7 ile iyi bir zaman stratejisi ile iPad Mini'ye fırsat tanımıyacak kısıcak, onu ve Nexus 7'den sonra çıkaracağı Windwos RT/Pro tabletler ile hücuma geçicekdir.. Bu Windows 8'li ARM teknolojili tabletlere başka firmalardanda destek gelicekdir.. Bakalım önümüzdeki sene istatistikler ne kadar oynıyıcak.. :)
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dark-knight 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
iPad Mini ile ya fark uçurum olucak, yada Microsoft, Windows 8 işletim sistemi ile gerçek bir PC deneyimini tabletlerde yaşatarak atağa kalkıcak.. Microsoft bunları yaparken Samsung f/p tableti olan Nexus 7 ile iyi bir zaman stratejisi ile iPad Mini'ye fırsat tanımıyacak kısıcak, onu ve Nexus 7'den sonra çıkaracağı Windwos RT/Pro tabletler ile hücuma geçicekdir.. Bu Windows 8'li ARM teknolojili tabletlere başka firmalardanda destek gelicekdir.. Bakalım önümüzdeki sene istatistikler ne kadar oynıyıcak.. :)

Nexus 7 Samsungun değil Asusun ürettiği bir tablet
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DH Misafiri 6 yıl
nedir bu ipad sevdası anlamadım gitti. asus transformer prime ya da samsung galaxy tab 10.1 8.9 u tercih ederim
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JoeyBane 6 yıl
Atı alan Üsküdar'ı geçmiş değil. Daha Windows 8 gelmedi bile. Pazar payı dağılacak..
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::Ashes:: 6 yıl
öyle bir tablet Windows 8 ile çıkıyor x86 işlemcili ssd'li tabletler gelecek yani gerçek bir bilgisayar olacak.
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Amedra 6 yıl
fanboyluga gerek yokki
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teramit 6 yıl
antonidas
ben ipad 2 kullanıcısıyım. Aslında ipadin apple ürünü olmasından dolayı bazı sıkıntıları var, mesela bluetooth dosya paylaşımı yok, hafıza kartı ve usb girişleri yok, flash yok, yeni ipad de ise ısınma sorunu var. Bütün bunlara rağmen rakip firmalar, ipadden daha iyi tablet çıkaramadılar. Birisi bana ipad yerine ne alsam dese, gözüm kapalı bir ürünü gösteremem. Ben olsam öyle bir tablet yaparım ki, lap-top da olan bütün girişleri koyarım, projeksiyon dahil.Gorilla glass ve iyi bir batarya koyarım. Saat gibi çalışan ve her şeyi yapan bir tablet yaparım, bilgisayar bağlanınca usb olarak çalışan, her tür medyayı oynatabilen, office programlarını çalıştıran,kısaca aklınıza gelen her şeyi yapan bir tablet pc yaparım.

ne çok şey biliyon hoca ya valla onca firmanın aklına gelmemiş bunlar ama bir liselinin aklına geliyor dahi olmalısın de eki gibi ayrı yazmalılar seni..
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