IDC : Apple ikinci çeyrekte tablet pazarının lideri

Android ve iOS arasında kıyasıya devam eden tablet rekabetinde ikinci çeyrek analizleri de Apple'ın liderliğine işaret ediyor.





Verilere göre Apple ikinci çeyrekte 17 milyon iPad satarak pazarın yüzde 68'ini domine etmeyi başardı. Samsung'un aynı dönemde 2.3 milyon tablet satışı yaptığı görülüyor. Pazar payı yüzde 9.6. Kindle Fire modeli de bu dönemde 1.2 milyon satış yapmış ve pazar payı yüzde 5. ASUS'un 850 000 tablet satışına karşılık yüzde 3.4 pazar payı bulunuyor. Acer 385 000 tablet ile yüzde 1.5 pazar payının hakimi.





Acer hariç tablet üreticilerinin pazar payında artış yaşadığı görülüyor. Android tabletlerin pazar payına bakıldığında ise yüzde 31 civarında bir orana eriştiği ortaya çıkıyor.





İkinci çeyrekte satılan toplam tablet miktarı yaklaşık 25 milyon oldu. ASUS'un Nexus 7 satışları henüz analizlere girmedi. Muhtemel iPad Mini duyurusu ve Windows 8 Pro/RT tabletler ile son çeyrekte tablet pazarında büyük bir hareketlenme yaşanacak.