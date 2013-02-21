IDC : Mobil oyunlara harcanan miktar, geçen yıl son çeyrekte el konsollarına harcanandan daha fazla oldu





Mobil cihazların artmasına paralel olarak mobil oyunların daha çok ilgi çekmesi ve önemli gelirler elde etmesi, pek çok oyun geliştiricisinin bu sektöre yatırım yapmasına neden olmuştu. Zaman zaman mobil oyun gelirlerinin el konsollarının oyun gelirlerini geride bırakacağı dile getirilmekteydi. IDC tarafından yapılan bir araştırma, bunun geçen yıl son çeyrekte gerçekleştiğini ortaya koydu.





App Annie ve IDC ortaklığında yapılan araştırmaya göre, geçen yıl Nintendo 3DS, Sony PSP ve Sony PS Vita konsolları için satılan oyun sayısı 120 milyon seviyesine ulaşmışken, iOS ve Android uygulama mağazalarından indirilen oyunların sayısı ise 20 milyar olarak gerçekleşti. Tüm indirilen uygulamaların üçte biri oyun oldu.





Geçen yıl son çeyrekte ise indirilen iOS uygulamalarının yüzde 37'si oyun iken, indirilen Android uygulamalarının yüzde 34'ü oyun olarak gerçekleşti. Oyunlara para harcayan kullanıcı oranı iOS için yüzde 65 iken, Android için yüzde 78 oldu.





Oyunlar üzerinde gerçekleşen tüketici harcamalarına bakıldığında ise iOS ve Android işletim sistemlerinin toplamda el konsolları oyunları için yapılan harcamaları bir miktar geride bıraktığı görülüyor. Ayrı olarak iOS oyun harcamaları, Android oyun harcamalarını ikiye katlıyor.





Bölgesel bazda oyunlara en çok para harcanan bölge Android için Asya-Pasifik iken, iOS için Kuzey Amerika oldu. Japonya ve Güney Kore'nin başı çekmesiyle geçen yıl Android oyun gelirleri patlama yaptı. En çok gelirin ise freemium olarak tabir edilen ve ücretsiz olup oyun içi satın almalara yönlendiren oyunlar sayesinde elde edildiği de tespit edildi.





Geçen yıl son çeyrekte en çok kazandıran oyunlar ise Android için Puzzle&Dragons, iOS için Clash of Clans ve el konsolları için Pokémon Black / White Version 2 oldu.

https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/blog/pdf/App+Annie++IDC+Portable+Gaming+Report+FINAL.pdf