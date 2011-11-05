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IDC: Samsung, akıllı telefon pazarında Apple'ı geçti

7 yıl
19,5b
1
73
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen araştırma şirketi IDC onayladı; Samsung, 2011 takvim yılının 3.çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

IDC'nin akıllı telefon pazarını mercek altına alan raporuna göre Samsung, 3.çeyrekte yaptığı satışlar ile geçen seneki payını %8.8 arttırarak pazarda %20'lik paya sahip olurken; Apple'ın payı ise teknoloji dünyasının 5.nesil iPhone'a odaklanmasından ötürü zayıf kalan satışlarla %17'den %15'e geriledi.

Pazardaki diğer önemli isimlerden Nokia'nın pazar payı %14'e gerilerken; HTC ise geçtiğimiz sene %7.1 olan payını %11'e yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda sunucularındaki teknik sorunlardan dolayı sıkıntılı günler geçiren RIM ise, pazar payının %15'den %10'a düşmesine engel olamadı.

IDC'nin kıdemli analistlerinden Ramon Llamas, Samsung'un liderliğe yükselmesinin temel sebebi olarak ürün gamının özellikle Apple'a nazaran daha geniş olmasını gösterirken; 4.çeyrekten itibaren iPhone 4S ile birlikte iPhone 4 ve iPhone 3Gs modellerindeki ucuzlamasıyla Apple'ın satışlarından ciddi artışlar olacağını ve Nokia'nın Windows Phone platformuyla yeni bir döneme gireceğinden Samsung'un liderliğini sürdürmesinde zorluklarla karşılacağını öngörüyor.

IDC: Samsung, akıllı telefon pazarında Apple'ı geçti
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3.çeyrek itibariyle akıllı telefon pazarının %70'ini oluşturan beş büyük ismin, %70'lik pay içerisindeki dağılımları
<a href="http://www.businessweek.com/news/2011-11-04/samsung-tops-apple-to-become-world-s-no-1-smartphone-maker.html">Bloomberg</a> Yorum Yaz
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jumaru_444 7 yıl en beğenilen
işini iyi yapan karşılığını alıyor.helal olsun adamlara dozerden mp3 çalara kadar herşeyi üretiyorlar.
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engurlu 7 yıl

engin9103
engurlu


El Fuego

piyasa degerleri? iphone kullanmiyorum, fan da degilim.

piyasa degerini napican kardes firmayi satinmi alican :))



sen niçin firmayı eleştriyorsun, samsung sana iş mi verecek?

Ben her zaman iyiden yanayim su an en iyisi samsung ;)
engin9103engurluEl Fuegopiyasa degerleri? iphone kullanmiyorum, fan da deg...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

CeSiN

haymatloshan Kaç modelleri var,yılda kaç model çıkartıyorlar,daha piyasaya çıkmadan eskiyen modeller yapmakta üzerlerine yok.Sürümden kazanayım anlayışıyla o pazar payını kaybedecek.Nokiada %20lik payda mesela...
Samsungun yaptığı da applein yaptığıda yanlış bana göre bu işin ortası olması gerekir insanları tek tip telefona da zorlamakta yanlıştır.Ama sonuçta bunlarda firmaların stratejileri saygı duymak gerek samsung öyle düşünüyor apple ise tek cihazdan para kaldırıyor.Sonuçta hiçbiri seni beni değil kendi kasalarını düşünüyorlar :)


Apple'ı methettiğim yok aslında,onunki de tamamen yanlış lakin her segmente uygun 30 çeşit telefon yapması samsung'u gözümde düşürüyor nedense.Apple'ın hitap ettiği müşteri profili farklı,tabi o da her sınıfa uygun 1'er tane model çıkartıyor olsa güzel olurdu.

android platformunda tek bir cihazla kalırsan kendi sonunu getirmiş olursun.Android açık kaynak ve bir çok marka bu işletim sistemini kullanıyor ve devamlı gelişim halinde ve rakabet halinde markalar.Ama İOS ta bu durum farklı rekabet yok tek bir markada kullanıyor.Firmalar yenisini çıkarttıkça Samsung ta boş durmaz.Ortaya bir sürü cihaz ve çeşitlilik çıkar.Bak Samsung wawe serisinde senede 1 cihaz çıkartıyor niye çünkü bada kendi işletim sistemi...
haymatloshanCeSiNhaymatloshan Kaç modelleri var,yılda kaç model çıkartıyorlar,daha piyasaya çık...
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DH Misafiri 7 yıl
SGS2: 119g
Iphone4: 137g.
Bence Iphone'ünü taşıman için çanta lazım :)
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f-a-t-i-h 7 yıl
Samsung adeta diğer firmalara tur attırıyor aştı adamlar
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ilkker 7 yıl
ya nerde vardi arkadas? bir suru insan biliyorum aylarca iphone4 bulamayan. sen hic takip etmemissin galiba hizlialdir golddur 1500 liralik telefonu 2500 e satti. tabi olur ellerinde. su an dogubankta 2000 liraya satilan 4s i darty,hizlial,gold 3200 tl den satiyor. ben yurtdisindan getirtiyorum merak etme pahalanma isine katkim yok.
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cabriyo 7 yıl
şimdi sgs2 nin satışının artmasını ve ip nin değerinin nispeten azalmasını kıskanmanın bir anlamı yok. kaç aydır ip4 alacam diye plan yaparken sgs2 bir çıkıverdi gittim aldım. geçen bir masada oturuyorduk, 3 kişide sgs2, bir kişide ip4 vardı. ipnin bence ne imajı var ne karizması. hani imaj uğruna gidip bu kadar paralar veriliyorsa, nokia 8800 lar var gidin ondan alın. yok özellik diosanız sgs2, ip4ten en az 10 tane bariz üstün özelliği var.

1- şarjı 2 kat daha uzun gidiyor
2- ekran boyu tam sayfa interneti okumak veya tıklamak için yeterli büyüklükte
3- diğer telefonlarla anında bağlantı
4- istediğiniz bilgisayarla anında bağlantı
5- fiyat ucuz
6- daha hafif ve ince
7- msj yazarken harflere tek tek basmaya gerek yok. ekranda parmağınızı kaydırmanız yeterli.
8- java var
9- ipden daha hızlı
10- sd kart ile hafıza genişletme
...
...

bunlar ipde kesinlikle olmayan temel özellikler, yani hergün kullanılan. bana tutup ayda haftada bir açtığınız şu uygulama androidde yok demeyin. ip özelliklerinde teli samsung üretse kimse 1000tl para vermez. 2000-2500tlden alıcı buluyorsa bu tel ben buna zevk derim. 2. eli düşsede yeni modeli çıksada niye daha iyisi varken daha kötüsünü alim.

ayrıca diyelimki ben bu teli 1415tlden aldım. tel düştü 1 yıl sonra 900tlye sattım. zaten ip4e peşinen +600tl fazla (2000tl) verecem. yani ip alanlar zararı baştan ödüyorlar ip ye.

şimdi ip4 1900tl iken, sgs2yi 1415tlye alan ben zarardamıyım. yoksa ip4 alanlarmı daha çok zararda?
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teksalih 7 yıl ilkker
ilkker

ya nerde vardi arkadas? bir suru insan biliyorum aylarca iphone4 bulamayan. sen hic takip etmemissin galiba hizlialdir golddur 1500 liralik telefonu 2500 e satti. tabi olur ellerinde. su an dogubankta 2000 liraya satilan 4s i darty,hizlial,gold 3200 tl den satiyor. ben yurtdisindan getirtiyorum merak etme pahalanma isine katkim yok.

dostum sonuçta? madem lüks merak ürünü 3000 de verecek 4000 de verecek;)


buraya gelip zırlamaya gerke yok vay pahali ühü şey kaçakçıyık biz avrpua USA sim kilit


muhabbetine hiç girmeyecektin?

sonuçta ip4 hiçbir yerde bitmedi hala var?


Tezini çürüttüm;) başka kapıya;)
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ilkker 7 yıl
senin 4S in satis rakamlarimdan haberin yok galiba.abd disinda kimse almiyorsa niye stok sıkıntısı yasaniyor o zaman
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teksalih 7 yıl
ilkker

senin 4S in satis rakamlarimdan haberin yok galiba.abd disinda kimse almiyorsa niye stok sıkıntısı yasaniyor o zaman

dostum nasıl bir kraldan fazla kralcı olmaktır,


iphone 4 veya 4s hiçbir yerde stok sıkıntısı yok hizlial.com gold.com.tr birçok web sitesi zibil gibi ip4 dolu?


tabi gerizekalı migros çıktığını gün 100 tane ip4 gönderirse biter ,


senin gibi insanlar oldukça ip4 daha çook satar stok sıkıntısıymış:D güldüm


vodafone bayiye 10 tane ip4 verirse biter zira aşağı yukarı her telefon 10 tane gelse 1 ayda biter,

gerçekten senin gibi numuleri seçiyorlar galiba foruma :D
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Apple i samar oglanina cevirdin samsung : )
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L.o.T.u.S 7 yıl
Hayıııırr apple geçilmiş olamaz .


Bir iphone 4 sahibi olarak bu duruma üzüldümmü. Bir düşüneyim


Senin canın sağolsun samsung
Yeterki apple ve kullananlarını rahat bırakın
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ponchik 7 yıl
Kim fazla satmissa satmis bunun kavgasini niye yapionuz ki... Telefon alirken bakin kendi begendiginizi alin....
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himmet_dal 7 yıl ponchik
ponchik
Kim fazla satmissa satmis bunun kavgasini niye yapionuz ki... Telefon alirken bakin kendi begendiginizi alin....

Aynen ama amerika avrupa markasi alicama samsung lg(japon kore cin) daha uygun geliyor sevmiyorum bunlari ve urunlerini
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gfbekir 7 yıl
oyun yeni basliyor
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Olgi 7 yıl
Apple, Samsung'u ciddiye almalı.
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leon_21 7 yıl
ealma büyük ekranlı yeni tasarımlı iphone çıkarmadıkları müdetce daha çok düşüş yaşayacak.insanları enayi yerine koyup aynı yemeği ısıtıp ısıtıp satmayı bıraksınlar
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haymatloshan 7 yıl
Yorumlara bakıyorumda,bence samsung'u eleştirenlere karşı koyu taraftar algısıyla hakarete varan yorumlar yazılıyor.Hayatında yüzyüze görmediğin,yüzüne söyleyemeyeceğiniz sözleri bir nickname'in arkasına gizlenip istediğiniz gibi söylememelisiniz.
Benim söylediğim tamamen tespit,nokia'ya da iyi bir pay sahibi bununda sebebi çok modelinin olması,hakeza htc'de hem androidli modelleri var hem windowslu modelleri,bunu gören gözleriniz samsungunuza laf söyleyince ağırınıza neden gidiyor çözemedim.Samsung'da kullandım,apple'da htc'de ve şu an nokia telefonum şimdi ben kimin taraftarıyımda sizin bu tarz yorumlarınıza maruz kalıyorum?
Sanki tutup ucuz etin yahnisi yavan olur onlardan cihaz alınmaz,şöyle kötü diye girdik yoruma.Daha piyasaya çıkmadan aynı segmente hitap eden 3-4 tane modeli duyurup duruyor,çok olması kalitesizliği doğuracak,ne çıkartırsam çıkartayım alıcısı olur mantığı zararlı.
İster kabul edin ister etmeyin,3-4 tane modeli olanla ile 10'larca modeli olan bir firmayı hatta 2-3 tane işletim sistemiyle çıkan firmayı geçmiş olması sadece istatistik olarak kalabilir.
Samsung alana alma bunu al demedik,kraldan çok kralcı olmanın zihniyetiyle kör savunucular sizlersiniz.
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silver021 7 yıl
samsunga sonsuz güveniyorum. bada 2.0ı wave 1 ime kurdum ve yeni bir telefon almış kadar kendimi iyi hissettirdi bana. apple gibi bi arayüzde kalmıyorlar. sürekli bir değişim ve gelişim var. artık allshare özelliğinde wifi directide kullanabiliyorum. sınırsız bir internet performansını ve hızınıda gayet net birşekilde alabiliyorum. sonuç itibariyle bazı ....mbesiller gibi kalkıpta parayı apple a yatırdım ben zenginim arkadaş para varsa kalitede var deyipte saf saf gidip applea tonlarca para yatırmıyorum. :)
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