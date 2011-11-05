IDC: Samsung, akıllı telefon pazarında Apple'ı geçti

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi IDC onayladı; Samsung, 2011 takvim yılının 3.çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

IDC'nin akıllı telefon pazarını mercek altına alan raporuna göre Samsung, 3.çeyrekte yaptığı satışlar ile geçen seneki payını %8.8 arttırarak pazarda %20'lik paya sahip olurken; Apple'ın payı ise teknoloji dünyasının 5.nesil iPhone'a odaklanmasından ötürü zayıf kalan satışlarla %17'den %15'e geriledi.

Pazardaki diğer önemli isimlerden Nokia'nın pazar payı %14'e gerilerken; HTC ise geçtiğimiz sene %7.1 olan payını %11'e yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda sunucularındaki teknik sorunlardan dolayı sıkıntılı günler geçiren RIM ise, pazar payının %15'den %10'a düşmesine engel olamadı.

IDC'nin kıdemli analistlerinden Ramon Llamas, Samsung'un liderliğe yükselmesinin temel sebebi olarak ürün gamının özellikle Apple'a nazaran daha geniş olmasını gösterirken; 4.çeyrekten itibaren iPhone 4S ile birlikte iPhone 4 ve iPhone 3Gs modellerindeki ucuzlamasıyla Apple'ın satışlarından ciddi artışlar olacağını ve Nokia'nın Windows Phone platformuyla yeni bir döneme gireceğinden Samsung'un liderliğini sürdürmesinde zorluklarla karşılacağını öngörüyor.

<a href="http://www.businessweek.com/news/2011-11-04/samsung-tops-apple-to-become-world-s-no-1-smartphone-maker.html">Bloomberg</a>

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3.çeyrek itibariyle akıllı telefon pazarının %70'ini oluşturan beş büyük ismin, %70'lik pay içerisindeki dağılımları