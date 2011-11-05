IDC: Samsung, akıllı telefon pazarında Apple'ı geçti

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi IDC onayladı; Samsung, 2011 takvim yılının 3.çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu.
IDC'nin akıllı telefon pazarını mercek altına alan raporuna göre Samsung, 3.çeyrekte yaptığı satışlar ile geçen seneki payını %8.8 arttırarak pazarda %20'lik paya sahip olurken; Apple'ın payı ise teknoloji dünyasının 5.nesil iPhone'a odaklanmasından ötürü zayıf kalan satışlarla %17'den %15'e geriledi.
Pazardaki diğer önemli isimlerden Nokia'nın pazar payı %14'e gerilerken; HTC ise geçtiğimiz sene %7.1 olan payını %11'e yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda sunucularındaki teknik sorunlardan dolayı sıkıntılı günler geçiren RIM ise, pazar payının %15'den %10'a düşmesine engel olamadı.
IDC'nin kıdemli analistlerinden Ramon Llamas, Samsung'un liderliğe yükselmesinin temel sebebi olarak ürün gamının özellikle Apple'a nazaran daha geniş olmasını gösterirken; 4.çeyrekten itibaren iPhone 4S ile birlikte iPhone 4 ve iPhone 3Gs modellerindeki ucuzlamasıyla Apple'ın satışlarından ciddi artışlar olacağını ve Nokia'nın Windows Phone platformuyla yeni bir döneme gireceğinden Samsung'un liderliğini sürdürmesinde zorluklarla karşılacağını öngörüyor.
<a href="http://www.businessweek.com/news/2011-11-04/samsung-tops-apple-to-become-world-s-no-1-smartphone-maker.html">Bloomberg</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben her zaman iyiden yanayim su an en iyisi samsung ;)
android platformunda tek bir cihazla kalırsan kendi sonunu getirmiş olursun.Android açık kaynak ve bir çok marka bu işletim sistemini kullanıyor ve devamlı gelişim halinde ve rakabet halinde markalar.Ama İOS ta bu durum farklı rekabet yok tek bir markada kullanıyor.Firmalar yenisini çıkarttıkça Samsung ta boş durmaz.Ortaya bir sürü cihaz ve çeşitlilik çıkar.Bak Samsung wawe serisinde senede 1 cihaz çıkartıyor niye çünkü bada kendi işletim sistemi...