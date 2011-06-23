IE Ekibi, bu sefer Mozilla'ya Firefox 5 için cupcake gönderdi

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Hızlı sürüm geliştirme sürecine geçiş yapan Mozilla, bu kapsamda Firefox 5'i birkaç gün önce yayınlamıştı. Ekibin Firefox 5'i yayınlamasıyla birlikte, Microsoft'un Internet Explorer Ekibi, Firefox 3'den beri yaptığı geleneksel davranışını yineleyerek Mozilla'ya cupcake gönderdi.
Geçtiğimiz Mart ayında Firefox 4'ün yayınlanmasından dolayı Mozilla ekibine oldukça büyük bir pasta yollayan Microsoft IE Ekibi, bu sefer ise cupcake göndermeyi tercih etmiş.
Microsoft IE Ekibi, Mozilla'ya pasta göndermeye 2008 yılında Firefox 3'ün yayınlanmasıyla başlamıştı.
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Resimde Firefox'da açılan ikinci sekmeye bakın. Cupcake'in Wikipedia sayfası açılmış ve tarayıcıyı ısıran maskotlar yapılmış. Bu resim Mozilla Firefox resmi sayfasında anasayfada bulunuyor.
firefox.com/...
en.wikipedia.org/...
Aralarındaki espri nedir bilmiyorum ama Wiki Cupcake sayfasının linkinide verdim.