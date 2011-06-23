IE Ekibi, bu sefer Mozilla'ya Firefox 5 için cupcake gönderdi

Hızlı sürüm geliştirme sürecine geçiş yapan Mozilla, bu kapsamda Firefox 5'i birkaç gün önce yayınlamıştı. Ekibin Firefox 5'i yayınlamasıyla birlikte, Microsoft'un Internet Explorer Ekibi, Firefox 3'den beri yaptığı geleneksel davranışını yineleyerek Mozilla'ya cupcake gönderdi.

Geçtiğimiz Mart ayında Firefox 4'ün yayınlanmasından dolayı Mozilla ekibine oldukça büyük bir pasta yollayan Microsoft IE Ekibi, bu sefer ise cupcake göndermeyi tercih etmiş.

Microsoft IE Ekibi, Mozilla'ya pasta göndermeye 2008 yılında Firefox 3'ün yayınlanmasıyla başlamıştı.