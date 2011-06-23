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IE Ekibi, bu sefer Mozilla'ya Firefox 5 için cupcake gönderdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,2b
1
41
Tarayıcılar
Shady
Haber Editörü
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IE Ekibi, bu sefer Mozilla'ya Firefox 5 için cupcake gönderdi
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Hızlı sürüm geliştirme sürecine geçiş yapan Mozilla, bu kapsamda Firefox 5'i birkaç gün önce yayınlamıştı. Ekibin Firefox 5'i yayınlamasıyla birlikte, Microsoft'un Internet Explorer Ekibi, Firefox 3'den beri yaptığı geleneksel davranışını yineleyerek Mozilla'ya cupcake gönderdi.

Geçtiğimiz Mart ayında Firefox 4'ün yayınlanmasından dolayı Mozilla ekibine oldukça büyük bir pasta yollayan Microsoft IE Ekibi, bu sefer ise cupcake göndermeyi tercih etmiş.

Microsoft IE Ekibi, Mozilla'ya pasta göndermeye 2008 yılında Firefox 3'ün yayınlanmasıyla başlamıştı.

IE Ekibi, bu sefer Mozilla'ya Firefox 5 için cupcake gönderdi
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Ares 8 yıl en beğenilen
o pastayı yiyen mavi ekran verir
1 Yanıt Yanıtla +29
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met@lrock 8 yıl
Virus vardır o pastada ben olsam yemem:)
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AnonimAdam 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resimde Firefox'da açılan ikinci sekmeye bakın. Cupcake'in Wikipedia sayfası açılmış ve tarayıcıyı ısıran maskotlar yapılmış. Bu resim Mozilla Firefox resmi sayfasında anasayfada bulunuyor.
firefox.com/...
en.wikipedia.org/...
Aralarındaki espri nedir bilmiyorum ama Wiki Cupcake sayfasının linkinide verdim.
Resimde Firefox'da açılan ikinci sekmeye bakın. Cupcake'in Wikipedia sayfası açılmış ve tarayıcıyı ısıran maskotlar ya...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 8 yıl
pastada cok buyuk payimiz var demeye getirmisler...
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XGNUX 8 yıl
tek üzüldüğüm yan var ki oda mozilla'nın bazı sertifikaları tanımaması (daha doğrusu sertifikalar ona özel yazılmıyor) yoksa neon efektleri ie8 de yokken mozillada vardı hızlı ama okadar güvenli değil
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abrajj 8 yıl
-Dedim bu barbunya niye reçel gibi!? 1kg şeker var bunda..
-Dediler ki Erol Egemen öyle seviyor.
-KİM ULAN BU EROL EGEMEN!
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Hükümran 8 yıl
Arka arkaya sürüm çıkarmalarının nedeni belli oldu. Belliki pastanın tadını çok beğenmişler
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fuckulteli 8 yıl
Her 1-2 haftada bir güncellemeleri yeni sürüm olarak sunarım.. Gelsin pastalar :P
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northernlights 8 yıl
Firefox Ekibi bu cupcake üzerine Firefox 6 çalışmalarını hızlandırdı.

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lyldz 8 yıl
simdi ie firefox a sonra chrome firefixa sonra opera firefoxa ardibdan hepsi firefox a heh:D
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Boragungoren 8 yıl
Basri Mutaf
cupcake kapçık diyemi okunuyor

Arkadaş nası bi insansın karnıma ağrılar girdi haahhaah kapçık lolll :D.D.d::D
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0tt0m@n 8 yıl
"Congratulations on shipping" it means congratulations for finishing the project.

"Projeyi bitirdiğiniz için tebrikler" demişler
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-mehmet- 8 yıl
Basri Mutaf
cupcake kapçık diyemi okunuyor

Sesli güldüm şüku
sadtneverdie
Ortalık iyice inci sözlüğe döndü.

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Volkanbaba 8 yıl
Mozilla ie nin gecmisten beri en ezeli rakibidir.Haralde ezeli rakip ebedi dostumussunuz diyorlar
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AnonimAdam 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resimde Firefox'da açılan ikinci sekmeye bakın. Cupcake'in Wikipedia sayfası açılmış ve tarayıcıyı ısıran maskotlar yapılmış. Bu resim Mozilla Firefox resmi sayfasında anasayfada bulunuyor.
firefox.com/...
en.wikipedia.org/...
Aralarındaki espri nedir bilmiyorum ama Wiki Cupcake sayfasının linkinide verdim.
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