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IFA 2012 : Panasonic'ten 145 inçlik 8K plazma ekran

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2012 fuarında taşınabilir cihazların yanında 4K ve 8K çözünürlüğe sahip ekran ve televizyonlar da dikkat çekiyor.

Japon tüketici elektroniği devi Panasonic ve Japon medya devi NHK, yeni nesil görüntü teknolojilerini standartlaştırma adına ortak ürettikleri 145 inçlik 8K plazma ekranı fuarda ziyaretçilere sergiliyor. 

NHK medya şirketi bir süredir 4K çözünürlükte test yayınları yapıyordu ve 8K çözünürlük için altyapı çalışmalarına başlamıştı. 4K ve 8K çözünürlükler Super Hi-Vision olarak adlandırılıyor. İlk 8K ekranları CES fuarında görmüşken, ilk kez bu kadar büyük ekrana sahip 8K ürünü de bu fuarda tanıtılmış oldu.

8K tanımı içine farklı çözünürlükler girse de son kullanıcı tarafında 7680 x 4320 piksellik çözünürlük kullanılıyor ve bu çözünürlük yatay-dikey olarak 16 Full HD ekranın üst üste konması anlamına geliyor. Çözünürlük arttıkça televizyonlarda daha gerçeğe yakın görüntüler elde ediliyor.

Yüksek çözünürlüklü içeriklerde plazmanın titreşme eğilimi de ikili tarafından geliştirilen bir teknoloji ile çözülmüş.

Fuarın ardından plazma ekranı Tokyo'da NHK Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde sergilenmeye başlayacak.

http://dvice.com/archives/2012/04/panasonic-shows-1.php Yorum Yaz
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ALBAY 7 yıl en beğenilen
Benim ev bile 145 inç değil.
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1963bursa 7 yıl
Samsung 52" OLED TV 8 binlira olarak haber yapılmıştı, göz sağlığı için organik ekranlar ve OLED TV'ler 8K çözünürlükten önce gelir. Zaten firmaların açıklamalarından benim anladığım OLED TV'lerde çözünürlük sıkıntısı da çekmiyorlar. 8k olacaksa olsun ama OLED yada Organik ekran olsun.
Samsung 52" OLED TV 8 binlira olarak haber yapılmıştı, göz sağlığı için organik ekranlar ve OLED TV'ler 8K çözünürlükten önce gelir. Zaten firmaların açıklamala...
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DH Misafiri 7 yıl
Hocam bir büyüğü yok mu?... kenar mahalleler ekrana sığmıyor da... :P
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DH Misafiri 7 yıl
Bizim eve bunu taşıması için anca bir vinç kiralamamız gerekiyor artık evin dış cepesini kırdıkdan sonra eve sokarız bunu bide yakdıgı elektirk var tabi eve şantiye faturası gelir artık:D
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Tantum.35 7 yıl
sinema salonlarına perde yerine bunu koyarlar artık :)
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filteke 7 yıl
fatihburak95
Şİmdi sormak istiyorum o çözünürlüğü nasıl değerlendireceğiz??? GTx 680 4 way sli yapsak o çözünürlükte oyun kaldırır mı bilemiyeceğim... çünlü 16* full hd ekranda 680 bikle giriş seviyesi kalır...Ayrıca o çözünürlükte video bulamassınız eğer hollywoodta tanıdığınız yoksa... ddoğrudana admalrın çekimini kullanmanız lazım belki o bile yetmiyecek...Ayrıca bunun dalgalarla aktarılması var ve şu anda 1080 p bile yayın yapılmıyor ülkemizde...işlemleri siz yapn

hollywood kameraları bildigimz 2k, 4k yada 8k dan farklı çekiyorlar
tr.wikipedia.org/...
ve ileride olacak işlemler bugünden gösteriyorlar prototip olarak,
1 ay önce 4k lı blu-ray oynatıcıyı sony piyasaya sürdü sony.com.tr/...
bu fuarda da 4k tvyi tanıttı ve yakında piyasada olacak store.sony.com/...
yakında filmlerede el atarlar,
bekleyin ve görün
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Carept17c 7 yıl
8K 3D OLED TV + Yeni nesil Xbox = !?!?!?!?!?!?
Yeni nesil konsollar bu çözünürlüğü (en azından 4k) sağlamak zorunda. Aynı zamanda Unreal motorunuda %100 entegre olması şart ki bu ikisinin üstesinden gelemeyecek gibi. Bence Xbox ve Xbox XL gibi iki model çıkartmalılar. Birisi 400-800 dolar diğer 1500-2500 dolar.
Oyunlar ise tek çeşit ancak ikisinde de çalışabilir olmalı. İşte 2015 yılı...
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redbloodedman 7 yıl
Fiber optik kablolar için gerekli altyapı kurulması lazım bu teknolojiyi kullanaıcak her evde. Zira 8K çözünürlükteki yayını mikro dalga mertebesinde devasa çanaklar olmadıkça gönderemezsiniz. Yüksek frekansta ışığa ihtiyaç var. Yani daha bu televizyonlar için katedilmesi gereken çoook yol var...
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murdocklawless 7 yıl
bir veya birkaç kilowatt çekiyordur bu.
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r.H 7 yıl
Bunun Oynatacağı Görüntü Ney Ki?Bir de Bununla Oyun Oynanmaz Sanırım
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fatihburak95 7 yıl
Şİmdi sormak istiyorum o çözünürlüğü nasıl değerlendireceğiz??? GTx 680 4 way sli yapsak o çözünürlükte oyun kaldırır mı bilemiyeceğim... çünlü 16* full hd ekranda 680 bikle giriş seviyesi kalır...
Ayrıca o çözünürlükte video bulamassınız eğer hollywoodta tanıdığınız yoksa... ddoğrudana admalrın çekimini kullanmanız lazım belki o bile yetmiyecek...
Ayrıca bunun dalgalarla aktarılması var ve şu anda 1080 p bile yayın yapılmıyor ülkemizde...
işlemleri siz yapn
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adını nick koydum 7 yıl
Sinema perdesiyle kapısır
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Alcatraz79 7 yıl
duvar örmek yerine bunu koyalım
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khaos 7 yıl
regaibyigit.
OF bunda fifa oynaması harika olur :D

sli gtx 690 bile yetersiz kalır herhalde :)
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