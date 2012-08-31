IFA 2012 : Panasonic'ten 145 inçlik 8K plazma ekran

IFA 2012 fuarında taşınabilir cihazların yanında 4K ve 8K çözünürlüğe sahip ekran ve televizyonlar da dikkat çekiyor.





Japon tüketici elektroniği devi Panasonic ve Japon medya devi NHK, yeni nesil görüntü teknolojilerini standartlaştırma adına ortak ürettikleri 145 inçlik 8K plazma ekranı fuarda ziyaretçilere sergiliyor.





NHK medya şirketi bir süredir 4K çözünürlükte test yayınları yapıyordu ve 8K çözünürlük için altyapı çalışmalarına başlamıştı. 4K ve 8K çözünürlükler Super Hi-Vision olarak adlandırılıyor. İlk 8K ekranları CES fuarında görmüşken, ilk kez bu kadar büyük ekrana sahip 8K ürünü de bu fuarda tanıtılmış oldu.





8K tanımı içine farklı çözünürlükler girse de son kullanıcı tarafında 7680 x 4320 piksellik çözünürlük kullanılıyor ve bu çözünürlük yatay-dikey olarak 16 Full HD ekranın üst üste konması anlamına geliyor. Çözünürlük arttıkça televizyonlarda daha gerçeğe yakın görüntüler elde ediliyor.





Yüksek çözünürlüklü içeriklerde plazmanın titreşme eğilimi de ikili tarafından geliştirilen bir teknoloji ile çözülmüş.





Fuarın ardından plazma ekranı Tokyo'da NHK Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde sergilenmeye başlayacak.