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IFA 2013 : HTC, BoomBass adlı Bluetooth hoparlörünü duyurdu

5 yıl
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : HTC, BoomBass adlı Bluetooth hoparlörünü duyurdu

Bu yıl orta ve üst seviye akıllı telefonlarında BoomSound adlı ses sistemine yer vermeye başlayan HTC, şimdi bu teknolojileri harici olarak da sunmaya başlıyor. Firma son olarak BoomBass adında kablosuz bir hoparlör duyurdu.

Bluetooth 3.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanan BoomBass, NFC ile de kolayca eşleşebiliyor. Ancak cihazınız BoomDound özelliğine sahip bir HTC modeli ise bu kez atanmış amplifikatörü ile bir subwoofer pozisyonuna geçiyor. Bu bakımdan daha çok HTC akıllı telefonlarına hitap ediyor. 

1200mAh bataryası ile 120 saat bekleme, 9 saat müzik dinleme süresi sunan BoomBass, 64x64x64mm şelinde ölçülere sahip. MicroUSB ile şarj edilen aksesuar ayrıca telefonunuzu dayamanız için bir kaideye de sahip. Aksesuarın Ekim ayı sonlarında piyasada olacağı belirtilirken, fiyat konusunda henüz bir netlik yok. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-BoomBass-cube-outed-a-subwoofer-for-your-phones-BoomSound-speakers_id47002 Yorum Yaz
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Active960 5 yıl en beğenilen
HTC One kullanan arkadaşımın en büyük şikayeti aksesuar bulamamasıydı.Telefon muhteşem diyor fakat çocuk bir tek ekran filmi bulabildi.Onun dışında ne HTC'nin kendi orjinal aksesuarlarını ne de diğer firmaların ürettiği aksesuarları bulabildi.HTC aksesuar konusuna el atmalı.Media Markt,Electro World,Vatan,Teknosa vb. hiçbir yerde adam gibi aksesuarı yok.Apple ve Samsung bu işi Türkiye'de halletti HTC'de halletmeli.
HTC One kullanan arkadaşımın en büyük şikayeti aksesuar bulamamasıydı.Telefon muhteşem diyor fakat çocuk bir tek ekran filmi bulabildi.Onun dışında ne HTC'nin k...
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intercorem 5 yıl
tasarımı çok beğendim.
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system electronıc 5 yıl
zekice....
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tutmaz
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İnsan Çakması 5 yıl
Çok çekici bir tasarımı var.
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HTC Specialist 5 yıl
Normalde alttaki kızak kapanıyor ve kompakt bir kutu oluşuyor :)
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TeufeL-07 5 yıl
Birisi baştan aşağı eksi vermiş :) Amacı neydi acaba.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
(BoomDound) ? BoomSound idi bildiğim kadarı ile.
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Active960 5 yıl en beğenilen
HTC One kullanan arkadaşımın en büyük şikayeti aksesuar bulamamasıydı.Telefon muhteşem diyor fakat çocuk bir tek ekran filmi bulabildi.Onun dışında ne HTC'nin kendi orjinal aksesuarlarını ne de diğer firmaların ürettiği aksesuarları bulabildi.HTC aksesuar konusuna el atmalı.Media Markt,Electro World,Vatan,Teknosa vb. hiçbir yerde adam gibi aksesuarı yok.Apple ve Samsung bu işi Türkiye'de halletti HTC'de halletmeli.
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JoeyBane 5 yıl
9 saat müzik dinleme süresi gayet iyiymiş.. Tasarım da şahane.
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regaibyigit. 5 yıl
şu flat tasarım anlayışı iyiki gelmiş adam akıllı cihazlar yazılımlar görüyoruz artık
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haqy 5 yıl
Bluetooth 3.0 pil ömrünü aşağı çeker.
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forumlarabak 5 yıl
Malzeme hoş duruyor.
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