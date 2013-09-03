IFA 2013 : HTC, BoomBass adlı Bluetooth hoparlörünü duyurdu





Bu yıl orta ve üst seviye akıllı telefonlarında BoomSound adlı ses sistemine yer vermeye başlayan HTC, şimdi bu teknolojileri harici olarak da sunmaya başlıyor. Firma son olarak BoomBass adında kablosuz bir hoparlör duyurdu.





Bluetooth 3.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanan BoomBass, NFC ile de kolayca eşleşebiliyor. Ancak cihazınız BoomDound özelliğine sahip bir HTC modeli ise bu kez atanmış amplifikatörü ile bir subwoofer pozisyonuna geçiyor. Bu bakımdan daha çok HTC akıllı telefonlarına hitap ediyor.





1200mAh bataryası ile 120 saat bekleme, 9 saat müzik dinleme süresi sunan BoomBass, 64x64x64mm şelinde ölçülere sahip. MicroUSB ile şarj edilen aksesuar ayrıca telefonunuzu dayamanız için bir kaideye de sahip. Aksesuarın Ekim ayı sonlarında piyasada olacağı belirtilirken, fiyat konusunda henüz bir netlik yok.

http://www.phonearena.com/news/HTC-BoomBass-cube-outed-a-subwoofer-for-your-phones-BoomSound-speakers_id47002