IFA 2013 : Sony dünyanın ilk çevrimiçi 4K video mağazasını duyurdu





Görüntüleme teknolojileri alanında 4K çözünürlük kavramı çok sık gündeme gelmeye başladı. 4K yani 3840x2160 çözünürlük oranı piksel sayısı bakımından Full HD çözünürlüğü dörde katlıyor. Henüz içerik anlamında yaygınlık sözkonusu olmasa da sektörün önemli oyuncuları şimdiden sayısız 4K televizyonlarını ve diğer görüntüleme ürünlerini piyasaya sunmuş durumda.





İçerik konusunda ise Sony'nin önemli çalışmaları mevcut. 4K çözünürlüğünde televizyon ve medya oynatıcılar pazara sunan Sony, ölçeklendirme yoluyla 4K çözünürlüğe yükseltilmiş Blu-ray yapımları da yavaş yavaş dağıtım kanalı üzerinden piyasaya sürüyor.





Firma IFA 2013 fuarında dünyanın ilk çevrimiçi 4K video mağazasının da duyurusunu yaptı. Video Unlimited 4K adındaki indirme servisi özellikle 4K içeriklere odaklanacak.





Mağazada 4K çözünürlüğünde 70'den fazla tam uzunlukta film ayrıca dizi ve kısa video koleksiyonu olacak. Bunların bazıları Moneyball, Premium Rush, Ghostbusters, Funny Girl, The Amazing Spider-Man şeklinde sıralanıyor.





Kullanıcılar videoları FMP-X1 4K medya oynatıcılarına indirebilecek ve daha sonra uyumlu bir Sony 4K televizyonunda izleyebilecek. Mağazada filmler kiralama 8$, satın alma 30$ iken, dizi bölümleri 4$ olarak fiyatlandırılıyor.

http://www.slashgear.com/sony-video-unlimited-4k-launched-worlds-first-4k-ultra-hd-video-download-service-04296369/