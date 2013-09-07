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IFA 2013 : Sony dünyanın ilk çevrimiçi 4K video mağazasını duyurdu

5 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Sony dünyanın ilk çevrimiçi 4K video mağazasını duyurdu

Görüntüleme teknolojileri alanında 4K çözünürlük kavramı çok sık gündeme gelmeye başladı. 4K yani 3840x2160 çözünürlük oranı piksel sayısı bakımından Full HD çözünürlüğü dörde katlıyor. Henüz içerik anlamında yaygınlık sözkonusu olmasa da sektörün önemli oyuncuları şimdiden sayısız 4K televizyonlarını ve diğer görüntüleme ürünlerini piyasaya sunmuş durumda. 

İçerik konusunda ise Sony'nin önemli çalışmaları mevcut. 4K çözünürlüğünde televizyon ve medya oynatıcılar pazara sunan Sony, ölçeklendirme yoluyla 4K çözünürlüğe yükseltilmiş Blu-ray yapımları da yavaş yavaş dağıtım kanalı üzerinden piyasaya sürüyor.

Firma IFA 2013 fuarında dünyanın ilk çevrimiçi 4K video mağazasının da duyurusunu yaptı. Video Unlimited 4K adındaki indirme servisi özellikle 4K içeriklere odaklanacak. 

Mağazada 4K çözünürlüğünde 70'den fazla tam uzunlukta film ayrıca dizi ve kısa video koleksiyonu olacak. Bunların bazıları Moneyball, Premium Rush, Ghostbusters, Funny Girl, The Amazing Spider-Man şeklinde sıralanıyor.

Kullanıcılar videoları FMP-X1 4K medya oynatıcılarına indirebilecek ve daha sonra uyumlu bir Sony 4K televizyonunda izleyebilecek. Mağazada filmler kiralama 8$, satın alma 30$ iken, dizi bölümleri 4$ olarak fiyatlandırılıyor. 

http://www.slashgear.com/sony-video-unlimited-4k-launched-worlds-first-4k-ultra-hd-video-download-service-04296369/ Yorum Yaz
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
abi adamlarda 1 gb hızında internet var saniyede 100 mb indiriyolar bizim gibi 5. sınıf dünya ülkesi değilki
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İLBERORTAYLI 5 yıl
killnOd
4K yani 3840x2160 çözünürlük oranı piksel sayısı bakımından Full HD çözünürlüğü dörde katlıyor. Bu cumlede hata olabilir mi cunku gerek cozunurluk olarak gerekse PPI degeri olarak 4K , FHD nin tam olarak iki kati oluyor veya ben FHD ile 4K yi yanlis hesapliyorum.Birde filmlerin sadece 4K olmasi yeterli degil , daha onemli olan nokta bitrate degerlerininde FHD bluraylarinkiyle aynimi yoksa en az iki kati daha fazlami olacagi.Su durumda 4K filmlerin ortalama 80Mbps bitrate civari olmasi gerekiyor.Tabi 128gb lik BDXL suruculer veya 100mbit sinirsiz bir internette yine bu filmleri izlememiz icin olmasi gerekenlerden.

3840x2160 = 8294400
1920x1080 = 2073600
8294400/2073600 = 4 :)
killnOd4K yani 3840x2160 çözünürlük oranı piksel sayısı bakımından Full HD çözünürlüğü dörde katlıyor. Bu cumlede hata olabilir mi cunku gerek ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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UnitedCrescent 5 yıl
OKAMI
bir 4k BluRay film yaklasik 100GB ve üstü olacagini düsünürsekinterneten olacak is degil bu hele bu ülkede .herkez Fiber 100Mb lazim.

Ayrıca AKK gibi bir şey olmaması lazım. Öyle bir dünya varsa gitmek istiyorum.
OKAMIbir 4k BluRay film yaklasik 100GB ve üstü olacagini düsünürsekinterneten olacak is degil bu hele bu ülkede .herkez Fiber 100Mb lazim....
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St Batuhan 5 yıl
killnOd
Tabikide bu matematiksel olarak dogru zaten tersini soylemiyorum bende ama tabi burada pazarlama hilesi var cunku gercekte gozun gorup algiladigi kalite iki kati dort kati degil.Yani 4K aslen FHD nin iki kati daha iyi goruntu veriyor PPI olarakta bu sekilde zaten.Sorun yok yani.

uzatmak yersiz belki ama tam olarak hile yok zira cümlende zaten gerek çöz. gerek ppi demişsin. Ortada net bir şekilde çöz 4 katı olduğundan önemli olan cümlende o nokta ve adamlar fhd'nin 4 katı çöz. sunuyoruz diyor 4 kat keskinlik demiyor, daha keskin diyor genelde. ppi2 değeri ise yine 4 kat olur ona bakılırsa, inç kareye göre hesaplama o da sonuçta :)) Demem o ki cümlende geçen gerek çözünürlük lafı da küçük ama atlanılmaması gereken bir ayrıntı, bir pazarlama hilesi kadar ciddi :)
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gcb1903 5 yıl
ben 3 mbit kullanıyorum ayın 29 günü daha fullhd bile izlemedim youtube gibi sitelerde. anca torrentten indircem izlicem. türkiye gibi ülkeler de işe yaramaz bu teknoloji
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GokhanMaths 5 yıl
Daha eve full hd alamadık ultrası çıktı para mı yetiyo ki
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gcb1903 5 yıl
Utanıyom artık hala evde tüplü televizyon var. Napıyım diyorum atayımmı 10 yaşında philips ama taş gibi hiç sorunu yok boşa niye değişeyim.
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Lene 5 yıl
Al işte adamlar boş durmuyorlar hemen içerik sağlıyorlar.
Birde 4K tv alırsak içerik nerden bulacağız diyenler vardı
Al sana içerik.
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Batuist 5 yıl
ölçeklendirme ile çözünürlüğü yükseltilmiş bir filmden nasıl gerçek 4K deneyimi bekleyebilirsin ki?? adam kandırmaca bu..!! DVD filmi full HD bir ekranda izlemekten farksız.. filmi hiç olmazsa 4k'ya yükseltmeden servis et de boyutu düşük olsun sonra indirdiğimiz medya oynatıcı upscale eder videoyu..
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Hypnotica 5 yıl
telefonunu da duyursaydı keske
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hayyam_karadenizli 5 yıl
İlgilenen arkadaşlara duyuru, Vatan Bilgisayarda 4k Sony 55" 11.500 lira, Ankara söğütözünde var, sitede görünmüyor, Sony için fena fiyat değildir, almak isteyen hızlı davransın. Seiki Digital SE39UY04 modeli arayan arkadaşlar bir müddet beklemek zorundalar, şu sıralar stoğa gelmesi pek mümkün değil. amazon.com/...
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mipa90 5 yıl
bizdede arcelık 55 ekran tuplu var. kasar bence zorlanır açarken :D
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ssbrutality 5 yıl
8K Olmalıydı..4K Mı Kaldı Dostlar? :))
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İLBERORTAYLI 5 yıl
killnOd
4K yani 3840x2160 çözünürlük oranı piksel sayısı bakımından Full HD çözünürlüğü dörde katlıyor. Bu cumlede hata olabilir mi cunku gerek cozunurluk olarak gerekse PPI degeri olarak 4K , FHD nin tam olarak iki kati oluyor veya ben FHD ile 4K yi yanlis hesapliyorum.Birde filmlerin sadece 4K olmasi yeterli degil , daha onemli olan nokta bitrate degerlerininde FHD bluraylarinkiyle aynimi yoksa en az iki kati daha fazlami olacagi.Su durumda 4K filmlerin ortalama 80Mbps bitrate civari olmasi gerekiyor.Tabi 128gb lik BDXL suruculer veya 100mbit sinirsiz bir internette yine bu filmleri izlememiz icin olmasi gerekenlerden.

3840x2160 = 8294400
1920x1080 = 2073600
8294400/2073600 = 4 :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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killnOd 5 yıl İLBERORTAYLI
BatuhanKirpik

killnOd

4K yani 3840x2160 çözünürlük oranı piksel sayısı bakımından Full HD çözünürlüğü dörde katlıyor. Bu cumlede hata olabilir mi cunku gerek cozunurluk olarak gerekse PPI degeri olarak 4K , FHD nin tam olarak iki kati oluyor veya ben FHD ile 4K yi yanlis hesapliyorum.Birde filmlerin sadece 4K olmasi yeterli degil , daha onemli olan nokta bitrate degerlerininde FHD bluraylarinkiyle aynimi yoksa en az iki kati daha fazlami olacagi.Su durumda 4K filmlerin ortalama 80Mbps bitrate civari olmasi gerekiyor.Tabi 128gb lik BDXL suruculer veya 100mbit sinirsiz bir internette yine bu filmleri izlememiz icin olmasi gerekenlerden.


3840x2160 = 8294400
1920x1080 = 2073600

8294400/2073600 = 4 :)

Aciklama icin saol , adamlar bayagi ugrasmis cunku carpma haric ne yapsam iki kati cikiyordu.
Tabi bu gercek degil yani gozun algiladigi FHD nin yine iki kati olacak esas deger nede olsa PPI degerleri.8K nin reklamini sanirim FHD uzerinden yaparlar.Cunku bu hesaba gore 8K , FHD ekranin 16 kati.
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