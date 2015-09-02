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IFA 2015: Acer'ın yeni hepsi bir arada bilgisayarı: U5-710

3 yıl
2,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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IFA 2015: Acer'ın yeni hepsi bir arada bilgisayarı: U5-710
 
IFA 2015 fuarında Lenovo Ideacentre AIO 700 sonrası yeni bir hepsi bir arada bilgisayar modeli daha karşımıza çıktı. Acer, gelişmiş özellikler barındıran U5-710'u resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Lenovo Ideacentre AIO 700 ile benzer olarak oldukça kalın çerçevelere sahip olan Acer U5-710, özellikle hareket kabiliyetine sahip şık tasarımlı bacak bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan ve Intel'in RealSense 3D kamera teknolojisiyle, Windows 10'un ikizleri dahi ayırt edebilen yüz tanıma sistemini kullanabilen hepsi bir arada bilgisayar, gücünü ise Intel'in 6. jenerasyon dört çekirdekli Core i5 ve Core i7 işlemcilerden alıyor.
Modüler olarak donatılabilen ve bu sayede 16GB'a kadar DDR4 RAM ile satın alınabilen Acer U5-710, 23-8-inç'lik Full HD IPS ekranında 10 parmaktan dokunmatik desteğini veriyor. Bilgisayarın diğer teknik detaylarıysa USB 3.0 portu, 256GB SSD ya da 2TB HDD depolama seçenekleri ve harici NVIDIA 940M grafik kartı şeklinde sıralanıyor.
Acer U5-710 hepsi bir arada bilgisayar modeli, 999 Euro fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde Avrupa pazarında satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/02/acer-skylake-all-in-one/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muzaffers 3 yıl
All-in-one pcler artık led monitörlerden farkı kalmadı.
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umut_baris 3 yıl
AIO da MSI dan gerisi yalan.
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kadirirdem 3 yıl
999 euro tr ye çok tuzlu gelecektir....
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Vasto Lorde 3 yıl
bu fiyata mac bulunuyor. sırf oyun oynayanlar dışında bunu almanın bi mantığı yok bence.
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