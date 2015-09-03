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IFA 2015: Philips'den AmbiLux TV projeksiyon teknolojisine sahip televizyon

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
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Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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IFA 2015: Philips'den AmbiLux TV projeksiyon teknolojisine sahip televizyon
Kısa süre önce IFA 2015 sunumunu gerçekleştiren Philips, AmbiLux TV projeksiyon teknolojisine sahip dünyanın ilk televizyon modelini de lanse etti.
65-inç boyutta 4K çözünürlük sunan ve standart görüntüleri UHD seviyesine çıkartabilen televizyon, Android işletim sistemiyle çalışma gösteriyor ve esas farkını AmbiLux TV projeksiyon teknolojisi ile koyuyor. Standart Ambilight teknolojisinden farklı olarak LED yerine kısa mesafeli 9 adet pico projektör kullanan televizyon, bu sayede sadece ışık efektlerini değil tüm görüntüyü odaya yayabiliyor ve tahmin edebileceğiniz üzere 360 derecelik oldukça etkili bir deneyim sunabiliyor. AmbiLux TV, müzik moduyla çalan müziğin ritmini kişiselleştirilebilir renkler ile yansıtırken, renk yanında hareket hissiyatını da duvarlar üzerinde kendisine yer buluyor.
Kontrol için ses tanımlama teknolojisine de sahip olan televizyonun resmi satış fiyatı ve tarihi ise şimdilik bilinmiyor. 
IFA 2015: Philips'den AmbiLux TV projeksiyon teknolojisine sahip televizyon
 

http://www.pocket-lint.com/news/135122-philips-ambilux-tv-uses-nine-rear-projectors-to-turn-your-wall-into-a-mega-screen Yorum Yaz
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No Way Out 4 yıl en beğenilen
TRT 4K Açılıyor mu başda ondan haber versin, geçen sene 4k diye sattı modelleri hiçbiri trt 4k açmıyor.
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enkazweb 4 yıl
youtu.be/...
buda benim videom evde hazırladım.. ilgilenenler benimle maille irtibata geçebilir.. winsetting@gmail.com
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kadirirdem 4 yıl
standart bir görüntüyü nasıl uhd yapıyormuş merak ettim doğrusu.....
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OZKNaln 4 yıl
kılıç-61
black_67 Philips de ambilight da olmasa satışı çok zor
Galiba turkiyeden baska biyerde satmiyor zaten

bnce yanlış
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No Way Out 4 yıl en beğenilen
TRT 4K Açılıyor mu başda ondan haber versin, geçen sene 4k diye sattı modelleri hiçbiri trt 4k açmıyor.
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blackzeros 4 yıl
güzelde 9 küçük projektörle fiyatı çok düşük olmaz gibi.birde lamba ömürleri sorunu var.açıkçası evde 48 pf8108 var ambilight güzel özellik resim kaliteside iyi ama görüntü işlemede çok ciddi sorunları var hareketli objelerde çok zorlanıyor bozukluklar meydana geliyor , işletim sistemi android cok fazla bug var islemci marvell diye abuk subuk bir islemci yetersiz kaliyor.bir daha tv alirken philips almam heralde.
1 Yanıt Yanıtla
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erkange 4 yıl blackzeros
blackzeros

güzelde 9 küçük projektörle fiyatı çok düşük olmaz gibi.birde lamba ömürleri sorunu var.açıkçası evde 48 pf8108 var ambilight güzel özellik resim kaliteside iyi ama görüntü işlemede çok ciddi sorunları var hareketli objelerde çok zorlanıyor bozukluklar meydana geliyor , işletim sistemi android cok fazla bug var islemci marvell diye abuk subuk bir islemci yetersiz kaliyor.bir daha tv alirken philips almam heralde.

bunlar led projeksiyondur çok yüksek ihtimalle. Bu sebeple lamba ömrü derdi olmaz.
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WB 4 yıl
Bak bu olmuş işte ampulleri de hue aldınmı tamamdır
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black_67 4 yıl
Philips de ambilight da olmasa satışı çok zor
1 Yanıt Yanıtla +1
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kılıç-61 4 yıl black_67
black_67
Philips de ambilight da olmasa satışı çok zor

Galiba turkiyeden baska biyerde satmiyor zaten
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