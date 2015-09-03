IFA 2015: Philips'den AmbiLux TV projeksiyon teknolojisine sahip televizyon

Kısa süre önce IFA 2015 sunumunu gerçekleştiren Philips, AmbiLux TV projeksiyon teknolojisine sahip dünyanın ilk televizyon modelini de lanse etti.

65-inç boyutta 4K çözünürlük sunan ve standart görüntüleri UHD seviyesine çıkartabilen televizyon, Android işletim sistemiyle çalışma gösteriyor ve esas farkını AmbiLux TV projeksiyon teknolojisi ile koyuyor. Standart Ambilight teknolojisinden farklı olarak LED yerine kısa mesafeli 9 adet pico projektör kullanan televizyon, bu sayede sadece ışık efektlerini değil tüm görüntüyü odaya yayabiliyor ve tahmin edebileceğiniz üzere 360 derecelik oldukça etkili bir deneyim sunabiliyor. AmbiLux TV, müzik moduyla çalan müziğin ritmini kişiselleştirilebilir renkler ile yansıtırken, renk yanında hareket hissiyatını da duvarlar üzerinde kendisine yer buluyor.

Kontrol için ses tanımlama teknolojisine de sahip olan televizyonun resmi satış fiyatı ve tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.pocket-lint.com/news/135122-philips-ambilux-tv-uses-nine-rear-projectors-to-turn-your-wall-into-a-mega-screen