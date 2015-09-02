IFA 2015 : Predator markası artık akıllı telefonlarda

Acer'ın oyunculara yönelik olarak hazırladığı bilgisayarları biraraya getiren Predator markası, bir süre önce bir Android tableti bünyesine katarak yavaş yavaş mobil cihaz segmentine inmek istediğini göstermişti. Şimdi sırada bir akıllı telefon var.





Acer Predator 6, oyuncu cihazları markasının ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip. Acer her ne kadar oyuncu akıllı telefonu olarak lanse etse de cihazın tam donanımı net olarak bilinmiyor. Acer yeni akıllı telefonunda MediaTek Helio X20 yongaseti sunacak.





20nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan Helio X20, yoğun iş yüklerinde 2 adet Cortex-A72, orta seviye iş yüklerinde 4 adet Cortex-A53 ve en düşük iş yüklerinde yine diğer 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini devreye sokarak en iyi performansı en iyi enerji tasarrufu ile sunmayı amaçlıyor.





Yongaseti beraberinde 4 çekirdekli ve 850MHz saat hızında çalışan Mali-T880 grafik birimi getiriyor. Ancak yongasetinin eksik tarafı LPDDR3 belleklere kadar ve 2K ekranlara kadar destek sunabilmesi.





Modelde ayrıca 6 inçlik ekran, MediaTek Helio X20 yongaseti, 4GB RAM, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, oyunlarda titreşimli geri bildirim ve ön tarafta 4 adet hoparlör şeklinde sıralanan diğer özellikler mevcut. Cihazın arka tarafının agresif yapısı Predator ismine uygun olarak tasarlanmış.





Elbette bir cihaza oyun odaklı diyebilmemiz için çeşitli optimizasyonlar yapılması gerekiyor. Yukarıda saydığımız özellikler diğer modellerde de bulunabilecek tarzda. Bu bakımdan Acer için veya Helio X20 için geliştirilmiş özel oyunlar Predator modelini öne çıkaracaktır. Biz bu stratejiyi Tegra yongasetleriyle Nvidia'dan hatırlıyoruz.





Şimdilik Acer'ın çeşitli oyun geliştiricileri ile görüştüğü ve 50$ değerinde oyun içi kredi hediye edeceği konuşuluyor. Acer Predator 6 modelinin ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı ise açıklanmadı.

http://www.androidcentral.com/acer-showcases-predator-6-gaming-smartphone-10-core-processor?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit