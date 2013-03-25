iFixit, BlackBerry Z10 modelini masaya yatırdı

Yeni çıkan akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da farklı teknolojik ürünlerin için açarak tamir edilebilirlik açısından performanslarını inceleyen iFixit, bu sefer BlackBerry Z10 modelini masaya yatırdı.

BlackBerry 10 işletim sistemine sahip olan Z10, 4.2-inç'lik ekrana, 1.5GHz çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemciye, Adreno 225 grafik birimine, 2GB RAM miktarı ve 16GB arttırılabilir hafıza gibi belli başlı teknik özelliklere sahip. iFixit sitesi tarafından 14 adımda içi açılarak tek tek bütün parçalarının gösterildiği inceleme sonucunda 10 üzerinde 8 puan alan BlackBerry Z10, kolay tamir edilebilir cep telefonları arasındaki yerini almış durumda.

Batarya, ana kart ve ekran gibi parçaların rahatça çıkartılabildiği belirtilen Z10, ufak parçalar için kullanılan güçlü yapıştırıcı ve LCD onarım sırasında eritme işlemci kullanılması gerektiği nedenleriyle olumsuz puan almış. Parçaların tek tek fotoğraflarının yer aldığı incelemeye aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/BlackBerry+Z10+Teardown/13445/1