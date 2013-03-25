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iFixit, BlackBerry Z10 modelini masaya yatırdı

6 yıl
1,1b
1
19
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, BlackBerry Z10 modelini masaya yatırdı
Yeni çıkan akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da farklı teknolojik ürünlerin için açarak tamir edilebilirlik açısından performanslarını inceleyen iFixit, bu sefer BlackBerry Z10 modelini masaya yatırdı.
BlackBerry 10 işletim sistemine sahip olan Z10, 4.2-inç'lik ekrana, 1.5GHz çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemciye, Adreno 225 grafik birimine, 2GB RAM miktarı ve 16GB arttırılabilir hafıza gibi belli başlı teknik özelliklere sahip. iFixit sitesi tarafından 14 adımda içi açılarak tek tek bütün parçalarının gösterildiği inceleme sonucunda 10 üzerinde 8 puan alan BlackBerry Z10, kolay tamir edilebilir cep telefonları arasındaki yerini almış durumda.
 
iFixit, BlackBerry Z10 modelini masaya yatırdı
Batarya, ana kart ve ekran gibi parçaların rahatça çıkartılabildiği belirtilen Z10, ufak parçalar için kullanılan güçlü yapıştırıcı ve LCD onarım sırasında eritme işlemci kullanılması gerektiği nedenleriyle olumsuz puan almış. Parçaların tek tek fotoğraflarının yer aldığı incelemeye aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.
iFixit, BlackBerry Z10 modelini masaya yatırdı

http://www.ifixit.com/Teardown/BlackBerry+Z10+Teardown/13445/1 Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Bence pek şansı olmaz.Diğer Amiral'ler batırır...
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multiTYRT 6 yıl
Zengin kezbanların yeni tercihi



3 Yanıt Yanıtla +1
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Sabri a.k.a Hayalet 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

Zengin kezbanların yeni tercihi





+1902
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Umutcan 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

Zengin kezbanların yeni tercihi





"bi bi eeem" sağolsun, bizim erkekler de o kezbanları tavlayabilmek için kullanırlar yine
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Şagop 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

Zengin kezbanların yeni tercihi





kroların tercihi ayfondan iyidir dostum
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.:asci:. 6 yıl
puana bak mübarek lego gibi :)
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mehmetemin1985 6 yıl
valla 6 ayda bir telefon değiştiren biri olarak :) ip4 sonra xperia s ten sonra z10 aldım. basitlik ve kullanım kolaylığı olarak ios hala bir adım önde. bi arada samsung s3 kullandım.. şu an tüm günümde boş bir insan olsam samsung s4-s3 alınabilir. ancak günümüz iş hayatının hareketli geçmesi nedeniyle, gündelik işlerini daha basit kolay hızlı ve güvenilirli olması tercih meselesi.. bütün bunlar bir araya gelince z10 bunlardan bir adım önde. ama iphone 5 biraz daha güzel dizayn edilseydi rahatlıkla iphone 5 alırdım. ancak z10 aldığıma hiç pişman değilim aksine çok çok memnunum.
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Doanc4n 6 yıl
Tercih edeceğim bir telefon değil alan hayrını görsün ne diyim.
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Dexstz 6 yıl
Tırt.
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saylia 6 yıl
su - yapan densizler fikirlerini paylassalar da bi görsem o harikulade degerlendirmelerini.
aslinda hic umurumda degil - yada * olmasi, ama neye göre yapiyorsunuz anlayamadim. tahminimce teknolojiden anlamayan, iki site takip etmeyle kendisini teknoloji uzmani zanneden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan denyo bunlar.
forumlara girip cocukca yorumlar yazip, kavga ciksin diye agzi acik bekleyen yeni yetmeler. yada eski yetip zekasi yeni yetmelikte kalanlar bunlar.
yok androidmis yok ios imis, yok wp imis. arkadas ne siyasete ne teknolojiye ne futbola vs objektif bakamayan millet olduk ciktik.
hazimsizlik, haset kin, birakin beyler bunlari (bey efendilere diyorum).
evet tekrar söylüyorum bb z10 kasa kalitesi güzel yeni isletim sistemi hosuma gitmedi, ios kaliteli, wp yenilikci ama bana hitap etmiyor.
telefonum android, arayüzü bana daha hos geldigi icin kullaniyorum ios a gecmeyi düsünmüyorum. tablet alirsam su anda ipad ilk tercihim olur.
aklima, saygisiz sadece fikir sahibi olan kani delilerin eksilemesine sebep olacak bisey gelmiyor.
fikri olan yazsin bu forumlar zannedersem kavga etmek icin degil teknolojiyi takip etmek ve yorumlamak icin.
selamlar... (öyle bi milletiz ki su selamlar kelimesi dindar kimliktir deyip eksileyen olabilir (onlar benim milletim degil o ayri. lafin gelisiydi) :))
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Bence pek şansı olmaz.Diğer Amiral'ler batırır...
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Twanche 6 yıl
ifixitteki adamlar kadar rahatı yok arkadaş sök gitsin
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saylia 6 yıl
cihazin malzeme kalitesi, bana göre cok iyi. fakat ön taraf biraz tipsiz.bi 5 dakika kurcaladim, yeni isletim sistemi de hosuma gitmedi.
en kötü tarafi da, bi uygulamaya basinca direk acilmiyor. ilk önce task menagerde ufak pencere seklinde acilip sonra ekrana geliyor.
dalvik sanal makinada calisan android de öyledir belki ama, en azindan bu islemi belli etmiyor.
yine de zevk meselesi, baska bi deneyim isteyen alir.
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