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iFixit, Retina ekranlı iPad Mini'yi masaya yatırdı

5 yıl
918
1
20
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, Retina ekranlı iPad Mini'yi masaya yatırdı
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üretmeye devam eden iFixit'e bu sefer Apple'ın Retina ekranlı iPad Mini modeli konuk oldu.
Geçtiğimiz ay sonunda düzenlenen Apple etkinliği kapsamında iPad Air ile beraber tanıtılan ve 2048x1536 piksel çözünürlüğündeki ekranıyla 64 bitlik Apple A7 işlemcisi (M7 yardımcı işlemci) dikkatleri üzerine çeken yeni iPad Mini, iFixit ekibi tarafından 17 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve aynı iPad Air gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. LCD ekran ile camın birbirine yapıştırılmadığı için ayrı ayrı değiştirilebilir olması ve bataryanın mantık kartı üzerine lehimlenmemiş olması nedeniyle olumlu puan alan ürün, cıvataların ufak boyutları, gövde içerisinde yüksek miktarda yapıştırıcı madde kullanılması, Lightning bağlantı portunun mantık kartı üzerine lehimlenmesi ve gizli vidalar nedeniyle iç bileşenleri çıkartılması için yüksek oranda dikkat gerektirmesi nedeniyle olumsuz yorumlar ile karşılaştı.
iFixit tarafından Retina ekranlı iPad Mini için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
iFixit, Retina ekranlı iPad Mini'yi masaya yatırdı

http://www.ifixit.com/Teardown/iPad+Mini+Retina+Display+Teardown/19374 Yorum Yaz
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soulmate 5 yıl en beğenilen
O nasıl başlık yahu, insan devamını okumaya korkuyor.
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rorschach_ 5 yıl seven44
seven44

samsung marka parça kullanılmamış ilginç

işlemci yetmez mi
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erkan0075 5 yıl
BOM (bill of materials) toplamı: işlemci 20 $, ekran 60$, batarya 20$, yapıştırıcı: 80 $.
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strathmorea 5 yıl
Mantık kartı ne.? Ana kartın sansürlü söylemi mi. Premium hissi ve psikolojik sınır söylemlerini dilimize kazandıran bir donanım haber ilki daha...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Asıl sorulması gereken iphone da parça değişimine gideceklerine dair haber vardı acaba ipad içinde böylemi olacak yoksa birebirmi değişecek.Ekran değişimi söz konusu olunca değişebilir gibi görünüyor.Eğer ipad de de parça değişimine giderlerse işte o zaman romantik olmaz.Bu parça değişimini sadece bu ülkede uygulasalar diğer ülkelerde uygulamasalar tüketicinin tepkisinide görmek lazım.
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pirana37 5 yıl
Apple ın amacı zaten kendi içine kapanık kimseye açılmayan aletler üretmek :))
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erkan0075 5 yıl
BOM (bill of materials) toplamı: işlemci 20 $, ekran 60$, batarya 20$, yapıştırıcı: 80 $.
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Nightmare70 5 yıl
soulmate
O nasıl başlık yahu, insan devamını okumaya korkuyor.

Sizin içiniz fesat ya sen yazmasan aklıma öyle bir şey gelmemişti :))
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JoeyBane 5 yıl
Öğrenmişler bir lehim :D
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oray 5 yıl
zaten bi apple urununu tamir edilebilir gorsem sasircam :)
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mesincır 5 yıl
Ram 1 GB. Ama ipad airden farklı olarak ram işlemciyle bütünleşik. Bu işlemci ve ram iphone 5s ile aynı.
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theraptorx 5 yıl
Alacağım seni ıpad. Benim olacaksın:)
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TuVNeRa 5 yıl theraptorx
theraptorx
Alacağım seni ıpad. Benim olacaksın:)

Ben de
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ozs 5 yıl
Piyasaya cikmadan nasil elde etmisler.
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gokceonur 5 yıl
Anlatan abla aşırı sevimliymiş (**** mode on)
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e_capkan 5 yıl
batarya %50 büyümüş
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Septams 5 yıl gokceonur
gokceonur
Anlatan abla aşırı sevimliymiş (**** mode on)

Bencede
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