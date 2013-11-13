iFixit, Retina ekranlı iPad Mini'yi masaya yatırdı

Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üretmeye devam eden iFixit'e bu sefer Apple'ın Retina ekranlı iPad Mini modeli konuk oldu.

Geçtiğimiz ay sonunda düzenlenen Apple etkinliği kapsamında iPad Air ile beraber tanıtılan ve 2048x1536 piksel çözünürlüğündeki ekranıyla 64 bitlik Apple A7 işlemcisi (M7 yardımcı işlemci) dikkatleri üzerine çeken yeni iPad Mini, iFixit ekibi tarafından 17 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve aynı iPad Air gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. LCD ekran ile camın birbirine yapıştırılmadığı için ayrı ayrı değiştirilebilir olması ve bataryanın mantık kartı üzerine lehimlenmemiş olması nedeniyle olumlu puan alan ürün, cıvataların ufak boyutları, gövde içerisinde yüksek miktarda yapıştırıcı madde kullanılması, Lightning bağlantı portunun mantık kartı üzerine lehimlenmesi ve gizli vidalar nedeniyle iç bileşenleri çıkartılması için yüksek oranda dikkat gerektirmesi nedeniyle olumsuz yorumlar ile karşılaştı.

iFixit tarafından Retina ekranlı iPad Mini için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/iPad+Mini+Retina+Display+Teardown/19374