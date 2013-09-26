iFixit, bu sefer 2013 iMac'i açtı; içinden bir iyi, bir de kötü gelişme çıktı

Teknoloji dünyasının en merak edilen cihazlarını parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik açısından masaya yatıran iFixit ekibi, takım çantalarını bu sefer Apple'ın dün satışa sunduğu yeni nesil iMac'ler için açtı.

Başlıkta da belirttiğimiz gibi iFixit'in çalışması yeni iMac hakkında bir iyi bir de kötü haberini veriyor ki kötü haber tamir edilebilirlik kavramına ciddi bir darbe vuruyor.

İyi haber şu: 21.5 inçlik iMac'in baz modelinde logic board üzerinde SSD için boş bir PCIe slotu bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, 1TB'lık standart HDD'nşn yanına sonradan satın alacakları SSD ile Apple'ın geçen sene tanıttığı Fusion Drive'ı kendileri oluşturabilecekler.

Kötü haber ise aslında Apple'ın MacBook Air'lar başlattığı, özelliklerin sadece fabrika çıkışında belirlenmesi anlayışının iMac'e yansıması oluyor. Bilindiği gibi Apple, MacBook Air ve MacBook Pro'da bellek ve SSD'yi direk logic board ile yekpare olarak konumlandırıyor. Apple, bu seneki iMac'de bu tasarım (ya da pazarlama) anlayışını bir nebze daha ileriye götürerek Intel imzalı merkezi işlem birimini de Logic board'la bütünleşik konumlandırmayı tercih etmiş. Yani kullanıcının iMac üzerinde sonradan değişiklik yapabileceği bir alanın daha önüne geçerek, daha güçlü işlemci isteyen kullanıcılar, özel konfigürasyonlara yönlendirilmiş.

Tüm bu tasarımsal durumlara bağlı olarak, iFixit'in tamir edilebilirlik kriterini göz önüne aldığında iMac 21.5 inçlik modeline verdiği puan ise 10 üzerinden 2.

Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.