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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit, bu sefer 2013 iMac'i açtı; içinden bir iyi, bir de kötü gelişme çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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44
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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iFixit, bu sefer 2013 iMac'i açtı; içinden bir iyi, bir de kötü gelişme çıktı
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Teknoloji dünyasının en merak edilen cihazlarını parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik açısından masaya yatıran iFixit ekibi, takım çantalarını bu sefer Apple'ın dün satışa sunduğu yeni nesil iMac'ler için açtı.

Başlıkta da belirttiğimiz gibi iFixit'in çalışması yeni iMac hakkında bir iyi bir de kötü haberini veriyor ki kötü haber tamir edilebilirlik kavramına ciddi bir darbe vuruyor.

İyi haber şu: 21.5 inçlik iMac'in baz modelinde logic board üzerinde SSD için boş bir PCIe slotu bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, 1TB'lık standart HDD'nşn yanına sonradan satın alacakları SSD ile Apple'ın geçen sene tanıttığı Fusion Drive'ı kendileri oluşturabilecekler.

Kötü haber ise aslında Apple'ın MacBook Air'lar başlattığı, özelliklerin sadece fabrika çıkışında belirlenmesi anlayışının iMac'e yansıması oluyor. Bilindiği gibi Apple, MacBook Air ve MacBook Pro'da bellek ve SSD'yi direk logic board ile yekpare olarak konumlandırıyor. Apple, bu seneki iMac'de bu tasarım (ya da pazarlama) anlayışını bir nebze daha ileriye götürerek Intel imzalı merkezi işlem birimini de Logic board'la bütünleşik konumlandırmayı tercih etmiş. Yani kullanıcının iMac üzerinde sonradan değişiklik yapabileceği bir alanın daha önüne geçerek, daha güçlü işlemci isteyen kullanıcılar, özel konfigürasyonlara yönlendirilmiş.

Tüm bu tasarımsal durumlara bağlı olarak, iFixit'in tamir edilebilirlik kriterini göz önüne aldığında iMac 21.5 inçlik modeline verdiği puan ise 10 üzerinden 2.

Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

iFixit, bu sefer 2013 iMac'i açtı; içinden bir iyi, bir de kötü gelişme çıktı

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sinuhe.s 6 yıl en beğenilen
çöp :)



eksi nerde hani eksiler
Yanıtla +53
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beyinsis 6 yıl
Sonradan işlemci değiştirme işini intel 15 sene önce çıkartmıştı ve daha o zamandan yalan olmuştu. Çünkü çıkan yeni cpular bir önceki anakartı desteklemedi hep. 50 çeşit anakart 50 çeşit cpu oldu hep
Sonradan işlemci değiştirme işini intel 15 sene önce çıkartmıştı ve daha o zamandan yalan olmuştu. Çünkü çıkan yeni cpular bir önceki anakartı desteklemedi hep...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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prosecutor 6 yıl
Se ve cek sinn
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Cengiz Elektronik 6 yıl
iFixit Bizim Karşı Konşunun Oğlu Gibi Aldığı Şeyin İçini Açıyor Hemen.
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gfbekir 6 yıl
Kurcalamayın diyorum size
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Doanc4n 6 yıl
Bu konfigürasyona yüksek fiyatın sebebi vergiler. Çoğunluğun boş konuşmasının sebebi hayatlarında hiç mac os kullanmamış olmaları.
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Dovahkiin 6 yıl Doanc4n
Doanc4n

Bu konfigürasyona yüksek fiyatın sebebi vergiler. Çoğunluğun boş konuşmasının sebebi hayatlarında hiç mac os kullanmamış olmaları.

Yaa tabi vergiler. Diğer markalar gümrükten beleşe geçiyor zaten.
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 6 yıl Doanc4n
Doanc4n

Bu konfigürasyona yüksek fiyatın sebebi vergiler. Çoğunluğun boş konuşmasının sebebi hayatlarında hiç mac os kullanmamış olmaları.

Donanıma göre yazılmasından geliyor stabilitesi onu biliyoruz.

Gündelik işler için neden mac os kullanayım? Kırılmış olanı yüklemek zaten deveye hendek atlatmak gibi.

Hani stabilite ve güvenlik dışında bir artısı var mı? Yülkeyebilsem bilgisayarıma kullanırım mac os ama o da olmuyor.
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*GameOver* 6 yıl Elessar Eredhian
Sizi forumda ilk kez görüyorum buradada olmanız sevindirdi
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Krauser ll 6 yıl Elessar Eredhian
Elessar Eredhian

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


store.donanimhaber.com/...

imac= viper 130.000 dolar

wolkswagen= 10000 dolar

130.000 dolar= windowsda bugatti olması lazım. senin mantık bu
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oktay_26 6 yıl
kilosuna göe paha biçiyor galiba apple :p
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Tom Hagen 6 yıl
sisteme bak paraya bak..
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balcis 6 yıl
khytr89
Alvarlı Efe
bu forumu seviyorum ya
eksi isteyince + lıyorlar


haklısın ama harbi çöp
işlemcisi değişmeyen masaüstü, olur mu hiç...

hocam bu bilgisayar masaüstü değil, masanın üstüne koyulan her bilgisayar masaüstü olmuyor :) bu konseptin adı tümü bir arada, all-in-one.
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seven44 6 yıl
bu forumu seviyorum ya
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Divinity 6 yıl
27" i7 haswell'li, 780gtx'li bir imac planım var
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flashpoint 6 yıl
mac kullanmayın. Biz az başımıza raat raat takılıyoz. Çoğunluk yaratmayın :)
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CopyAndMony 6 yıl
iFixit amaci bir halta yaramiyor.
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