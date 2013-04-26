iFixit ekibinin masasına Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S4 konuk oldu





Piyasaya çıkan akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da farklı teknolojik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik düzeyleri açısından performanslarını inceleyen iFixit, bu sefer Samsung'un yeni akıllı cep telefonu Galaxy S4 modelini masaya yatırdı.

Yapılan incelemeler sonucunda özellikle malzeme kalitesi açısından bazı eleştirilere maruz kalan Samsung Galaxy S4, iFixit ekibi tarafından 22 adımda açılarak tamir edilebilirlik düzeyi açısından analiz edildi. İşlem sonucunda siteden yüksek olan puanın daha iyi anlama geldiği 10 üzerinden 8 puan alan Samsung Galaxy S4, tamiri kolay olan cep telefonları arasında yer aldı.

Site, batarya değişminin herhangi bir alet olmadan değiştirilebiliyor olması, iç bileşenlere erişimin kolay olması, bütün cihazın standart bir tornavida ile açılabiliyor olması açısından olumlu puanlar alan cihaz, bazı ufak parça ve modüllerin tekrar toplama sırasında yaşanan yapıştırma zorlukları, ekran ve ekran çerçevesine erimiş malzeme ile tutturulan camın değişim maliyetini arttırması ve her şeyin ön panel altında yer aldığı için tüm telefonun açılması gibi zorluklar nedeniyle düşük puanlar aldı.

iFixit'in yaptığı testlerde daha önce HTC One 1 puan, BlackBerry Z10 modeli ise 8 puan almışlardı.





http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S4+Teardown/13947/3