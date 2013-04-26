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iFixit ekibinin masasına Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S4 konuk oldu

6 yıl
1,3b
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28
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibinin masasına Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S4 konuk oldu
Piyasaya çıkan akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da farklı teknolojik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik düzeyleri açısından performanslarını inceleyen iFixit, bu sefer Samsung'un yeni akıllı cep telefonu Galaxy S4 modelini masaya yatırdı.
Yapılan incelemeler sonucunda özellikle malzeme kalitesi açısından bazı eleştirilere maruz kalan Samsung Galaxy S4, iFixit ekibi tarafından 22 adımda açılarak tamir edilebilirlik düzeyi açısından analiz edildi. İşlem sonucunda siteden yüksek olan puanın daha iyi anlama geldiği 10 üzerinden 8 puan alan Samsung Galaxy S4, tamiri kolay olan cep telefonları arasında yer aldı.
Site, batarya değişminin herhangi bir alet olmadan değiştirilebiliyor olması, iç bileşenlere erişimin kolay olması, bütün cihazın standart bir tornavida ile açılabiliyor olması açısından olumlu puanlar alan cihaz, bazı ufak parça ve modüllerin tekrar toplama sırasında yaşanan yapıştırma zorlukları, ekran ve ekran çerçevesine erimiş malzeme ile tutturulan camın değişim maliyetini arttırması ve her şeyin ön panel altında yer aldığı için tüm telefonun açılması gibi zorluklar nedeniyle düşük puanlar aldı.
iFixit'in yaptığı testlerde daha önce HTC One 1 puan, BlackBerry Z10 modeli ise 8 puan almışlardı. 

 
iFixit ekibinin masasına Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S4 konuk oldu

http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S4+Teardown/13947/3 Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
Turkforce
20 senedir Ericssonun takozları zamanından beri telefon kullanıyorum.Plastik plastik diye ağzında sakız yapanların ne kullandığı çok merak ediyorum.Bugüne kadar kullandığız telefonlar titanyumdandı da Samsung mu düzenininizi bozdu. Düne kadar Nokia kullanıyordunuz ki ürettiği telefonların %99u plastik, hadi nokiayı geçtim öve öve bitiremediğiniz IPhoneun hala piyasada satılan 3G ve 3GS Modellerinin kapakları neyden üretildi zannediyorsunuz ?

plastik var bide samsung gibi leğen plastiği var
Turkforce20 senedir Ericssonun takozları zamanından beri telefon kullanıyorum.Plastik plastik diye ağzında sakız yapanların ne kullandığı çok m...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Turkforce 6 yıl
20 senedir Ericsson'un takozları zamanından beri telefon kullanıyorum.
Plastik plastik diye ağzında sakız yapanların ne kullandığı çok merak ediyorum.
Bugüne kadar kullandığız telefonlar titanyumdandı da Samsung mu düzenininizi bozdu. Düne kadar Nokia kullanıyordunuz ki ürettiği telefonların %99'u plastik, hadi nokia'yı geçtim öve öve bitiremediğiniz IPhone'un hala piyasada satılan 3G ve 3GS Modellerinin kapakları neyden üretildi zannediyorsunuz ?
20 senedir Ericsson'un takozları zamanından beri telefon kullanıyorum.Plastik plastik diye ağzında sakız yapanların ne kullandığı çok merak ediyorum.Bu...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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stalker(1979) 6 yıl
Parçalanmış s4'ün resmine bakınca bunlar hakkaten 2 bin Lira yapıyor mu? diyorum. Sadece Samsung değil bütün firmalar bizim sayemizde köşe oldular valla:)
2 Yanıt Yanıtla +18
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Susqunface 6 yıl
kanatkanat
Orijinalden alıntı: Rajeesh
Orijinalden alıntı: Turkforce20 senedir Ericssonun takozları zamanından beri telefon kullanıyorum.Plastik plastik diye ağzında sakız yapanların ne kullandığı çok merak ediyorum.Bugüne kadar kullandığız telefonlar titanyumdandı da Samsung mu düzenininizi bozdu. Düne kadar Nokia kullanıyordunuz ki ürettiği telefonların %99u plastik, hadi nokiayı geçtim öve öve bitiremediğiniz IPhoneun hala piyasada satılan 3G ve 3GS Modellerinin kapakları neyden üretildi zannediyorsunuz ?
plastik var bide samsung gibi leğen plastiği var
Alma kardeş sende. Piyasada alternatif mi yok doluuuuuuu:) Ama yine de Samsung galaxy s4 satış rekorları kıracak göreceksiniz. Bir yıl sonra girin aynı foruma o zaman bana hak vereceksiniz:) Tamam plastik ten herkes usanda ama Teknoloji mi imaj mı derseniz tercihim Teknoloji olurdu. Üstelik o kaliteli kasalı ceplerinize dı kılıf almayın o zaman. Hem malzeme kaliteli diyorsunuz hem de çeşit çeşit kılıflar alıyorsunuz. Bu nasıl mantıkdir. Birbirimizi yiyeceğimize cep telefonlarına neden 2000 TL vermek zorundayız bunu tartışmalıyız. Adamlar resmen köşeyi döndüler. Yukarıda S4ün parçalarını görüyorsunuz. Sizce 300 TLden fazla yapar mı bu telefonun maliyeti. Üstelik Samsung S4deki donanımın %68ini kendisi üretiyor diye biliyorum. Ama fiyata bak 2000 TL Asıl konumuz yüksek fiyatlar olmalı. Aslında Ülkemizin fiyat politikasının da büyük etkisi var bu kazık fiyatlarda











Kardeşim kore de çok ucuzdur TÜRKİYEMİZDE yiyiciler çok var ondan 2000 tl yapıyorlar yoksa tabiki bence ucuz telefonlar vergisi var kar payı var mağaza masrafı falan fistan ben beklicem düştüğünde alırım ve kardeşim beğenmeyenler almayabilir hem büyük hem in hemde hafif yapilmek sanatkarlıktır bence.
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Ehlika 6 yıl
Turkforce
20 senedir Ericssonun takozları zamanından beri telefon kullanıyorum.Plastik plastik diye ağzında sakız yapanların ne kullandığı çok merak ediyorum.Bugüne kadar kullandığız telefonlar titanyumdandı da Samsung mu düzenininizi bozdu. Düne kadar Nokia kullanıyordunuz ki ürettiği telefonların %99u plastik, hadi nokiayı geçtim öve öve bitiremediğiniz IPhoneun hala piyasada satılan 3G ve 3GS Modellerinin kapakları neyden üretildi zannediyorsunuz ?

Zaten sorun bur da işte yıl 2013 oldu halen plastik 3g,3gs modelleri hangi yıl çıktı ki kıyaslama yapıyorsun :S
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Galaxys7 6 yıl
Bu samsung kaliteli malzemeden yapılmış bir galaxy s serisi yapsa acaba bu adi plastik diyenler ne uyduracaklar. O zaman elbet başka bir şey uydururlar. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.
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trsr 6 yıl
bu telefon yaklaşık 50 milyon adet satacak alüminyum olsa pek mümkün olmazdı bence
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kımyasal 6 yıl
2000 lira ama Türkiye'deki kazıkçı satıcılar ve koyun tüketiciler hemen atladığından 2000 lira.
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X@ndeR 6 yıl
müşterinin verdiği paranın karşılığını en iyi şekilde istemesi kadar doğal birşey yok. eğer istmez ne verirlerse kabul ederseniz adamlar kendilerini geliştirmek zorunda hissetmez.
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Not Today! 6 yıl
Kulllandıkça kalbur gibi yamulacaksa plastik kullanmayı yeğlerim.
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babacan_3066 6 yıl
-VesselaM-
2013 senesinde üretilen ve 2000 LİRA değerinde olan bir telefona ne olmuş yani plastikse deyip dünden razı olunursa samsung da tabi ki nasıl olsa millet alıyor neden maliyet arttırayım deyip hakikaten kalitesi düşük olan bu kasayı piyasaya sürer.Plastik olmuş da ne olmuş derseniz o size kalmış ancak aynı fiyat bandında tamammı alüninyum yada polikarbon hatta kevlar kaplamalı kasalar varken sizce bu seçim 2000 liralık bir cihaz için ne kadar yerinde olmuş ?

plastik tamm haklısın ama içindeki donanımı yazılımını da bahsette ona göre değerlendirme yap, dışı polikarbon olup içi boş olan telefon alacağıma , içi (yazılım donanım bakımından en) dolu dışı plastik olan telefonu tercih ederim
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-VesselaM- 6 yıl
Milisaniyeleri hesaplayıp günlük kullanımda hissetmeyeceğin farkları hesaba katarsan (yazılım donanım bakımından en) dolu telefondur doğru.Farkındaysan marka yazmadım ancak en basitinden htc one ın donanım ve yazılımı çok mu kötü ??? donanım olarak samsung uçtu kaçtı da biz mi göremedik ?
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mert1907 6 yıl
Fiyat ve kalite birlikte olmalı. Siz tutupda 2000 liralik telefonu plastik diyerek savunamazsiniz. Eger belli bi fiyata sahipse o fiyata yakisir kalitede olmali.
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DH Misafiri 6 yıl
Turkforce
20 senedir Ericssonun takozları zamanından beri telefon kullanıyorum.Plastik plastik diye ağzında sakız yapanların ne kullandığı çok merak ediyorum.Bugüne kadar kullandığız telefonlar titanyumdandı da Samsung mu düzenininizi bozdu. Düne kadar Nokia kullanıyordunuz ki ürettiği telefonların %99u plastik, hadi nokiayı geçtim öve öve bitiremediğiniz IPhoneun hala piyasada satılan 3G ve 3GS Modellerinin kapakları neyden üretildi zannediyorsunuz ?

Iphone alüminyuma gecerken Samsung kola kapagi toplamaya devam ediyordu.
soruyorum sana ozaman Iphone alüminyuma gecerken neden Samsung gecmedi ?
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-VesselaM- 6 yıl
2013 senesinde üretilen ve 2000 LİRA değerinde olan bir telefona ''ne olmuş yani plastikse'' deyip dünden razı olunursa samsung da tabi ki nasıl olsa millet alıyor neden maliyet arttırayım deyip hakikaten kalitesi düşük olan bu kasayı piyasaya sürer.Plastik olmuş da ne olmuş derseniz o size kalmış ancak aynı fiyat bandında tamammı alüninyum yada polikarbon hatta kevlar kaplamalı kasalar varken sizce bu seçim 2000 liralık bir cihaz için ne kadar yerinde olmuş ?
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umutarslan.com 6 yıl
kanatkanat
Parçalanmış s4ün resmine bakınca bunlar hakkaten 2 bin Lira yapıyor mu? diyorum. Sadece Samsung değil bütün firmalar bizim sayemizde köşe oldular valla:)

notebook alırken bin lirayı geçmesin.En fazla 1200 olsun hadi diyen adamlar telefona şrank diye 2bin lira veriyor benim moralim buna bozuluyor :)
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