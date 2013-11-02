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iFixit ekibinin yeni konuğu Apple'ın yeni tableti iPad Air oldu

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibinin yeni konuğu Apple'ın yeni tableti iPad Air oldu
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren ve tüketicilere yardımcı olmaya çalışan iFixit'e bu sefer de Apple'ın yeni tablet bilgisayarı iPad Air konuk oldu.
Geçtiğimiz ay sonunda düzenlenen Apple etkinliği kapsamında tanıtılan ve eskiye oranla daha ince, daha hafif ve daha güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken iPad Air, iFixit ekibi tarafından 24 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Ön LCD ekranın kolay çıkartabiliyor olması ve bataryanın mantık kartı üzerine sabitlenmemiş olması nedeniyle olumlu yorumlar alan iPad Air, ön panelin cihazın geri kalanına yapıştırılmış olması nedeniyle tamir sırasında kırılma riskinin bulunması, içerisinde çok ciddi miktarda yapışkan malzeme kullanılması nedeniyle her şeyin bir arada sabit olması, bataryanın sökülme sürecinin serinin diğer modellerine oranla çok daha zor olması, LCD ekranın çıkartılmadan ön panel bağlantılarına erişilememesi ve son olarak LCD erkanda kullanılan köpük yapışkan bant nedeniyle kırılma sorunlarının oluşabileceği gibi noktalarda olumsuz puan aldı.
iFixit tarafından Apple iPad Air için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
iFixit ekibinin yeni konuğu Apple'ın yeni tableti iPad Air oldu

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MPS-55 5 yıl en beğenilen
Apple üründe arıza cıktığında sıfırı ile değiştiği için sorun yok :D
2 Yanıt Yanıtla +36
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Lithium87 5 yıl
Kimileri ipad'i parçalar, kimileri de ipad'e sahip olmak için kendini.
Sanırım biz ikinciyi seçiyoruz
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DH Misafiri 5 yıl
bende ilk izlerken ipadi air i dağıtacaklar zannettim oraya beyin fukarası bir canlı ile geçiştirmişler iki gösterim okadar açması zor falan sallıyor ama sonuçta ipad bu air modeli daha ince yani dahada zor açılması a7 işlemcisi metal bari bu iyi görebildik (metal plaka)sonuçta apple iphone ipad ile gerçekten global satışı başardı yoksa pcleri (macbook ,mac pro mac air )çok satışı yok
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mementopolis 5 yıl
suncacik parca ates pahasi pes dogrusu :( fifa mi yoksa ehu ehu :D
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sniko1 5 yıl
Hangi Apple ürünü kolay açıldı ki?
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JoeyBane 5 yıl
Değişim garantisi olduğu sürece sorun değil yapışık olması. Mac'ler hariç Onlar upgrade olabildikleri için yapışık olmasını doğru bulmuyorum.
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Godolphin 5 yıl
BATWOMAN sunmuş :)
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seven44 5 yıl
topladıktan sonra calışıyormu acaba
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MstDrsn 5 yıl
Demek ki 7.5mm olması için herseyi birbirine yakınlaştırıp yapıştırmışlar, yeni nesil iMacler gibi.
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ozankardes 5 yıl
batarya 8800mah bu demekki ipad 4 gibi 6 saatte şarj olmayacak
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Sucuklu Pizza 5 yıl ozankardes
ozankardes
batarya 8800mah bu demekki ipad 4 gibi 6 saatte şarj olmayacak

8800 tek bir batarya, dikkat ederseniz çift batarya olduğunu görürsünüz.
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Bukalemun 5 yıl
Bu yıl yapıştırıcı bol sürülüyor )) Son kullanıcı için 2 yıl bu tarz şeyler önemsiz. Yeterki düşürmeyin ))......
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Guest-F8946C419 5 yıl
Adamlar aletleri alıp keyif için ve ya görgüsüzlük amacıyla açmıyorlar. Son kullanıcıya karar verme durumlarında ek kaynak olarak fikir veriyorlar.
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Şampiyon GALATASARAY 5 yıl
hatuna aşık oldum

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MPS-55 5 yıl en beğenilen
Apple üründe arıza cıktığında sıfırı ile değiştiği için sorun yok :D
1 Yanıt Yanıtla +36
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Lithium87 5 yıl
Kimileri ipad'i parçalar, kimileri de ipad'e sahip olmak için kendini.
Sanırım biz ikinciyi seçiyoruz
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Darkimore 5 yıl MPS-55
MPS-55
Apple üründe arıza cıktığında sıfırı ile değiştiği için sorun yok :D

Garanti suresi gectikten sonra soba Altlığı yaparsın sen bu kafayla bunu
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