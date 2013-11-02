iFixit ekibinin yeni konuğu Apple'ın yeni tableti iPad Air oldu

Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren ve tüketicilere yardımcı olmaya çalışan iFixit'e bu sefer de Apple'ın yeni tablet bilgisayarı iPad Air konuk oldu.

Geçtiğimiz ay sonunda düzenlenen Apple etkinliği kapsamında tanıtılan ve eskiye oranla daha ince, daha hafif ve daha güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken iPad Air, iFixit ekibi tarafından 24 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Ön LCD ekranın kolay çıkartabiliyor olması ve bataryanın mantık kartı üzerine sabitlenmemiş olması nedeniyle olumlu yorumlar alan iPad Air, ön panelin cihazın geri kalanına yapıştırılmış olması nedeniyle tamir sırasında kırılma riskinin bulunması, içerisinde çok ciddi miktarda yapışkan malzeme kullanılması nedeniyle her şeyin bir arada sabit olması, bataryanın sökülme sürecinin serinin diğer modellerine oranla çok daha zor olması, LCD ekranın çıkartılmadan ön panel bağlantılarına erişilememesi ve son olarak LCD erkanda kullanılan köpük yapışkan bant nedeniyle kırılma sorunlarının oluşabileceği gibi noktalarda olumsuz puan aldı.

iFixit tarafından Apple iPad Air için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.