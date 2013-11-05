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iFixit ekibinin yeni konuğu: Nexus 5

5 yıl
1,2b
1
37
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibinin yeni konuğu: Nexus 5
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit'in yeni konuğu, Google'ın akıllı telefonu Nexus 5 oldu.
Geçtiğimiz ayın sonunda resmen tanıtılan ve sunduğu 4.95 inçlik Full HD IPS LCD ekran, 2.3GHz 4 çekirdekli Snapdragon 800 yonga seti, Adreno 330 grafik birimi, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 2GB RAM ve 16GB / 32GB depolama seçenekleriyle dikkat çeken Nexus 5, iFixit ekibi tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Modüler yapısı sayesinde birçok parçanın ayrı olarak değiştirilebiliyor olması, batarya üzerinde çok az miktarda yapışkan madde kullanılması sayesinde kolay çıkartılabilmesi, standart tornavidalar ile açılabilmesiyle olumlu yorumlar alan Nexus 5, arka kapağın plastik parçalarla tutturulmuş olması nedeniyle çıkartılmasının zor olması ve ön cam ile LCD panelin çerçeveye yapıştırılması sonucu tamir işleminin pahalı ya da zor olacağı gibi nedenlerle olumsuz yorumlar aldı.
iFixit tarafından Nexus 5 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.  
 
iFixit ekibinin yeni konuğu: Nexus 5

http://www.ifixit.com/Teardown/Nexus+5+Teardown/19016 Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
BrtLVcL
Led Zeppelin İlerde 3000+ lık batarya takviyesini kendimiz yapabilir miyiz acaba :/
Tabikide. İstersen yani kamerayı da beğenmezsen pureview takabiliyosun. Hoparlörler boomsaund olabilyor normal yani bunlar.

Adam çok mantıklı bi şey söylemiş, neden böyle bir cevap verdin ki... Bataryayla kamera bir mi... Birinin yenilenmesi için yazılım, donanım işlemci hepsi değişir, biri için sadece batarya değişir...
BrtLVcLLed Zeppelin İlerde 3000+ lık batarya takviyesini kendimiz yapabilir miyiz acaba :/Tabikide. İstersen yani kamerayı da beğ...
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Yanıtla +33
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Led Zeppelin 5 yıl thinkwithbrain
Normal Razr lara Maxx mod ile daha yüksek kapasiteli batarya takılabiliyordu ona ithafen söyledim bunu... İlla kapasite artınca boyut da büyüyecek diye birşey yok yani...
forum.xda-developers.com/...
Kaldı ki prototiplerde s600 lü veya 3000 mah bataryalı çeşitli varyasyonları olan bir modeldi aynı kasaya sahipken...
Burası bilgi paylaşma forumu laf sokma yeri değil...
İyi forumlar...
Normal Razr lara Maxx mod ile daha yüksek kapasiteli batarya takılabiliyordu ona ithafen söyledim bunu... İlla kapasite artınca boyut da büyüyecek diye birşey ...
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Yanıtla +14
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Guhong01 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL

yclycl

BrtLVcL
Led Zeppelin İlerde 3000+ lık batarya takviyesini kendimiz yapabilir miyiz acaba :/
Tabikide. İstersen yani kamerayı da beğenmezsen pureview takabiliyosun. Hoparlörler boomsaund olabilyor normal yani bunlar.
Adam çok mantıklı bi şey söylemiş, neden böyle bir cevap verdin ki... Bataryayla kamera bir mi... Birinin yenilenmesi için yazılım, donanım işlemci hepsi değişir, biri için sadece batarya değişir...


he yani bataryanın büyümesi için hiçbişi lazım diil, yer var onlar koymamış ölemi.

O işlere girersen işin içinden çıkamazsın, G2 3000mah ile çıktı, bu telefonun 2300mah olarak çıkmasının sebebi G2 nin önünü kesmemek, bu telefon 3000mah olsaydı G2 almak için nerdeyse hiç sebep kalmazdı, böyle düşün... Bunlar koskoca şirketler, her şeyi didik didik ediyorlar merak etme, bir şey yapıyorlarsa bi bildikleri vardır. S3 te 2100mah la çıktı ama sonradan 3000mah lık bataryalar çıktı, sonuçta noldu, adamlar 2 bataryadanda kâr ederek iyice kâr ettiler, onların amacı bizi mutlu etmek değil, para kazanmak...
BrtLVcLyclyclBrtLVcLLed Zeppelin İlerde 3000+ lık batarya takviyesini kendimiz yapabili...
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El_domingo 5 yıl
Siyah ve beyaz renk alternatifleri bulunan Nexus 5, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi ve Ortadoğu’da Kasım ortasında satışa sunulacak.
Nexus 5’in Aralık başında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.gibi bi yazı buldum..ama nekadar dogrudur bilemedim..
işim teknoloji haber işi olsa...ne yapar edcer turkiye için bu tur tarihleri alırdım...yani hakkaten habercilik yapardım...bizim teknoloji siteleri malesef genelde ceviriden baska birsey yapmıyor..
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LilTunechi 5 yıl
Google ürünlerinin önemli bir avantajı
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Akstrev 5 yıl
Offf Offf Offf
Bu forumda ne boş adamlar var.
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thinkwithbrain 5 yıl
yclycl
antizero Oyle her farkli işe ok denmez. Ben gidip 2 katli tuvalet yapayim taksime farkli dusunmu diycen. Bide gitmis steve jobstan bahsediyo. O kim olm iphone cikardi diye adami dahi yaptiniz ama hic telefonu bulan adami o yere koymadiniz. Siz farkli dusunun asil . Her b.ka iyi is demeyin bu adam dahi demeyin.
iphone mu? Sen sadece iphone mu olduğunu zannediyorsun? Çok yazık... Bi araştır derim, en basitinden şunu diyim, pixarda çalışırken ilk renkli fotoğraf makinasını icat eden kişi Jobs, daha pek çok şeyi var bi araştır, elektrik süpürgesini icat eden kişiden(tabiki sadece elektrik süpürgesi değil) sonra dünyanın en büyük mucidi olarak seçildiyse adamın yaptığı bişeyler vardır değil mi? ay pardon sen bunuda bilmiyorsundur. Yada ilk kişisel bilgisayarı icat eden kişinin kim olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorsun
ayrıca iphone çıkardı diye adamı dahi yaptınız diyorsun ama iphone çıkmasaydı şuan ne android olurdu ne de akıllı telefon diye bir şey, millet ayıla bayıla N73 kullanırken senin dahi değil dediğin adam ios yazıyordu. Senin kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama sen evde bi taraflarını kaşırken o adam 26 yaşında evinin garajında kendi bilgisayarını ve işletim sistemini icat etti, şimdi umarım anlamışsındır ne kadar büyük bir adam olduğunu

Nasıl bi egodur sabahtan beri bitmek bilmedi arkadaş


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ZEUS__ 5 yıl
pil olayı ne alemde bu telin acaba. 2300 mah pille 1 günü çıkarabiliyor mu ki?
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Guhong01 5 yıl ZEUS__
ZEUS__
pil olayı ne alemde bu telin acaba. 2300 mah pille 1 günü çıkarabiliyor mu ki?

İnternette bi videoda 21 saat kullanımda 1 saat 48 dakika ekran alındığına dair video var, ama ne kadar güvenilir bilinmez, çünkü genelde bi telefonu ilk alan kişi antutudur, oyundur carttır curttur diye telefonu sömürür, o yüzden bi zaman sonra bu yorum daha doğru yapılır diye düşünüyorum
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antizero 5 yıl
İfixit diye demis adamlar ismine. Sizde bunlari adam yerine koydunuz durdunuz. Ulan ne bos islersen firma yapiyorlar adamlar. Telefon parcalama ile meshur oldular iyimi be...
2 Yanıt Yanıtla
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Guhong01 5 yıl antizero
antizero
İfixit diye demis adamlar ismine. Sizde bunlari adam yerine koydunuz durdunuz. Ulan ne bos islersen firma yapiyorlar adamlar. Telefon parcalama ile meshur oldular iyimi be...

Cunku bu işi yapan baska sirket(!) yok, Steve'ciğim ne demiş "different think"
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Vash The Stampede 5 yıl antizero
antizero
İfixit diye demis adamlar ismine. Sizde bunlari adam yerine koydunuz durdunuz. Ulan ne bos islersen firma yapiyorlar adamlar. Telefon parcalama ile meshur oldular iyimi be...

sen bi telefonun içini açmak istediğinde bodoslama giriyor musun? yoksa önce 1-2 video mu izliyorsun netten? disassemble x diye aratıyor musun google dan?
yoksa 50 dolarlık ekrana direkt 700 lira verip çıkıyor musun işin içinden?
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thinkwithbrain 5 yıl
Led Zeppelin
Şöyle birşey kabulum: g2 deki bataryayı direk takamazsınız; boyut, bağlantı arayüzü son derece uyumsuz... forum.xda-developers.com/... Teknik konular içinde mobilite falan takılma google dan rasgele girdiğin bir yer bile daha faydalı olur...

Mobilite takıldığımdan değil arkadaş oradaki cümlenin aynısını kurmuş o yüzden dedim
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Guhong01 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL

Led Zeppelin

Şöyle birşey kabulum: g2 deki bataryayı direk takamazsınız; boyut, bağlantı arayüzü son derece uyumsuz... forum.xda-developers.com/... Teknik konular içinde mobilite falan takılma google dan rasgele girdiğin bir yer bile daha faydalı olur...


Mobilite takıldığımdan değil arkadaş oradaki cümlenin aynısını kurmuş o yüzden dedim


Ordaki cümlenin aynısını kurmak ordan alıntıladığım anlamına gelmez, mobiliteden 2-3 hafta önce zaten konuşuluyordu bu muhabbet
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thinkwithbrain 5 yıl
Led Zeppelin
Normal Razr lara Maxx mod ile daha yüksek kapasiteli batarya takılabiliyordu ona ithafen söyledim bunu... İlla kapasite artınca boyut da büyüyecek diye birşey yok yani... forum.xda-developers.com/... Kaldı ki prototiplerde s600 lü veya 3000 mah bataryalı çeşitli varyasyonları olan bir modeldi aynı kasaya sahipken... Burası bilgi paylaşma forumu laf sokma yeri değil... İyi forumlar...

Harbiden ya niye gaza geldim ki ben şimdi :)
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thinkwithbrain 5 yıl
yclycl
Mobilite? Sen ordaki bilgilere dayanarak mı konuşuyorsun? Ovvv pardon çok bilgilisiniz, sahneyi size bırakıyorum, saygılar...

Tabi ya çok pardon Seok park la kanki olduğunuzu unuttun bi an için. Siz niye bunu mobiliteden örenesiniz ki.
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Guhong01 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL
yclycl
Mobilite? Sen ordaki bilgilere dayanarak mı konuşuyorsun? Ovvv pardon çok bilgilisiniz, sahneyi size bırakıyorum, saygılar...

Tabi ya çok pardon Seok park la kanki olduğunuzu unuttun bi an için. Siz niye bunu mobiliteden örenesiniz ki.

Eğer çok merak ediyorsan mobilitenin video konusuna gir, orda nexus 5 in resmileştiği haberini kimin yaptığına bak, hatta neden "o gece" nexus 5 tanıtım videosunun hazırlandığını idrak et ve öyle gel
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JoeyBane 5 yıl
Şu ekibe beni de alsalar ne olur:)
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Guhong01 5 yıl JoeyBane
JoeyBane
Şu ekibe beni de alsalar ne olur:)

Türklerin o telefonları yürütceğini bildikleri için almazlar bizi
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