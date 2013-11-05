iFixit ekibinin yeni konuğu: Nexus 5

Haber Editörü
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit'in yeni konuğu, Google'ın akıllı telefonu Nexus 5 oldu.
Geçtiğimiz ayın sonunda resmen tanıtılan ve sunduğu 4.95 inçlik Full HD IPS LCD ekran, 2.3GHz 4 çekirdekli Snapdragon 800 yonga seti, Adreno 330 grafik birimi, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 2GB RAM ve 16GB / 32GB depolama seçenekleriyle dikkat çeken Nexus 5, iFixit ekibi tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Modüler yapısı sayesinde birçok parçanın ayrı olarak değiştirilebiliyor olması, batarya üzerinde çok az miktarda yapışkan madde kullanılması sayesinde kolay çıkartılabilmesi, standart tornavidalar ile açılabilmesiyle olumlu yorumlar alan Nexus 5, arka kapağın plastik parçalarla tutturulmuş olması nedeniyle çıkartılmasının zor olması ve ön cam ile LCD panelin çerçeveye yapıştırılması sonucu tamir işleminin pahalı ya da zor olacağı gibi nedenlerle olumsuz yorumlar aldı.
iFixit tarafından Nexus 5 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.ifixit.com/Teardown/Nexus+5+Teardown/19016 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam çok mantıklı bi şey söylemiş, neden böyle bir cevap verdin ki... Bataryayla kamera bir mi... Birinin yenilenmesi için yazılım, donanım işlemci hepsi değişir, biri için sadece batarya değişir...
forum.xda-developers.com/...
Kaldı ki prototiplerde s600 lü veya 3000 mah bataryalı çeşitli varyasyonları olan bir modeldi aynı kasaya sahipken...
Burası bilgi paylaşma forumu laf sokma yeri değil...
İyi forumlar...
O işlere girersen işin içinden çıkamazsın, G2 3000mah ile çıktı, bu telefonun 2300mah olarak çıkmasının sebebi G2 nin önünü kesmemek, bu telefon 3000mah olsaydı G2 almak için nerdeyse hiç sebep kalmazdı, böyle düşün... Bunlar koskoca şirketler, her şeyi didik didik ediyorlar merak etme, bir şey yapıyorlarsa bi bildikleri vardır. S3 te 2100mah la çıktı ama sonradan 3000mah lık bataryalar çıktı, sonuçta noldu, adamlar 2 bataryadanda kâr ederek iyice kâr ettiler, onların amacı bizi mutlu etmek değil, para kazanmak...