iFixit ekibinin yeni konuğu: Nexus 5

Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit'in yeni konuğu, Google'ın akıllı telefonu Nexus 5 oldu.

Geçtiğimiz ayın sonunda resmen tanıtılan ve sunduğu 4.95 inçlik Full HD IPS LCD ekran, 2.3GHz 4 çekirdekli Snapdragon 800 yonga seti, Adreno 330 grafik birimi, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 2GB RAM ve 16GB / 32GB depolama seçenekleriyle dikkat çeken Nexus 5, iFixit ekibi tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Modüler yapısı sayesinde birçok parçanın ayrı olarak değiştirilebiliyor olması, batarya üzerinde çok az miktarda yapışkan madde kullanılması sayesinde kolay çıkartılabilmesi, standart tornavidalar ile açılabilmesiyle olumlu yorumlar alan Nexus 5, arka kapağın plastik parçalarla tutturulmuş olması nedeniyle çıkartılmasının zor olması ve ön cam ile LCD panelin çerçeveye yapıştırılması sonucu tamir işleminin pahalı ya da zor olacağı gibi nedenlerle olumsuz yorumlar aldı.

iFixit tarafından Nexus 5 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/Nexus+5+Teardown/19016