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iFixit sitesinin bu sefer ki konuğu Oculus Rift oldu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit sitesinin bu sefer ki konuğu Oculus Rift oldu
Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği arttıran Oculus Rift, iFixit ekibinin elinden kurtulamadı.
Piyasaya çıkan birçok elektronik ürünün içini açarak tamir edilebilirlik durumlar hakkında bilgi veren iFixit sitesinin masasında bu sefer, sanal gerçeklik sistemi Oculus Rift'in geliştirme kiti yer aldı. 13 adımda için açılan Oculus Rift, 10 üzerinden 9 puan alarak kolay tamir edilebilir bir yapıya sahip olduğu gözler önüne serdi. Standart tornavida modelleri ile rahatça açılabildiği, LCD erkan mekanizmasının sökülmesinin ve tekrar toplanmasının oldukça kolay olduğu ve ön panelin rahatça çıkartılabildiği belirtilen cihaz, bunun yanında 10 dakika içinde tamamen parçalara ayrılabildiği de belirtiliyor.

Kickstarter üzerinde 9,552 bağış ile toplamda 2,437,429$ toplamış bir proje olan Oculus Rift, her göze 640x800 piksel olmak üzere toplam 1280x800 piksel çözünürlüğe, DVI, HDMI ve USB bağlantılarına, 110° diyagonal, 90° yatay görüş alanına ve düşük gecikme süreli 6 dereceli kafa takip sistemine sahip.
 
iFixit sitesinin bu sefer ki konuğu Oculus Rift oldu

http://www.ifixit.com/Teardown/Oculus+Rift+Teardown/13682/2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cibicibi 6 yıl
şöyle ileri derecede geliştirilmiş sensöre sahip bi silahda çıkarsalar Call of Duty tadından yenmez
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