iFixit sitesinin bu sefer ki konuğu Oculus Rift oldu

Bir Kickstarter projesi ile hayat bulan ve oyuncuları oyunların içerisine sokarak gerçekliği arttıran Oculus Rift, iFixit ekibinin elinden kurtulamadı.

Piyasaya çıkan birçok elektronik ürünün içini açarak tamir edilebilirlik durumlar hakkında bilgi veren iFixit sitesinin masasında bu sefer, sanal gerçeklik sistemi Oculus Rift'in geliştirme kiti yer aldı. 13 adımda için açılan Oculus Rift, 10 üzerinden 9 puan alarak kolay tamir edilebilir bir yapıya sahip olduğu gözler önüne serdi. Standart tornavida modelleri ile rahatça açılabildiği, LCD erkan mekanizmasının sökülmesinin ve tekrar toplanmasının oldukça kolay olduğu ve ön panelin rahatça çıkartılabildiği belirtilen cihaz, bunun yanında 10 dakika içinde tamamen parçalara ayrılabildiği de belirtiliyor.





Kickstarter üzerinde 9,552 bağış ile toplamda 2,437,429$ toplamış bir proje olan Oculus Rift, her göze 640x800 piksel olmak üzere toplam 1280x800 piksel çözünürlüğe, DVI, HDMI ve USB bağlantılarına, 110° diyagonal, 90° yatay görüş alanına ve düşük gecikme süreli 6 dereceli kafa takip sistemine sahip.

http://www.ifixit.com/Teardown/Oculus+Rift+Teardown/13682/2